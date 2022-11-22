Российские следователи займутся проверкой данных о наемниках стран Североатлантического альянса, воюющих на стороне киевских властей, сообщил Следственный комитет России.

СК в ходе расследования уголовных дел проверит сообщения об участии в военных действиях на стороне украинских властей наемников из стран альянса, по данным Народной милиции ЛНР, в Донбассе под видом ЧВК, которых насчитывается около 10, в регионе действуют регулярные силы стран НАТО, заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там указали, что на украинской территории еще до начала СВО был замечен «иностранный легион», в нем принимали участие польские, эстонские, латвийские и литовские граждане.

«В рамках уголовных дел о преступлениях киевского режима проверят информацию об участии иностранных наемников в военных действиях на стороне Украины, в случае ее подтверждения действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», – заключили в СК.

В начале ноября на территории Донбасса уничтожили австралийского наемного военного Тревора Кьелдала. Он, по данным прессы, принимал участие в боевых действиях на стороне киевского режима.