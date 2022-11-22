Саудовская Аравия и ОАЭ опровергли переговоры в ОПЕК+ о повышении добычи нефти

Главы минэнерго Саудовской Аравии и ОАЭ Азиз бен Салман и аль-Мазруи опровергли переговоры в ОПЕК+ о росте добычи нефти

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи опровергли сообщения СМИ о том, что ведут в ОПЕК+ переговоры об увеличении добычи нефти.

О том, что члены ОПЕК+ ведут соответствующие переговоры заявила Wall Street Journal. По информации издания, обсуждается возможность повышения добычи объемом до 500 тыс. баррелей в сутки.

Саудовская Аравия категорически опровергла эту информацию. Эр-Рияд заверил, что снижение добычи на 2 млн баррелей в сутки продолжается до конца 2023 года. «Если возникнет необходимость принять дополнительные меры по сокращению добычи, чтобы сбалансировать спрос и предложение, мы всегда готовы вмешаться», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на SPA.

Аль-Мазруи также опроверг, что его страна участвует в обсуждениях об увеличении добычи нефти. ОАЭ подтвердили приверженность поддержанию баланса на нефтяном рынке.