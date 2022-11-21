Новак: Политизация энергетики может привести к дефициту энергоресурсов

Вице-премьер Новак указал на дефицит ресурсов на рынке в случае политизации энергетики

Политизация энергетики может привести к дефициту ресурсов на рынке и сложностям с энергообеспечением, ценовой потолок на российскую нефть является именно таким актом, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Новак пояснил, что Россия считает, что политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов и проблемам с энергообеспечением. По его словам, ценовой потолок как раз является актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, что неизбежно приведет к падению инвестиций, снижению предложения и дефициту предложения нефти и любых других биржевых товаров, к которым может быть применен данный механизм в будущем, передает РИА «Новости».

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые планируют введение ценового потолка на нефть. По его словам, в подобном случае Россия переориентирует поставки на рыночно-ориентированных партнеров или сократит добычу.