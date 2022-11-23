В Воронеже ФСБ ликвидировала группу диверсантов

Луговой поблагодарил ЦРУ за честность в отношении России

Андрей Луговой: ЦРУ нужны не носители секретов, а агенты влияния в российских органах власти

США попытаются усадить на руководящие посты заранее подготовленных «тихушников», чтобы после окончания СВО с новой силой вести подрывную деятельность внутри России. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал депутат Госдумы Андрей Луговой, комментируя заявление замдиректора ЦРУ о том, что спецслужба намерена вербовать недовольных СВО россиян.

«Я бы назвал заявление Дэвида Марлоу старой песней о главном. Правда, в этот раз позиция чуть ли не впервые была обозначена так открыто. Так что браво за честность», – сказал депутат Госдумы Андрей Луговой.

«В целом подобная практика больше свойственна Великобритании, которая на протяжении многих лет формировала сеть агентов влияния по всему миру. Теперь к этому процессу активно подключается Вашингтон», – отмечает собеседник.

Парламентарий также уверен, что «ЦРУ не нужны носители секретов, высокопоставленные сотрудники, дипломаты, военные или спецслужбисты». «Они будут искать простых людей, которые более-менее образованы и готовы пройти дополнительное обучение в Штатах или Британии», – поясняет он.

«Затем этих агентов вернут в Россию, чтобы они среди своих же родственников, друзей, товарищей и коллег распространяли всем известные «западные ценности». Кроме того, такие перебежчики и «тихушники» в скором времени могут начать подниматься по карьерной лестнице», – отмечает депутат.

«ЦРУ ищет недовольных, чтобы потом, когда и если у них появится такая возможность, «раздать» им важные посты в муниципальных, городских, региональных и федеральных органах власти. Ведь они понимают, что мы победим на Украине. И тогда Запад начнет новую волну подрывной деятельности против России. Вместе с тем мы тоже понимаем их планы и в полной мере готовы противодействовать замыслам США», – заключил Луговой.

Накануне замдиректора ЦРУ Дэвид Марлоу открыто заявил, что агентство намерено вербовать недовольных спецоперацией россиян. «Мы ищем по всему миру россиян, которые испытывают от спецоперации отвращение, как и мы. Мы открыты к сотрудничеству», – приводит слова Марлоу газета Тhe Wall Street Journal.

Ранее ФБР разместило в соцсети Facebook* (запрещена в России) собственную рекламу на русском языке с призывом к сотрудничеству и фотографией советского актера и певца Владимира Высоцкого. Под фотографией сделана подпись на русском языке: «Место встречи изменить нельзя. Нам есть, о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».

Однако это далеко не первый случай, когда западные спецслужбы пытаются вербовать россиян на фоне проведения спецоперации. Так, в мае Washington Post сообщила, что ЦРУ распространило в соцсетях подробные инструкции, как информаторы из России могут обеспечить безопасность передачи данных и «не оказаться пойманными».

В частности, разведуправление рекомендовало пользоваться интернет-браузером Tor, который позволяет заходить в сеть анонимно, а также VPN. Кроме того, агентство просит не использовать в этих целях домашний или офисный компьютер. «Мы хотели обеспечить безопасный способ установить связь», – приводит газета слова сотрудника американской разведки, утверждающего, что «россияне пытаются связаться с ЦРУ».

Согласно инструкциям, информаторы должны указать свое полное имя, страну, из которой они пишут, официальную должность, а также уточнить, «какой доступ у них есть к информации, представляющей интерес» для разведки США. По словам бывших сотрудников разведуправления, все эти сведения затем тщательно изучаются и проверяются.

Тогда эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, напомнили, что даже такие способы скрыть свою личность не гарантируют анонимности, а сама попытка передачи секретной информации является серьезным нарушением закона.

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