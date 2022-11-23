В России оценили признание Джонсона о разногласиях в НАТО по Украине

Политолог Корнилов: Джонсон признал собственную вину в затягивании конфликта на Украине

Борис Джонсон по сути подтвердил, что является главным подстрекателем продолжения боевых действий на Украине, а Франция и Германия в этой ситуации поддались давлению Лондона и Вашингтона вопреки своим национальным интересам. К такому выводу пришли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее экс-премьер Британии заявил, что Германия рассчитывала на быстрое военное поражение ВСУ по экономическим соображениям.

«Очевидно, что Борис Джонсон стал более разговорчив, оказавшись в отставке. Он по сути признал, что обстрелы Донбасса все восемь лет велись не просто с ведома, а при участии стран ЕС и НАТО. Мы об этом говорили каждый день, но на Западе этого старались не признавать», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, экс-премьера Британии «похоже, потянуло на мемуары, вот он и начал делиться такими фактами». «Важный момент в этом интервью заключается в том, что Джонсон фактически подтвердил очень глубокий раскол внутри «Большой семерки», Евросоюза, и НАТО по конфликту на Украине. Здесь сразу видно, у кого какие интересы были в реальности», – полагает Климов.

Политолог и историк Владимир Корнилов также отметил, что многие страны Европы действительно понимали две вещи: неспособность Украины сопротивляться сколь угодно долго своими силами и нежелание европейцев вовлекаться в военный конфликт, склоняясь в пользу переговоров.

«Но все мы помним, кто тогда лег костьми, чтобы не допустить реализации предварительного соглашения. Это был лично Борис Джонсон. Он сначала позвонил, а потом и приехал к Владимиру Зеленскому, чтобы убедить его в том, что нельзя заключать мир с Россией и что украинцы должны погибать до последнего», – отметил Корнилов.

«Так что в этом плане, Джонсон, по сути, открывает очевидную истину – именно он стоит за той кровью, за смертями украинцев, которые мы видим сейчас. Это ни Германия, ни Франция, ни кто-либо еще, а лично Джонсон и Британия виновны», – добавил он.

С другой стороны, как считают эксперты, Джонсон подтвердил размывание суверенитета Франции и Германии, которые под давлением Лондона и Вашингтона ввязались в конфликт вопреки своим национальным и, прежде всего, экономическим интересам.

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в интервью CNN заявил, что до начала российской специальной военной операции власти ФРГ рассчитывали на быстрое военное поражение Украины в случае начала конфликта. Власти Франции, по его словам, до последнего момента отрицали возможность начала вооруженного конфликта.

«В какой-то момент немцы считали, что если это произойдет, что станет катастрофой, то было бы лучше, если бы все это закончилось быстро, а Украина рухнула», – добавил экс-премьер.

Кроме того, Джонсон подверг критике правительство бывшего премьер-министра Италии Марио Драги, представители которого, по его словам, заявляли, что не смогут поддержать давление на Москву в силу огромной зависимости от российских энергоносителей.

При этом накануне министр обороны Германии Кристине Ламбрехт призвала не рассчитывать на скорое завершение боевых действий на Украине – в ближайшие дни или недели, выразив мнение, что война продлится еще месяцы.

В свою очередь министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж вместе с партнерами изучают пути политического решения конфликта на Украине. Ранее в Бельгии призвали Европу договориться с Россией о разделе Украины.

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