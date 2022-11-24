Путин предложил создать индекс интеллектуальной зрелости отраслей и регионов

Необходимо ввести индекс интеллектуальной зрелости отраслей и регионов для мониторинга результатов применения искусственного интеллекта, заявил на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey, AIJ).

Путин заявил, что со следующего года будет вестись мониторинг результатов применения искусственного интеллекта по отраслям экономики и социальной сферы. По словам президента, для этого нужно создать индекс интеллектуальной зрелости, передает ТАСС.

Также глава государства предложил учредить ежегодную премию молодым ученым за научные и конструкторские прорывы в области искусственного интеллекта.

Ранее Путин поручил подготовить обновленную стратегию развития искусственного интеллекта, в которой должны быть отражены приоритеты технологического, цифрового, культурного, образовательного суверенитета России.