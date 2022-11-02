Песков ответил на вопрос о возможном выдвижении Путина на новый президентский срок

Взгляд
2 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:42  |  vz.ru
Разделы

Катар угрожает оставить Европу без газа

Попытки Европы сбить цены на газ нерыночными методами вызывают бурю негодования REUTERS/Fabian Bimmer
Катар выступил резко против идеи ЕС ввести потолок цен на газ. Он легко готов распрощаться с европейскими потребителями, если Европа допустит такое нарушение конкуренции. Тем самым шансы на принятие потолка цен становятся все ниже. Почему Катар так рьяно помогает Газпрому? Подробности...
Перейти в раздел…

Симпатии Москвы и Вашингтона совпали в Бразилии

Ранее считалось, что карьера Лулы закончена: суд присудил ему 12 лет тюрьмы REUTERS/Amanda Perobelli
Победу на выборах президента Бразилии одержал 77-летний Лула да Силва, он уже занимал этот пост в 2003–2011 годах и считался пророссийским политиком. Однако отрыв Лулы от действующего лидера Болсонару минимален. Тот поражения не признал, но Москва и Вашингтон уже поздравили Лулу с победой. У них разные причины болеть именно за него. Подробности...
Перейти в раздел…

Мобилизованные обеспечат успех новому наступлению России

Судя по всему, сейчас мобилизованные вливаются в уже существующие БТГ Павел Львов/РИА Новости
Из трехсот тысяч россиян, призванных на службу, сейчас лишь 87 тысяч направлены в район СВО. Такие данные, подводя итог завершившейся частичной мобилизации, привел министр обороны Сергей Шойгу. Все мобилизованные проходят боевое слаживание и обучение актуальным специальностям – от вождения танков до радиоэлектронной борьбы. На каких участках фронта и для каких задач могут быть востребованы новые бойцы? Подробности...
Перейти в раздел…

Выезд русских поможет исчезновению Латвии

Города Латвии пустеют Alexander Welscher/DPA/ТАСС
Население Латвии, как подтверждает свежая статистика, стремительно уменьшается. Кризис настолько силен, что некоторые эксперты самому существованию этой страны из-за демографических проблем отводят не более двадцати лет. Как же такое произошло и почему русские жители Латвии могут даже ускорить этот процесс?  Подробности...
Перейти в раздел…

Ейская авиакатастрофа повторилась в Иркутске

К счастью, никого из жильцов в момент падения самолета не было дома Дмитрий Емчук/ТАСС
Истребитель Су-30 во время приемо-сдаточного полета упал на жилой дом в Иркутске, оба члена экипажа погибли, и лишь по случайности обошлось без жертв среди гражданского населения. Менее недели назад похожая авиакатастрофа произошла в Краснодарском крае, где бомбардировщик Су-34 упал в Ейске. Чем можно объяснить серию падений военных самолетов на жилые дома? Подробности...
Перейти в раздел…

Четыре причины бороться и победить

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Чем убедительней будет победа России на Украине, тем быстрей к западным элитам, а прежде всего американской, придет осознание, что время их гегемонии закончилось. Тогда установится новый мировой порядок. Подробности...

Почему нам нужна копейка

Александр Разуваев
Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
Именно в текущей сложной военно-политической ситуации российские монетарные власти должны показать, что контролируют ситуацию, а санкции не достигли своей цели. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Украина открыла российскому флоту фарватер на Одессу

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Теперь перед киевскими властями стоит вопрос, что выбрать – продолжать вывозить зерно, принадлежащее американским компаниям, или, рискуя вызвать их недовольство, снова минировать фарватер. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
Перейти в раздел…

Германия отрывает Казахстан от России

В США хотят уничтожить Россию за православие

Обсуждение: 5 комментариев

Взлом Трасс и теракт на «Северных потоках»

Перейти в раздел…

В Сочи выбрали «Красу России – 2022»

В Сочи прошел финал конкурса «Краса России – 2022». На корону победительницы претендовала 51 участница из разных регионов страны. Главная награда досталась 19-летней Дарье Луконькиной из Нижнего Новгорода. Девушка получит возможность представить Россию на международном конкурсе «Мисс Земля – 2023»
Подробности...

Как россияне следили за солнечным затмением

Во вторник днем жители России, а также Азии, Африки, Ближнего Востока наблюдали частное солнечное затмение – поверхность Солнца закрывалась не полностью, а примерно на 80%. На фото: затмение и кресты Благовещенского собора Казанского кремля
Подробности...

Россиянам предложили выбрать облик отечественного скоростного поезда

На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?
  • Донбасское

  • Запорожское

  • Харьковское

  • Херсонское
Британский премьер Лиз Трасс ушла в отставку через 44 дня после начала работы на этом посту. Каким был ваш самый короткий срок работы на одном месте?
  • Меньше недели

  • Меньше месяца

  • Меньше полугода

  • Меньше года

  • У меня были только длительные сроки работы на одном месте
До какой степени Россия должна уничтожать энергетическую инфраструктуру Украины?
  • Полностью

  • Выборочно, с минимальным ущербом для мирного населения

  • Отказаться от подобных ударов
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия объявила о возобновлении участия в сделке по вывозу зерна из портов Украины
    Пушилин сообщил о продвижении российских сил в ДНР Вандалы осквернили памятник Екатерине II в Одессе Блок экс-премьера Израиля Нетаньяху стал лидером на выборах в Кнессет Во Франции придумали способ дешево получить российскую нефть
    Российские бомбардировщики провели серию пусков новых ракет Х-32 на Украине Станцевавшая «Калинку» на 9 мая в Германии россиянка пропала Захарова высмеяла обращение Байдена к «геям и джентльменам» Умерла актриса Светлана Спиридонова
    Минобороны показало уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ артиллерией ВДВ Хуснуллин назвал новые регионы самым большим строительным проектом России Турецкие СМИ: После выхода России из зерновой сделки грузам с Украины не предоставляют страховки РПЦ выступила против возвращения уголовного наказания за мужеложство

    Главная тема


    Катар угрожает оставить Европу без газа

    спецоперация на Украине


    Названы самые перспективные направления для наступления России в Донбассе

    ближний восток


    В России оценили вероятность войны между Ираном и Саудовской Аравией

    распространение фейков


    Петр Верзилов объявлен в розыск за дискредитацию ВС России

    Видео

    торговые данные


    США признали провал экономической блокады России

    силы пережить горе


    «Благодаря Андрею живы люди». Мать — о погибшем в СВО сыне

    возвращение нетаньяху


    Как выборы в Израиле могут повлиять на украинский конфликт

    важное наступление


    Российские войска устроили ВСУ сюрприз под Угледаром

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    недостатки против нас


    Дмитрий Грунюшкин: Отечественный либерализм напоминает отверточную сборку

    Kick back


    Игорь Мальцев: Фон дер Ляйен сильно нервничает

    планы Варшавы


    Олег Хавич: Зачем Польше самая большая армия в Европе

    на ваш взгляд


    Какое сейчас самое тревожное направление на фронтах СВО?

    Песков ответил на вопрос о возможном выдвижении Путина на новый президентский срок

    2 ноября 2022, 13:24

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин на данный момент еще не определился с выдвижением своей кандидатуры на президентские выборы в 2024 году, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, решил ли президент выдвинуть свою кандидатуру на новый срок, передает ТАСС.

    Напомним, выборы в России пройдут в марте 2024 года. Путин имеет право баллотироваться на новый срок, но еще не говорил о своем решении выдвинуться кандидатом.


    Путин рассказал о повреждениях на «Северных потоках» в результате теракта
    Путин сообщил о воронках и вырванной трубе на «Северных потоках» в результате теракта
    		    31 октября 2022, 23:42
    Фото: кадр из видео Expressen/Reuters
    Текст: Антон Антонов

    Газпром допущен к обследованию места подрыва «Северных потоков», причиной повреждения газопроводов стал теракт, сообщил глава Российского государства Владимир Путин.

    По словам Путина, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров», передает ТАСС.

    «Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы». «Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее придумывают всякую такую чушь», – сказал он.

    Путин, отвечая на вопрос, найдутся ли желающие купить российский газ, когда появится турецкий хаб, заявил, что покупатели российского газа есть всегда. Турецкий газовый хаб – реалистичный проект, который удастся достаточно быстро реализовать, заявил он, отметив, что России легче контролировать акваторию Черного моря, а с турецкой стороной «проще работать», потому что президент Реджеп Тайип Эрдоган – «человек слова». Путин не сомневается, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены.

    26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» устроили теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.

    Коментарии (25)
    Путин поручил продумать безвизовый режим для иностранцев в одностороннем порядке
    		    1 ноября 2022, 19:04
    Фото: Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности.

    «Подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», – приводится поручение на сайте Кремля.

    Также Путин дал поручение по увеличению объемов авиаперевозок с иностранными государствами, не включенными в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия.

    Кроме того, президент поручил возобновить действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включенных в перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации недружественные действия.

    Также Путин дал поручение по распространению в субъектах Российской Федерации практики г. Санкт-Петербурга, предусматривающей обеспечение безвизового въезда в Российскую Федерацию и временного пребывания в Российской Федерации в составе организованных групп иностранных граждан, являющихся пассажирами круизных судов, в целях организации круизов в морских акваториях и по внутренним водным путям Российской Федерации.

    Напомним, граждане Украины смогут въезжать в Россию без оформления виз и в 2023 году, говорится в проекте указа президента, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

    В начале июля Евросоюз разорвал соглашение об облегченном визовом режиме с РФ. При этом республики Прибалтики и Польша договорились вообще не пускать к себе россиян с шенгенскими визами (за рядом исключений).

    Ожидалось, что Россия ответит «зеркально», но глава государства выступил против этого. 

    Коментарии (37)
    Путин объяснил Эрдогану причины решения приостановить участие в «зерновой сделке»
    Президент России Путин информировал Эрдогана о причинах принятого решения приостановить действие «зерновой сделки»

    1 ноября 2022, 19:18

    Текст: Вера Басилая

    Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проинформировал о причинах решения приостановить участие России в «зерновой сделке».

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обменялись мнениями по вопросам, касающимся сложившейся ситуации с реализацией «зерновой сделки», говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Путин информировал Эрдогана о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки. Он заявил, что Киев при поддержке Запада использовал зерновой коридор для атак на Севастополь и корабли, охранявшие коридор.

    «Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента, а также после получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей», – отметил глава российского государства.

    Путин заявил, что после выполнения этих условий можно рассмотреть вопрос о возвращении к зерновой сделке. 

    Президент России также напомнил о невыполнении и второй части пакетных договоренностей – по разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Он подтвердил готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром вопросы «зерновой сделки».

    До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.

    До этого первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что на заседании СБ ООН страны Запада не смогли прямо опровергнуть заявления Москвы о том, что атаку на Севастополь украинцы совершили при помощи западных кураторов.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (9)
    Путин поручил проработать строительство дороги между курортами «Архыз» и «Красная поляна»

    1 ноября 2022, 19:25

    Текст: Алексей Дегтярев

    Правительству, МВД и ФСБ предстоит изучить возможность строительства автодороги между курортами в Карачаево-Черкессии и Краснодарским краем, соответствующее поручение дал президент Владимир Путин.

    «Правительству Российской Федерации совместно с МВД России и ФСБ России рассмотреть возможность строительства автомобильной дороги между курортами «Архыз» (Карачаево-Черкесская Республика) и «Красная Поляна» (Краснодарский край)», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

    Отмечается, что доклад по этой теме должен быть представлен до 1 мая 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников.

    Коментарии (4)
    Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление по Карабаху
    		    31 октября 2022, 21:27
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что трехсторонний формат РФ – Армения – Азербайджан показал способность договариваться о будущем.

    «Сегодняшняя дискуссия говорит о том, что мы можем договариваться и о будущем всех наших стран. Когда я говорю «всех наших стран», имею в виду и Россию, и Азербайджан, и Армению, и все страны региона. Потому что в нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории», – приводит его слова ТАСС.

    Он рассказал, что трехсторонняя встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном продолжалась более двух часов, в результате чего было согласовано совместное заявление.

    «Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. Тем не менее я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом», – рассказал Путин.

    Он добавил, что «Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто».

    Также он подчеркнул, что Москва остается в контакте со сторонами, чтобы продолжать диалог и поставить точку в конфликте в регионе.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров в Сочи с Путиным отметил важность вывода азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев в Карабахе.

    Коментарии (2)
    Путин прояснил позицию России по «зерновой сделке»
    Путин указал на решение России приостановить участие в «зерновой сделке», а не выйти из нее

    31 октября 2022, 23:15

    Текст: Антон Антонов

    Россия не объявляла о выходе из «зерновой сделки», российская сторона лишь приостановила свое участие в ней, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    По словам Путина, Украина должна гарантировать, что угрозы судам в рамках сделки не будет, а ООН – провести работу с Киевом. Как подчеркнул глава российского государства, беспилотники, атаковавшие Черноморский флот, частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно. Путин поблагодарил военнослужащих, которые отбили атаки по кораблям Черноморского флота.

    Кроме того, как отметил президент, Москва поддержала сделку, желая помочь беднейшим странам. Однако 35% зерна попадает в страны ЕС, только от 3% до 5% шло в пользу нуждающихся, передает РИА «Новости».

    Напомним, Украина напала на корабли Черноморского флота и портовую инфраструктуру Севастополя, которые обеспечивают безопасность гражданских судов в рамках сделки. Россия приостановила участие в «зерновой сделке». Как указывал Путин, главными бенефициарами сделки стали не нуждающиеся страны, а государства Запада.

    Коментарии (7)
    Путин подтвердил завершение частичной мобилизации
    Путин сообщил о завершении частичной мобилизации в России и назвал число проходящих подготовку мобилизованных
    		    31 октября 2022, 23:21
    Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Призыв в рамках частичной мобилизации в России завершен, 259 тыс. мобилизованных сейчас проходят подготовку, а не участвуют в боевых действиях, сообщил президент страны Владимир Путин.

    По словам Путина, мобилизация «завершена, точка поставлена». Сейчас 41 тыс. мобилизованных находится в «боевых порядках», из оставшихся 259 тыс. часть «находится в войсках в составе группировки, но участие в боевых действиях не принимает, а проводит слаживание, остальная часть на полигонах». «То есть 260 тыс. человек вообще не участвует в боевых действиях, а проходят подготовку в той или иной степени, и на этом мобилизация завершена», – сказал Путин.

    Путин заявил, что обсудит с юристами, нужен ли указ о завершении частичной мобилизации. Он рассказал, что сперва Минобороны рассматривало «меньшую цифру» по числу мобилизованных, но в результате решило, что требуется «мобилизация 300 тысяч», передает РИА «Новости».

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию о проблемах с выездом россиян после заявления о прекращении призыва, сообщил, что все сигналы прошли, дальше происшествий быть не должно.

    Напомним, российское военное ведомство объявило в понедельник, что все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом граждан из запаса, завершены.

    Коментарии (0)
    Баку и Ереван договорились воздерживаться от применения силы
    		   31 октября 2022, 22:04
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление президентов России, Азербайджана Владимира Путина, Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое было подписано по итогам трехсторонней встречи в Сочи.

    В документе говорится, что стороны, «отметив ключевой вклад Российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания, акцентировали востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе», приводится текст заявления на сайте Кремля.

    «Договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года», – говорится в публикации.

    Также стороны «подтвердили приверженность неукоснительному соблюдению всех указанных договоренностей в интересах комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений, обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития Южного Кавказа. Согласились приложить дополнительные усилия, направленные на безотлагательное решение остающихся задач, включая блок гуманитарных вопросов», отмечается в заявлении.

    Лидеры стран подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе. На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие.

    «Акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран», – указывается в заявлении.

    Лидеры Азербайджанской Республики и Республики Армения приветствовали готовность Российской Федерации и впредь всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, обеспечению стабильности и процветания на Южном Кавказе.

    Ранее Путин заявил, что трехсторонний формат РФ – Армения – Азербайджан показал способность договариваться о будущем.

    Коментарии (6)
    Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку»
    Президенты России и Турции Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку»

    1 ноября 2022, 17:25

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным, в ходе которых они обсудили ситуацию вокруг «зерновой сделки», сообщила канцелярия турецкого лидера.

    Также во время беседы обсуждались региональные вопросы, особенно последние события в российско-украинском конфликте. Эрдоган заявил, что Анкара продолжит выступать с необходимыми инициативами перед всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией Стамбульского меморандума о поставках зерна, приводит сообщение РИА «Новости».

    Кроме того, Эрдоган выразил уверенность, что если будет установлено ориентированное на решение сотрудничество в вопросе «зерновой сделки», как и во многих других вопросах, зерновой кризис будет решен с помощью конструктивного подхода.

    Эрдоган также поблагодарил Путина о высказываниях российского лидера о нем на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возобновление «зерновой сделки» невозможно до тех пор, пока коридор безопасности будет использоваться для террористических атак.

    Коментарии (2)
    Путин подчеркнул отсутствие у Киева желания вести переговоры
    Путин указал на невозможность обсуждать договоренности с Украиной из-за отсутствия у Киева желания вести переговоры
    		    1 ноября 2022, 00:00
    Фото: kremlin.ru, Sergii Kharchenko/
    Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Сейчас нет условий для обсуждения возможности договоренностей с Украиной, поскольку у Киева нет желания вести переговоры, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин напомнил, что договоренности, к которым стороны пришли в Стамбуле, Украина «выбросила в корзину». Сейчас Киев «сам себе запретил» вести переговоры с Москвой. Путин заявил, что Россия подождет, «может быть, созреют какие-то необходимые условия». «Наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», – приводит его слова РИА «Новости».

    Президент России также отметил, что не всегда целесообразно озвучивать свою переговорную позицию заранее. Необходимо, чтобы сами переговоры состоялись. Как заявил Путин, иногда «выкладывать на стол» предложения «нужно в последний раз, либо выставляя такие требования, которые дипломаты называют «запросными», и потом постепенно двигаться к общему знаменателю, который удовлетворил бы обе стороны».

    Путин также подтвердил, что российские удары по территории Украины отчасти можно считать ответом на террористические атаки со стороны Киева. «Но это не все, что мы могли бы сделать», – сказал он.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов вести переговоры с Россией. Зеленский подписал указ об отказе от переговоров с Путиным.

    Коментарии (4)
    Путин отказался «выпячивать» разногласия Армении и Азербайджана на переговорах
    Путин отказался «выпячивать» вопросы, которые Армения и Азербайджан не смогли согласовать в Сочи

    31 октября 2022, 23:05

    Текст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что не следует «выпячивать» чувствительные вопросы, которые Армении и Азербайджану не удалось согласовать на трехсторонней встрече в Сочи.

    Президент заявил, что для нагорно-карабахского урегулирования Россия готова предоставить Армении и Азербайджану карты «еще генерального штаба советской армии». «Это самые точные карты, как мы понимаем», – сказал он. По словам Путина, демаркация границы является важнейшим вопросом. Он сообщил, что есть некоторые предпосылки, что путь к урегулированию между Баку и Ереваном найден, передает РИА «Новости».

    «Что касается вопросов, которые не удалось согласовать, можно ли об этом сказать? Можно. Но не нужно. Потому что если они до сих пор не урегулированы, то, на мой взгляд, не нужно заострять на них внимание прессы, общественности. А нужно просто спокойно в закрытом режиме добиваться согласования. Это очень тонкие вещи, чувствительные для обеих сторон. И я не считаю себя вправе их выпячивать без согласования с партнерами», – сказал президент.

    Напомним, на трехсторонней встрече в Сочи был согласован текст совместного заявления президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    Коментарии (0)
    Песков назвал чушью заявления Украины о «двойниках Путина»
    Песков: Предположения главы разведки Украины о «двойниках Путина» являются чушью

    31 октября 2022, 20:02

    Текст: Елизавета Шишкова

    Слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что президент России якобы использует двойников, являются чушью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Как можно это прокомментировать? Как чушь!» – передает слова Пескова ТАСС.

    Буданов заявил о «двойниках Путина» в интервью Daily Mail, позже эти слова и само интервью были опубликованы в официальном телеграм-канале ГУР.

    Ранее Песков заявлял, что Путин знает про теорию о своих «двойниках» и смеется над этим.

    Коментарии (3)
    В Кремле рассказали о готовности Путина к переговорам

    30 октября 2022, 14:46

    Текст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал важным послание главы государства Владимира Путина на валдайском форуме, по его словам, российский лидер постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать.

    В программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» в интервью Павлу Зарубину Песков заявил, что готовность к диалогу – это не слабость, в сильная позиция, передает РИА «Новости».

    «Президент постоянно говорит, что он открыт к переговорному процессу, то есть всегда лучше достигать своих интересов, обеспечивая собственную безопасность, за столом переговоров. И Путин к этому открыт, он сегодня это еще раз подтвердил, и подтвердил настолько фактурно, это очень важно. Готовы ли - не готовы ли, но на Западе должны это знать, должны это слышать», – сказал Песков.

    Песков добавил, что Запад видит ситуацию де-факто, а она никак не говорит и не может говорить о слабости России, так как «протягивать руку мира и руку переговоров может себе позволить только сильный человек».

    Кроме того, Песков заявил, что решающий голос по украинскому урегулированию за Вашингтоном, а не за Киевом.

    «Очевидно, что решающий голос – за Вашингтоном. Ну, невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом. В Киеве есть президент, законный президент Украины господин Зеленский, но достигать с ним каких-то договоренностей, основываясь на опыте мартовском, можно, но эти договоренности ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально», – сказал Песков.

    Ранее Песков заявил, что платформой для разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могло бы стать желание Вашингтона прислушаться к озабоченностям России, в том числе в сфере безопасности.

    Коментарии (9)
    Путин указал на отсутствие проекта мирного договора между Арменией и Азербайджаном

    31 октября 2022, 22:59

    Текст: Антон Антонов

    Мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет, его составляющие – это предмет компромиссов с обеих сторон, заявил глава российского государства Владимир Путин.

    Путин сказал, что сейчас преждевременно говорить об основных составляющих мирного договора. «Это предмет компромиссов, наверняка, которые должны быть достигнуты с обеих сторон при посредничестве, если обе договаривающиеся стороны захотят, в том числе и нашей страны», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин сообщил, что присутствие российских миротворцев в Карабахе прописано в совместном заявлении от ноября 2020 года. «Здесь добавить нечего», – сказал он.

    Он заверил, что контакты Баку и Еревана с участием России будут продолжены. При этом Путин указал, что страны Европы пытаются исключить Москву из различных форматов, в том числе касающихся ситуации в Нагорном Карабахе. «Ясно совершенно, что это в некоторых ситуациях абсолютно нереалистично, невозможно», – сказал он.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что работа по карабахскому урегулированию при посредничестве России будет продолжаться.

    Напомним, обнародован текст совместного заявления президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Заявление согласовали на трехсторонней встрече в Сочи.

    Коментарии (0)
    Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах
    Российский лидер Владимир Путин поприветствовал Луиса Инасиу Лулу да Силву на посту президента Бразилии
    		    31 октября 2022, 10:57
    Фото: Andre Penner/AP/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии, сообщает пресс-служба Кремля.

    Российский лидер указал, что итоги голосования подтвердили высокий политический авторитет кандидата, и выразил надежду на совместные усилия по обеспечению дальнейшего развития конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях, говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин пожелал Лулу да Силве «успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также доброго здоровья и благополучия».

    Ранее Лулу да Силву поздравили президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

    Напомним, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы федеративной республики, опередив действующего лидера страны Жаира Болсонару.

    Коментарии (5)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •