Президент Кубы в Москве признался в любви к России

Диас-Канель: Хочу подтвердить большую любовь, которую испытывает Куба к России

Кубинский народ любит Россию, Москва всегда может полагаться на Гавану, заявил в Совете Федерации президент Кубы Мигель Диас-Канель на церемонии открытия выставки «О, Гавана! Транзит...», посвященной 500-летию Гаваны и юбилею российско-кубинских дипломатических отношений.

«Российский народ, представители власти, культуры – вы всегда находитесь и присутствуете в Гаване, так же как мы ощущаем, что Куба всегда присутствует в России. Хочу подтвердить еще раз ту большую любовь, которую испытывает Куба к России», – цитирует ТАСС Диас-Канеля.

По его словам, о взаимной любви и дружбе народов двух стран свидетельствует и открываемая выставка.

Диас-Канель отметил, что и Москва, и Гавана противостоят натиску санкций.

«Мы тоже осуждаем все эти санкции и действия, которые предпринимают против нас наши недоброжелатели. Россия всегда может надеяться и полагаться на Кубу», – заявил он.

«И это взаимно», – заметила в ответ спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Напомним, Куба входит в список 14 стран, которые проголосовали против проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН о выплате Россией «репараций» Украине.