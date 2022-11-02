Производство домашнего текстиля в России выросло на 20%

Аналитики заявили о росте производства домашнего текстиля в России

Рост производства на 20% домашнего текстиля в России зафиксирован в третьем квартале 2022 года, объемы импорта такой продукции увеличились на 34% за аналогичный период, сообщили в центре развития перспективных технологий.

Аналитики фиксируют рост производства текстильных товаров для дома на российских предприятиях: в третьем квартале 2022 года было произведено 27,3 млн единиц текстильных товаров для дома, что на 20% больше, чем во втором квартале этого года, говорится в сообщении на сайте центра развития перспективных технологий.

По данным ЦРПТ, больше всего постельного белья в России производится в Ивановской области, Москве и Московской области, столового белья – в Москве, Ивановской области и Московской области, кухонного и туалетного белья – в Москве, Ростовской области и Владимирской области.

Между тем, в материале отмечается, что в обороте на 1 октября 2022 года находится почти 254 млн единиц текстильных товаров для дома, из них меньше половины произведены внутри страны (47,4%). Это связано с тем, что импорт текстиля для дома не только продолжается, но и увеличивается. Так, по данным ЦРПТ, в третьем квартале было ввезено из-за рубежа почти 29 млн единиц домашнего текстиля, что на 34% больше, чем во втором квартале. Импортерами текстиля для дома стали Узбекистан, Китай, Туркменистан, Пакистан и Турция, передает ТАСС.

Средняя цена постельного белья в России по итогам III квартала составила 1 306 рублей, столового белья – 410 рублей. Цена кухонного и туалетного белья выросла на 1% в сравнении с I кварталом – до 243 рублей.

Национальная система цифровой маркировки вводится в России с 2019 года. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. В настоящее время проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.