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В Польше решили увеличить число бомбоубежищ
В МВД Польши заявили о намерении построить больше бомбоубежищ в республике
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Число бомбоубежищ в Польше будет увеличено, Заявил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский на радиостанции RMF FM.
По его словам, в данный момент в Польше проходит инвентаризация убежищ, имеется 62 тыс. пунктов. Далее последует поиск новых мест, а также разработка специального приложения, которое позволит жителям страны проводить поиск ближайшего убежища, передает РИА «Новости».
Кроме того, Каминьский отметил, что для увеличения числа бомбоубежищ в Польше проходит работа над законом о защите населения, который дает возможность постройки убежищ.
В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета. В понедельник польские СМИ сообщали о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.
Политолог: Реакция США на инцидент в Польше стала шоком для Зеленского
Политолог Корнилов: США решили приземлить Зеленского из-за риска развязывания третьей мировой
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Американские политики, осаживая «ястребиные» взгляды некоторых европейских коллег, пытаются не допустить развязывания новой мировой войны. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Владимир Корнилов, комментируя сообщения в СМИ о том, что США попросили европейцев и Украину осторожнее говорить об инциденте в Польше.
«США приземляют «ястребиные» изречения политиков, требовавших немедленно применить пятую статью Устава НАТО и нанести удар по России. При этом делая такие опасные заявления, политики этих стран даже не удосужились вникнуть, кто же на самом деле нанес удар по Польше», – рассказал донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.
«Для украинского президента Владимира Зеленского позиция США действительно стала шоком. Ведь он привык выдвигать абсолютно фейковые, абсурдные обвинения против России и получать поддержку Запада в этой лжи», – отметил собеседник.
«Но когда речь заходит о практической реализации сценариев новой мировой войны, то некоторые западные политики понимают, что ставки слишком высоки. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что все это может привести к гораздо более серьезным последствиям, нежели санкции и публичное осуждение действий России», – полагает эксперт.
«Вместе с тем у нас нет никаких оснований ожидать смягчения риторики в адрес России. Когда речь шла о вероятности развязывания третьей мировой войны, у западных политиков сработали тормоза как во время Кубинского кризиса. Именно по этой причине в США решили приземлить Зеленского», – заключил Корнилов.
Накануне зарубежные СМИ сообщили, что американские чиновники в течение последних двух дней обращались к главам европейских государств и окружению украинского президента Владимира Зеленского, призывая их быть более осторожными в комментариях по темам, касающимся падения ракет в Польше. Об этом со ссылкой на источники написала американская газета Politico.
В статье также отмечается, что Киев не хочет брать на себя ответственность за произошедшее, поэтому американской стороне приходится настаивать на более тесной координации в вопросе публичных заявлений о случившемся.
Польский президент Анджей Дуда заявил, что представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения ракет на территории Польши, но не будут допущены к участию в нем. Вместе с тем накануне украинский президент заявлял, что эксперты страны получат допуск к участию в расследовании.
Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в ответ Байден счел его пустословом.
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ВСУ признали принадлежность упавших в Польше обломков ракеты Украине
WP: Спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат допустил украинскую принадлежность упавших в Польше обломков ракеты
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Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что по меньшей мере часть обломков, упавших на этой неделе в Польше, могла быть от ракеты, выпущенной украинской стороной, сообщила The Washington Post.
Как отмечается в публикации, в интервью изданию The Washington Post Игнат выступил с утверждением, что ракета могла быть выпущена как Россией, так и Украиной. По его словам, результатом этого боя ПВО могло быть что угодно, передает ТАСС.
Как отмечает издание, спикер командования Воздушных сил ВСУ признал, что по меньшей мере некоторые обломки могли принадлежать украинской ракете.
Он также сообщил, что во вторник в районе границы с Польшей средства ПВО Украины могли выпустить по меньшей мере 30 ракет.
По мнению издания, слова спикера командования Воздушных сил ВСУ могут указывать на дальнейшее смягчение позиции Киева, который изначально отрицал, что ракета была выпущена средствами ВСУ.
В четверг госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета. В понедельник польские СМИ сообщали о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.
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Стали известны подробности разговора в МИДе с послом Польши
МИД: Россия призвала Польшу не ввязываться в провокации Киева и не устраивать свои
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Послу Польши в России было указано на неприемлемое нагнетание антироссийской истерии вокруг инцидента с падением в Пшеводуве двух ракет, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российская сторона подчеркнула, что ожидает от Варшавы прекращения всяческих антироссийских спекуляций в связи с этим инцидентом. Послу напомнили, что все исчерпывающие разъяснения о непричастности к инциденту наших ВС были оперативно даны Министерством обороны России, приводятся слова Захаровой на сайте МИД.
«Ознакомили посла Щлядевского с соответствующим заявлением МИД России и вручили ему текст документа. Призвали Варшаву не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные», – заключили она.
Ранее сообщалось, что страны НАТО не собираются задействовать 4-ю статью Североатлантического договора для начала консультаций из-за инцидента в Польше.
Президент США Джо Байден, как сообщает Reuters, заявил партнерам по G7 и НАТО, что ситуация с упавшей в Польше ракетой стала результатом работы украинской ПВО.
Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.
Песков назвал первопричину инцидента с украинскими ракетами в Польше
Песков счел первопричиной инцидента с падением украинских ракет в Польше деятельность США и НАТО
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Если «отматывать назад», то первопричиной ситуации вокруг Украины, а следовательно, и инцидента с украинскими ракетами в Польше – действия США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы несет ответственность за инцидент с украинскими ракетами. Он отметил, что США рассуждают «в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России предложил в таком случае «отмотать назад». По его словам, если продолжить рассуждения, то «первопричиной» всей ситуации окажутся «НАТО и США во главе».
Напомним, после того, как на польскую деревню упали две украинские ракеты, на Западе принялись заявлять, что ракеты российские. Однако позднее западным странам пришлось признать, что ракеты запустили украинские военные. Однако Белый дом заявил, что, хотя ракеты, вероятно, и украинские, ответственность за инцидент все равно лежит на России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам.
Польша передумала срочно созывать Совет НАТО
Моравецкий сообщил о решении Польши отказаться от намерения провести срочные консультации НАТО
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Варшава отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО в соответствии со статьей 4 договора Североатлантического альянса после падения на польской территории ракет, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий признал, что на Польшу не совершали «намеренной атаки», не было «плана нападать на территорию Польши». В связи с этим Варшава «не запустила 4-ю статью, но держала ее про запас». Он отметил, что Польша и так постоянно ведет консультации с НАТО, передает РИА «Новости».
«Мы вместе с президентом на совете комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверим предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол (в НАТО) имел бы возможность ее использовать», – пояснил премьер.
Напомним, после падения двух ракет в польской деревне Пшеводув появились утверждения о том, что речь якобы идет о российских ракетах. Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако позднее странам Запада пришлось признать, что на Польшу упали украинские ракеты.
Киев признал, что задействовал ПВО у границы с Польшей
Стало известно о докладе Киева Вашингтону о перехвате ракеты рядом с границей с Польшей
Украинская сторона заявила американской стороне и другим союзникам о попытке перехвата ракеты России в тот момент, когда произошел инцидент в Польше, сообщают американские СМИ.
Попытка перехвата украинскими средствами противовоздушной обороны осуществлялась неподалеку от места ЧП в Польше, сообщил источник в американской администрации CNN, передает РИА «Новости».
По информации собеседника, именно эти данные стали основой для оценки Вашингтоном этого происшествия в Польше.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что происшествие с рухнувшей на польской территории ракетой стало следствием действий украинской системы ПВО.
Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета
Госсекретарь США Блинкен заявил, что на Польшу упала ракета украинского ПВО, но виновата Россия
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США не видит никаких доказательств, которые бы противоречили предварительным выводам о том, что упавшая в Польше ракета была украинской, но ответственность за инцидент лежит на России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен отметил, что США полностью доверяют проводимому правительством Польши расследованию, нет ничего, что опровергало бы предварительную оценку президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что это, вероятнее всего, было следствием падения ракеты украинской ПВО, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что США продолжают изучать и оценивать новую информацию.
Также Блинкен прокомментировал слова Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинской.
По его мнению, на Украине, Польше, США, а также странах НАТО и G7 лежит «обязательство следовать фактам». Но «самым важным фактом» является то, что «вне зависимости от конкретных деталей этого инцидента Россия является ответственной за то, что произошло», поскольку она осуществляет ракетные обстрелы украинской территории.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился со звучащими из Вашингтона заявлениями, что Москва в любом случае причастна к падению в Польше обломков украинской ракеты С-300.
Напомним, в понедельник польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве.
В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.
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Politico: США попросили Киев осторожнее говорить об инциденте в Польше
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Американские чиновники в течение последних двух дней обращались к главам европейских государств и окружению украинского президента Владимира Зеленского, призывая их быть более осторожными в комментариях по темам, касающимся падения ракет в Польше, сообщают американские СМИ.
В рамках серии телефонных бесед представители властей США также потребовали от своих союзников по НАТО воздерживаться от категоричных заявлений до завершения расследования инцидента Варшавой, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Отмечается, что Киев не хочет брать на себя ответственность за произошедшее. Настаивать на более тесной координации в вопросе публичных заявлений о случившемся американской стороне приходится из-за утверждений Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинской, пишет Politico.
Из-за этого чиновники США в среду вынуждены были связываться со своими коллегами из стран НАТО, чтобы сообщить им, что речь, по мнению Вашингтона, идет о «ракете, произведенной, по всей видимости, в России и [запущенной] с Украины». Неназванный западный чиновник сообщил Politico, что Зеленского предстоит еще «много убеждать», «он все еще не увидел доказательств».
Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в ответ Байден публично назвал его пустословом.
Родион Мирошник: Зеленский вряд ли понимает, что Байден назвал его лгуном
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Владимир Зеленский активно пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией на Украине, что явно не отвечает интересам США. При этом он не осознает смысл слов, сказанных Джо Байденом в его адрес. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее президент США заявил, что слов Зеленского о непричастности ВСУ к инциденту в Польше недостаточно.
«Мы видим кардинально разные стратегии американцев и Зеленского. Украина давно вынашивает планы официального втягивания НАТО в прямой конфликт с Россией. Им это необходимо, чтобы чувствовать себя под защитой и быть уверенными в том, что их не бросят», – сказал бывший посол ЛНР Родион Мирошник.
«Вместе с тем Вашингтон осознает все последствия такого шага, поэтому Белый дом не собирается соглашаться с украинской позицией. Их вполне устраивает сценарий, при котором они ведут войну чужими руками», – продолжил собеседник.
«При этом сам Зеленский вряд ли понимает, что его назвали лгуном. Поэтому он и дальше будет отыгрывать подобный сценарий, как один из персонажей в фильме «День сурка», – заключил Мирошник.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что не считает доказательством слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, не была украинской.
Кроме того, издание Financial Times пишет, что в НАТО назвали смешной позицию президента Украины по ракетному удару в Польше. «Украинцы разрушают доверие Запада к ним. Ведь Украину никто не обвиняет, но они продолжают врать. Это даже более разрушительно, чем сама ракета», – отмечает газета.
Напомним, Зеленский заявил, что Киев не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши. Инцидент произошел во вторник вечером. Польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.
Почти сразу же последовали заявления, что удар был нанесен российской ракетой. Вместе с тем Минобороны РФ отвергло причастность к инциденту. В ведомстве подчеркнули, что заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.
Более того, идею о «российской» ракете не поддержали и США. Так, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что США не располагают подтверждающей информацией. В свою очередь президент США Джо Байден заявил: вероятность того, что ракета была запущена Россией, крайне низка из-за траектории прилета.
В свою очередь премьеры Великобритании и Канады Риши Сунак и Джастин Трюдо в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявили, что вне зависимости от результатов расследования инцидента в Польше – в произошедшем якобы «виновата Россия».
Однако президент Польши Анджей Дуда признал, что есть высокая вероятность, что упавшая на территории Польши ракета принадлежала системе противовоздушной обороны Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, почему работа украинских ПВО часто приводит к катастрофам, а также разбиралась, в связи с чем США не стали обвинять Россию в инциденте.
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Небензя обвинил Украину и Польшу в попытке спровоцировать войну России и НАТО
Небензя обвинил Украину и Польшу в желании превратить «войну по доверенности» в прямое столкновение НАТО с Россией
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Украина и Польша в ситуации с падением украинских ракет на польской территории пытались спровоцировать прямое столкновение России и НАТО, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
На заседании СБ ООН Небензя отметил, что власти Украины и Польши после инцидента сделали безответственные заявления, которые можно воспринимать только в качестве попытки спровоцировать прямое столкновение России и НАТО, передает РИА «Новости».
Как указал Небензя, президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать, чьи ракеты упали в Польше, а значит, обвинения украинского лидера в адрес России были не просто умышленной дезинформацией, но и попыткой вовлечь НАТО, которое сейчас «ведет войну по доверенности с Россией на Украине», в прямое столкновение с российскими силами.
Постпред сказал, что Украина выполняет роль полигона для испытаний западного оружия. Страны НАТО, которые поставляют его на Украину, становятся вовлеченными в конфликт, а США даже занимаются там военным планированием и руководством, сказал Небензя.
Он напомнил, что у ПВО Украины «уже давно устойчивая дурная слава». Так, в 2001 году был сбит российский гражданский самолет над Черным морем, а в последние месяцы украинские ракеты регулярно падают на жилые дома, за которыми вооруженные силы Украины прячут системы ПВО. Киев же, отметил Небензя, пытается выдать это «за последствия российских ударов, наносимых высокоточным оружием по военным объектам и критической инфраструктуре». Постпред указал, что «в случае попадания такого оружия от жилых домов не осталось бы и следа».
Комментируя заявления представителей западных стран о том, что «даже если ракеты запускала Украина, виновата все равно Россия», Небензя сказал: «Мы бы не оказались там, где оказались, если бы в Киеве в 2014 году при прямом участии ряда западных стран не произошел кровавый антиконституционный переворот».
Напомним, сразу после падения ракет на территории Польши прозвучали обвинения в адрес России. Польша решила созвать Совет НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако в результате странам Запада пришлось признать, что ракеты были не российскими, а украинскими. Польша отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО.
В 2001 году авиалайнер авиакомпании «Сибирь» был сбит зенитной ракетой, которую запустили украинские средства ПВО. Президент Украины Леонид Кучма признал ответственность Киева и уволил министра обороны страны.
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В США обвинили Зеленского в ссоре с Западом из-за инцидента в Польше
NYT: Разногласия в оценке инцидента с ракетой в Польше привели к разладу между президентом Украины Зеленским и Западом
Разногласия в оценке инцидента с ракетами в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом, написал обозреватель New York Times Карли Олсон.
Как говорится в публикации, это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон. Автор материала напомнил, что Зеленский продолжает настаивать на непричастности Киева к случившемуся, что расходится с заявлениями США и НАТО о принадлежности боеприпаса украинской системе ПВО, передает РИА «Новости».
Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина якобы не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета. В результате инцидента погибли два человека.
Зеленский сказал, что не знает, что произошло в Польше
Зеленский заявил об отсутствии данных о причинах падения ракеты в Польше
Украинская сторона точно не знает, чья ракета рухнула на польской территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский в четверг.
На данный момент Киев не знает наверняка, что произошло на территории Польши, и также нет точных данных и в мире, пока расследование не закончено, нельзя утверждать, какого типа была упавшая ракета, сказал Зеленский на форуме агентства Bloomberg, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что во время происшествия ВСУ задействовали ПВО из-за обстрела со стороны России.
По его словам, необходимо завершить расследование, украинские специалисты получили доступ к следствию и направились на место падения.
Ранее СМИ со ссылкой на данные американской разведки сообщали, что взрывы в Польше случились после падения одной или двух украинских ракет С-300.
Бывший посол ЛНР Родион Мирошник в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Зеленский активно пытается втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией и не осознает смысл слов, сказанных президентом США Джо Байденом в его адрес.
США обвинили Россию в ракетном инциденте в Польше
В Белом доме заявили, что США возлагают ответственность за инцидент в Польше на Россию
США возлагают на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты расследования, заявили в Белом доме.
При этом там признали, что не видели информации, которая бы противоречила предварительным выводам о том, что на территорию Польши упали украинские ракеты, передает РИА «Новости».
В среду американские СМИ сообщили, что украинская сторона заявила американской и другим союзникам о попытке перехвата ракеты России в тот момент, когда произошел инцидент в Польше.
Ранее президент США Джо Байден, как сообщает Reuters, заявил партнерам по G7 и НАТО, что ситуация с упавшей в Польше ракетой стала результатом работы украинской ПВО.
Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.
Зеленский заявил о непричастности Киева к инциденту в Польше
Президент Украины Зеленский настаивает на непричастности Киева к ракетному инциденту в Польше
Киев не имеет отношения к падению ракеты на территории Польши, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский в эфире единого украинского телемарафона отметил, что ему лично от командующего воздушных сил было доложено, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар, передает РИА «Новости».
Он также добавил, что в ходе конфиденциальных разговоров с западными партнерами обсудил возможность допуска представителей Украины на место падения ракеты.
«Мне кажется, это справедливо... Совместные следственные группы. Раз уж говорят, что это мы», – уточнил Зеленский.
Ранее в Белом доме заявили, что США возлагают на Россию ответственность за ракетный инцидент в Польше вне зависимости от того, какими будут результаты расследования.
В среду американские СМИ сообщили, что украинская сторона заявила американской и другим союзникам о попытке перехвата ракеты России в тот момент, когда произошел инцидент в Польше.
Напомним, накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.
Французский политик призвал прекратить помогать Зеленскому
Во Франции предложили прекратить помогать Зеленскому за попытку начать мировую войну
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Франция должна перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского, который предпринял попытку спровоцировать третью мировую войну, заявил депутат Нацсобрания, лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция» и бывший кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян.
По его словам, Зеленский обвинил русских в том, что они отправили ракеты на территорию Польши, хотя отправлены они были Киевом. Тем самым он чуть не спровоцировал третью мировую войну.
«Прекратим поддерживать этого опасного человека. Необходимо срочно найти план по возвращению к миру», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение депутата.
Он добавил, что мирный план является единственной возможностью решить конфликт на Украине. План должен включать в себя прекращение огня, независимость Донбасса, согласно минским соглашениям, и нейтралитет Украины.
Ранее Зеленский выразил мнение, что касательно переговоров с Киевом, Москва преследует цель добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях.
Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина якобы не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета.