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Воздушная тревога объявлена в Харьковской области Украины
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Воздушная тревога в субботу объявлена в Харьковской области Украины, следует из данных онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.
Так, из сообщения следует, что «тревога объявлена сегодня в 17.11. Ореховская территориальная община тревога объявлена в 15.52», передает РИА «Новости».
Напомним, масштабную воздушную тревогу объявляли во всех областях Украины в четверг.
Солдат ВСУ оскорбил немецкого журналиста, призвавшего расследовать убийство российских пленных
Немецкий журналист Юлиан Репке заявил о необходимости провести расследование по видеозаписи расстрела российских военнопленных, совершенного военнослужащими ВСУ, в ответ один из украинских военных назвал его «русской свиньей».
Репке в Twitter описал ситуацию с убийством российских военных и призвал провести расследование, передает издание «Страна.ua».
Ответ ему написал украинский режиссер, а нынче военнослужащий ВСУ Владимир Демченко. «Расследование завершено, сними со своего аккаунта украинский флаг, русская свинья», – ответил журналисту украинец.
«Может быть, это не лучший способ завоевать сердца и умы на Западе, в чем Украина сейчас нуждается как никогда остро?» – указал ему журналист.
Напомним, в социальных сетях распространились записи с убийством безоружных российских военных. Российское Минобороны обвинило в убийстве военнослужащих. СК России завел уголовное дело.
ВСУ признали принадлежность упавших в Польше обломков ракеты Украине
WP: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат допустил украинскую принадлежность упавших в Польше обломков ракеты
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Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что по меньшей мере часть обломков, упавших на этой неделе в Польше, могла быть от ракеты, выпущенной украинской стороной, сообщила The Washington Post.
Как отмечается в публикации, в интервью изданию The Washington Post Игнат выступил с утверждением, что ракета могла быть выпущена как Россией, так и Украиной. По его словам, результатом этого боя ПВО могло быть что угодно, передает ТАСС.
Как отмечает издание, спикер командования Воздушных сил ВСУ признал, что по меньшей мере некоторые обломки могли принадлежать украинской ракете.
Он также сообщил, что во вторник в районе границы с Польшей средства ПВО Украины могли выпустить по меньшей мере 30 ракет.
По мнению издания, слова спикера командования Воздушных сил ВСУ могут указывать на дальнейшее смягчение позиции Киева, который изначально отрицал, что ракета была выпущена средствами ВСУ.
В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета. В понедельник польские СМИ сообщали о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.
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Медведев: Убийцы российских военнопленных заслуживают смертной казни
Замглавы Совбеза Медведев заявил, что расстрелявшие российских военных заслуживают только смертной казни
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Украинские ублюдки, расстрелявшие российских военнослужащих, не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой, то есть смертной казни, заявил замглавы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале вспомнил годы учебы в университете, где обучался уголовному праву, и отметил, что уголовное наказание состоит из двух элементов: кары, с одной стороны, и условий для исправления и перевоспитания виновного лица – с другой.
«И только смертная казнь – чистая кара по понятным причинам. По принципу «жизнь за жизнь», известному еще с ветхозаветных времен (Левит, 24:20)», – заявил Медведев.
В связи с этим он считает, что расстрелявшие российских военнослужащих не должны понести никакого иного наказания, кроме того, что является чистой карой.
В пятницу в Сети появились ролики с убийством безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что ВСУ убили свыше 10 военнослужащих ВС России выстрелами в голову.
Ведомство указало, что такое массовое убийство – не первое преступление Украины, они происходят постоянно при поддержке украинского руководства. Этого пытаются упорно не замечать покровители Киева на Западе. В Минобороны отметили, что видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей
СК России завел уголовное дело. В СПЧ заявили, что видео казни российских пленных будет отправлено в международные организации.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала убийство пленных преступлением против человечности, вызывающим отвращение, и призвала провести расследование.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать это преступление, и предупредила, что ни одно зверство не останется без наказания.
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В США усомнились в оценках Киева об исчерпании запасов ракет у России
NYT: Масштабные удары России по Украине поставили под сомнение оценки Киева об исчерпании арсеналов у Москвы
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Западные страны и Украина считали, что запасы ракет у России подходят к концу, однако масштабная атака 15 ноября поставила под сомнение такие оценки, сообщает американское издание The New York Times.
Как отмечает издание, украинские власти ранее утверждали, что имеющиеся у России запасы ракет в ходе конфликта значительно сократились. Однако, признает издание, проверить эти заявления невозможно, как и относительно точно оценить сохраняющиеся у России запасы данного типа вооружений.
Издание приводит слова старшего советника Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана, который утверждает, что «точной информацией» о запасах в российском военном арсенале якобы обладают немногие официальные лица на Западе, передает ТАСС.
Издание считает, что сохранение у России способности предпринимать масштабные ракетные атаки может иметь ряд объяснений: ракеты и беспилотники могли быть закуплены у Ирана и КНДР, Россия смогла наладить производство большого количества ракет за счет мобилизации оборонных предприятий и перевода их в беспрерывный режим работы, Россия могла ранее создать большие запасы ракет на случай конфликта с НАТО.
Кроме того, предполагает издание, для атак по наземным целям могут использоваться ракеты ПВО.
Напомним, в июне Юрий Борисов, бывший в то время вице-премьером, заверил, что ракеты у России не закончатся, а при необходимости Россия сможет быстро восстановить запасы вооружений, которые применяются в ходе специальной военной операции на Украине.
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В ООН приступили к изучению видео расстрела российских военных
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В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека получили видеозапись с расправой над пленными российскими военнослужащими, ролик начали проверять, сообщила сотрудница пресс-службы ООН Элизабет Тросселл.
«Я связалась с коллегами, которые говорят, что знают об этих видео и изучают их», – приводит слова Тросселл РИА «Новости».
В пятницу в Сети появились ролики с убийством безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что ВСУ убили свыше 10 военнослужащих ВС России выстрелами в голову.
Ведомство указало, что такое массовое убийство – не первое преступление Украины, они происходят постоянно при поддержке украинского руководства. Этого пытаются упорно не замечать покровители Киева на Западе.
В Минобороны отметили, что видео казни российских пленных говорит о живодерской сущности киевских властей.
СК России завел уголовное дело. В СПЧ заявили, что видео казни российских пленных будет отправлено в международные организации.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала убийство пленных преступлением против человечности, вызывающим отвращение, и призвала провести расследование.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международные организации осудить и расследовать это преступление, и предупредила, что ни одно зверство не останется без наказания.
-
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Протестующие против отключения электроэнергии в Одессе вышли на улицу
Протестующие против отключения электроэнергии снова перекрыли улицу в Одессе, сообщило издание «Страна.ua».
Из сообщения следует, что одесситы продолжают перекрывать улицы города, горожане против отключения электроэнергии, передает РИА «Новости».
«Сегодня утром это происходило на пересечении улицы Королева и проспекта Глушко», – говорится в сообщении.
Ранее было опубликовано видео с места событий. В Одесской области ранее пожаловались на тяжелую ситуацию с энергоснабжением.
Зеленский заявил, что вместо мира Россия хочет передышки в боевых действиях
Президент Украины обвинил Россию в том, что она не планирует договариваться мирно, а стремится взять тайм-аут
Украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что касательно переговоров с Киевом, Москва преследует цель добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях.
По его словам, Москва может взять небольшую паузу для того, чтобы восстановить силы, что еще больше усугубит ситуацию. При этом он обозначил собственную формулу мира, состоящую из десяти пунктов, основными являются радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, передает РИА «Новости».
Ранее украинский лидер заявил, что Киев намерен предложить публичные переговоры с Россией.
СК возбудил дело по факту расстрела ВСУ российских пленных
Следственный комитет возбудил дело по факту массового расстрела ВСУ пленных российских военных
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями ВСУ пленных российских солдат, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Речь идет о видео, на котором украинские военные расстреливают не менее 10 безоружных военнослужащих России, попавших в плен в ЛНР, передает ТАСС.
Возбуждены уголовные дела по фактам убийства двух и более лиц, а также по факту жестокого обращения с военнопленными.
Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.
В США обвинили Зеленского в ссоре с Западом из-за инцидента в Польше
NYT: Разногласия в оценке инцидента с ракетой в Польше привели к разладу между президентом Украины Зеленским и Западом
Разногласия в оценке инцидента с ракетами в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом, написал обозреватель New York Times Карли Олсон.
Как говорится в публикации, это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон. Автор материала напомнил, что Зеленский продолжает настаивать на непричастности Киева к случившемуся, что расходится с заявлениями США и НАТО о принадлежности боеприпаса украинской системе ПВО, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина якобы не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета. В результате инцидента погибли два человека.
СПЧ: Видео казни российских пленных будет отправлено в международные организации
Глава СПЧ Фадеев объявил об отправке видео с казнью российских пленных в международные организации
Видео с казнью российских военнопленных в Макеевке отправят в международные организации, сообщил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Информацию о казни в Макеевке мы сейчас также направим по 2 тыс. адресам – в том числе в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам», – сказал Фадеев, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «это демонстративное вызывающее преступление». По его словам, требуется реакция международной общественности и расследование.
«Буквально на днях я получил ответ от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на отправленные материалы по внесудебным расправам под Купянском и обстрелу гражданской переправы в Херсоне. Они проверяют нашу информацию и дадут свою оценку «со всем возможным вниманием», – добавил Фадеев.
В Сети опубликовали несколько роликов с расправой над безоружными российскими военнопленными. Минобороны России сообщило, что ВСУ расстреляли свыше 10 российских военных выстрелами в голову.
Зеленский заявил о сложной ситуации с энергоснабжением на Украине
Зеленский: Сложная ситуация с энергоснабжением сохраняется в Киеве и 17 регионах Украины
Сложная ситуация с энергоснабжением на Украине на данный момент сохраняется в столице и в 17 регионах, в частности в Одессе, сообщил украинский президент Владимир Зеленский.
Как сообщил Зеленский в своем Telegram-канале, тяжелая ситуация с энергоснабжением сохраняется в общем в 17 регионах Украины и в Киеве. Он уточнил, что говорит в первую очередь про Киев и Киевскую область. Кроме того, очень тяжело с энергоснабжением, по его словам, в Одесской, а еще в Винницкой и Тернопольской областях, передает ТАСС.
Зеленский добавил, что в большинстве регионов по состоянию на вечер пятницы действовали стабилизационные почасовые графики отключения света, аварийные же отключения применяли в большей степени в Одесской области и в Киеве.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что половина энергетической системы страны выведена из строя после ракетных ударов России.
Французский политик призвал прекратить помогать Зеленскому
Во Франции предложили прекратить помогать Зеленскому за попытку начать мировую войну
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Франция должна перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, который предпринял попытку спровоцировать третью мировую войну, заявил депутат Нацсобрания, лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция» и бывший кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян.
По его словам, Зеленский обвинил русских в том, что они отправили ракеты на территорию Польши, хотя отправлены они были Киевом. Тем самым он чуть не спровоцировал третью мировую войну.
«Прекратим поддерживать этого опасного человека. Необходимо срочно найти план по возвращению к миру», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение депутата.
Он добавил, что мирный план является единственной возможностью решить конфликт на Украине. План должен включать в себя прекращение огня, независимость Донбасса, согласно минским соглашениям, и нейтралитет Украины.
Ранее Зеленский выразил мнение, что касательно переговоров с Киевом, Москва преследует цель добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях.
Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина якобы не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета.
На Украине оценили срок восстановления энергосистемы в случае блэкаута
Директор Центра исследований энергетики Украины Харченко: При блэкауте энергосистему восстановят в срок от 3 до10 дней
В случае возникновения блэкаута по всей Украине на восстановление энергосистемы понадобится от трех до десяти дней, заявил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко.
По словам Харченко, которого цитирует украинское издание «УНН», при возникновении блэкаута на восстановление энергосистемы Украины при благоприятном сценарии понадобится три дня, при неблагоприятном – семь-десять дней, передает РИА «Новости»
Он отметил, что после удара 15 ноября энергосистема Украины стабилизируется, хотя ситуация остается сложной. Те, кто был отключен от электричества, уже имеют «очень лимитированный» доступ к нему, добавил Харченко.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что половина энергетической системы Украины выведена из строя после ракетных ударов России.
Риши Сунак прибыл на переговоры с Зеленским в Киев
Зеленский сообщил о переговорах с прибывшим в Киев премьер-министром Великобритании Сунаком
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, где обсуждались вопросы безопасности.
О прибытии в Киев премьера Великобритании Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, там же он разместил видеозапись встречи Сунака.
Президент Украины отметил, что во время переговоров с премьером Британии они обсудили вопросы глобальной безопасности, а также высказал мнение, что Великобритания и Украина «сильнее вместе» и смогут достичь «желаемого результата», передает ТАСС.
Ранее британцы призвали Риши Сунака перестать помогать Украине.
Также стало известно, что британское правительство Риши Сунака рассматривает возможность отказа от схемы размещения беженцев с Украины.
Экс-посла Украины в ФРГ Мельника назначили замминистра иностранных дел
Экс-посла Украины в ФРГ Мельника сделали замминистра иностранных дел
Бывший украинский посол в Берлине Андрей Мельник, получил новое назначение, сообщил представитель украинского правительства в Раде Тарас Мельничук.
Мельник назначен заместителем министра иностранных дел, сообщил Мельничук, передает ТАСС.
Летом украинский лидер Владимир Зеленский снял с должности посла в Германии Мельника, он занимал пост восемь лет. Мельник известен несколькими скандальными выходками. Например, он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой».
Также Мельник не раз выражал недовольство помощью Киеву со стороны Берлина.