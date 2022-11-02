Песков ответил на вопрос о возможном выдвижении Путина на новый президентский срок

Путин рассказал о повреждениях на «Северных потоках» в результате теракта

Путин сообщил о воронках и вырванной трубе на «Северных потоках» в результате теракта

Газпром допущен к обследованию места подрыва «Северных потоков», причиной повреждения газопроводов стал теракт, сообщил глава Российского государства Владимир Путин.

По словам Путина, глава Газпрома Алексей Миллер «доложил с утра, что обследовали». На месте взрыва обнаружены две воронки три и пять метров глубиной. Как рассказал президент, «вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров», передает ТАСС.

«Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону «Северного потока – 2», который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы», – приводит его слова РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что «это очевидный теракт». России ситуацию «трудно контролировать», поскольку речь идет об особой экономической зоне Дании, Швеции, Германии. По словам Путина, в Европе «рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы». «Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее придумывают всякую такую чушь», – сказал он.

Путин, отвечая на вопрос, найдутся ли желающие купить российский газ, когда появится турецкий хаб, заявил, что покупатели российского газа есть всегда. Турецкий газовый хаб – реалистичный проект, который удастся достаточно быстро реализовать, заявил он, отметив, что России легче контролировать акваторию Черного моря, а с турецкой стороной «проще работать», потому что президент Реджеп Тайип Эрдоган – «человек слова». Путин не сомневается, что контракты на покупку газа через турецкий хаб будут заключены.

26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» устроили теракты. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявлял, что расследование ведут без взаимодействия с российской стороной, чтобы продвигать удобную для Запада версию.