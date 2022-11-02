Путин пообещал поручить администрации искать лучшие практики помощи участникам СВО

Президент Путин заявил, что поручит своей администрации искать в регионах лучшие практики помощи участникам СВО

Президент России Владимир Путин намерен поручить своей администрации выявлять в регионах лучшие практики поддержки мобилизованных и их родственников, об этом он сообщил на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Глава государства прокомментировал практики, о которых рассказал губернатор, отметив, что этот план поддержки чрезвычайно важен.

«Надеюсь, что самые лучшие практики будут реализованы, и я обязательно поручу и администрации президента <…>, чтобы проводилась такая работа по выявлению самых лучших практик», – передает слова Путина ТАСС.

Он подчеркнул, что поддержка военных, принимающих участие в СВО, – святая обязанность российских властей. Президент поручил подумать о поддержке каждого военного и их семей.

«Надо, безусловно, поддерживать всех наших коллег и жителей новых российских территорий, без всякого сомнения. И не менее, а может быть, даже и более важное направление работы – это поддержка всех наших бойцов, воинов, всех наших ребят, которые исполняют свой гражданский, воинский долг в ходе специальной военной операции», – заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что поддержка военнослужащих и их семей не должна превращаться в «какую-то рутину».