МИД прокомментировал идеи о «возвращении» острова Врангеля США

В России оценили желание Зеленского провести «публичные переговоры» с Путиным

Евгений Минченко: Переговоров с Россией хочет не Зеленский, а Запад

В урегулировании конфликта на Украине заинтересована администрация Джо Байдена, чтобы использовать эту тему как козырь на выборах в 2024 году. При этом идея Владимира Зеленского провести переговоры с Россией публично – вполне рациональна для него. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. В то же время политолог Павел Данилин счел желание президента Украины профанацией и жаждой пиара.

«Полагаю, что желание идти на переговоры с Россией появилось не у Зеленского, а у его западных кураторов, поэтому и причины стоит искать в их логике», – рассказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

«В числе таких причин, очевидно, достаточно серьезные логистические и транспортные проблемы, которые создает украинский конфликт, а также крайне высокий рост цен на энергоносители. Поэтому вполне возможно, что некоторые западные страны решили попытаться урегулировать конфликт или заморозить его», – отметил собеседник.

«На мой взгляд, в решении этих проблем могут быть заинтересованы в США, поскольку сейчас один из факторов, который очень сильно бил по рейтингу Джо Байдена, – это рост цен на энергоносители и рекордная инфляция. Если к выборам президента Америки в 2024 году удастся стабилизировать рынок, то тот, кто пойдет на эти выборы от демократов, получит достаточно серьезный козырь», – уверен Минченко.

«При этом Владимир Зеленский и украинское руководство в целом настроены на то, чтобы оставаться в мировой повестке дня. Вместе с тем это не какое-то желание хайпа, а вполне рациональная логика. Пока украинский конфликт находится в сфере внимания мировых СМИ и симпатии Запада, очевидно, на стороне Украины, повышение градуса публичности им очень выгодно», – полагает эксперт.

В свою очередь политолог Павел Данилин, отвечая на вопрос о возможности участия российского президента Владимира Путина в таких переговорах, отметил, что «прежде чем начинается публичный формат переговоров первых лиц государств, необходимо, чтобы были достигнуты какие-то договоренности непублично». «А предложение Зеленского сделать процесс публичным с самого начала – это профанация и жажда пиара», – добавил он.

«Я думаю, Москва не будет вести переговоры с Украиной, пока не будет предварительных договоренностей на уровне посланников. Изначально нужно добиться четкого понимания, кто и что хочет, а только потом выходить на переговоры первых лиц, неважно публичные или не публичные», – отметил Данилин.

«По какому сценарию будет строиться переговорный процесс – это еще предстоит решить. Но это вопрос не дипломатии, а политической воли обеих сторон», – полагает эксперт.

В то же время политолог Алексей Чеснаков считает, что «публичный формат», который хочет Зеленский, «в первую очередь (а возможно, и всего лишь) означает создание удобной площадки для формирования потока нужных новостей и личного пиара украинского президента. Апелляции к необходимости информировать общество не более чем уловка».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена предложить публичные переговоры с Россией. По его словам, он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму».

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не может и не хочет проводить переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны. При этом несколько дней назад, вопреки попыткам Госдепа, Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный отказывались от каких-либо переговоров.

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