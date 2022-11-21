В Приднестровье решили поставить памятник российским миротворцам

Обелиск будет установлен в память о событиях на Днестре в 1992 году

Принявшим участие в купировании вооруженного конфликта на Днестре в 1992 году российским миротворцам поставят мемориал в Приднестровье, сообщает пресс-служба городского совета Тирасполя по итогу одобрения инициативы ряда общественных организаций.

Отмечается, что монумент будет находиться в парке «Покровский» с памятным знаком «В память о павших и во славу живых миротворцев командарма 14-й ОА РФ генерал-лейтенанта Лебедя А.И., с честью выполнивших свой воинский долг летом 1992 года на берегах Днестра», передает ТАСС.

Напомним, Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.