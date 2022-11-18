|
|
Помогавшие участникам спецоперации колледжи наградили в Нижнем Новгороде
На закрытии финала «Большой перемены» в Нижнем Новгороде наградили колледжи, принявшие участие в акции «Мы рядом»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Студенты из 167 колледжей России шили экипировку, спальные мешки, делали печки, подсумки для аптечек военных в зоне СВО, 18 лучших училищ наградили на закрытии «Большой перемены».
На стадионе «Нижний Новгород» состоялась торжественная церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов учреждений среднего профессионального образования.
В акции «Мы рядом», организованной проектом «МЫВМЕСТЕ» и Российским движением школьников, участвовали 167 колледжей по всей России. Студенты сшили для солдат почти 9 тыс. толстовок, термобелья, балаклав, спальных мешков, печаток, шапок и сделали более 21 тыс. печей, рюкзаков, подсумок для аптечек, бескаркасных носилок и маскировочных халатов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко наградил 18 колледжей, принявших наиболее активное участие в акции, отметив, что они сделали выбор настоящего человека и патриота своей страны.
«У нас 167 колледжей только за последнее время приняли участие в акции «Мы рядом», а многие ребята работали в гуманитарных центрах проекта «МЫ ВМЕСТЕ», собирали гуманитарную помощь пострадавшим жителям разрушенных городов в Донбассе. Отправляли продукты, медикаменты, помогали людям, которые вынуждены были покинуть свои дома. Взяли на себя ответственность, которая является базовой традицией, культурным кодом нашей страны. Как бы не было сложно, мы готовы поддержать тех, кому сложнее. Ребята шили экипировку, спальные мешки, делали печки, которые можно использовать на передовой, делали подсумки для аптечек и много что еще», – заявил Кириенко.
Он поблагодарил студентов колледжей за помощь тем, кто защищает сегодня страну. «Когда идет такой вызов, брошенный всей нашей стране, очень важно чувствовать, что ты тоже вносишь свой вклад в эту победу. И вы это сделали. И это очень важный выбор настоящего человека и настоящего патриота своей страны», – сказал Сергей Кириенко.
В Сети появились кадры казни военнопленных боевиками ВСУ в Макеевке
|
|
В Сети опубликованы видеозаписи, на которых видны тела предположительно российских военнопленных. Военнослужащие подверглись массовой казни, организованной боевиками ВСУ в Макеевке Донецкой народной республики (ДНР).
Кадры в своем Telegram-канале опубликовал российский военкор Александр Коц. Как отмечается в публикации, на видеозаписи не могут быть жертвы минометного обстрела. Все указывает на то, что взятых в плен военнослужащих таким образом казнили.
Предположительно, исполнителями убийства являются боевики ВСУ пограничники Артур Бортничук и Назар Михайловский, выпускники университета МВД в Харькове, а раненый «Андрюха» может оказаться Андреем Соколом.
Ранее военнослужащий из ДНР рассказал, что попал в плен в конце марта в Мариуполе, когда он приехал навестить своих родителей. Он смог выжить после того, как его пытались казнить и нанесли не менее девяти ударов ножом, в том числе в голову и шею.
До этого освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции Луганской народной республики.
Политолог: Реакция США на инцидент в Польше стала шоком для Зеленского
Политолог Корнилов: США решили приземлить Зеленского из-за риска развязывания третьей мировой
|
|
Американские политики, осаживая «ястребиные» взгляды некоторых европейских коллег, пытаются не допустить развязывания новой мировой войны. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Владимир Корнилов, комментируя сообщения в СМИ о том, что США попросили европейцев и Украину осторожнее говорить об инциденте в Польше.
«США приземляют «ястребиные» изречения политиков, требовавших немедленно применить пятую статью Устава НАТО и нанести удар по России. При этом делая такие опасные заявления, политики этих стран даже не удосужились вникнуть, кто же на самом деле нанес удар по Польше», – рассказал донецкий политолог и историк Владимир Корнилов.
«Для украинского президента Владимира Зеленского позиция США действительно стала шоком. Ведь он привык выдвигать абсолютно фейковые, абсурдные обвинения против России и получать поддержку Запада в этой лжи», – отметил собеседник.
«Но когда речь заходит о практической реализации сценариев новой мировой войны, то некоторые западные политики понимают, что ставки слишком высоки. Они прекрасно отдают себе отчет в том, что все это может привести к гораздо более серьезным последствиям, нежели санкции и публичное осуждение действий России», – полагает эксперт.
«Вместе с тем у нас нет никаких оснований ожидать смягчения риторики в адрес России. Когда речь шла о вероятности развязывания третьей мировой войны, у западных политиков сработали тормоза как во время Кубинского кризиса. Именно по этой причине в США решили приземлить Зеленского», – заключил Корнилов.
Накануне зарубежные СМИ сообщили, что американские чиновники в течение последних двух дней обращались к главам европейских государств и окружению украинского президента Владимира Зеленского, призывая их быть более осторожными в комментариях по темам, касающимся падения ракет в Польше. Об этом со ссылкой на источники написала американская газета Politico.
В статье также отмечается, что Киев не хочет брать на себя ответственность за произошедшее, поэтому американской стороне приходится настаивать на более тесной координации в вопросе публичных заявлений о случившемся.
Польский президент Анджей Дуда заявил, что представители Украины могут ознакомиться с расследованием падения ракет на территории Польши, но не будут допущены к участию в нем. Вместе с тем накануне украинский президент заявлял, что эксперты страны получат допуск к участию в расследовании.
Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что в ответ Байден счел его пустословом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
«Миссис Крым» отказали в российском гражданстве из-за гимна УПА
Победительнице «Миссис Крым» отказали в российском гражданстве из-за гимна УПА
Победившей в конкурсе «Миссис королева красоты – Крым» Ольге Валеевой отказали в получении российского гражданства из-за исполнения гимна украинских экстремистов, сообщили в республиканском МВД.
Полицейские установили, что в октябре Валеева привлекалась к административной ответственности по статье о дискредитации ВС России и пропаганде экстремизма, передает «Комсомольская правда».
В соответствии с этим ей отказали в заявлении о приеме в гражданство Российской Федерации.
Напомним, Валееву и ее подругу признали виновными по статьям о дискредитации Вооруженных сил России и о пропаганде символики экстремистских организаций. Валеевой назначили штраф в 40 тыс. рублей.
Видео с исполнением неофициального гимна УПА* и полка «Азов» (обе организации запрещены в России) Валеевой опубликовали в Сети. Сама женщина поясняла, что она – украинка, живет в Симферополе и одна воспитывает двух детей.
Названа европейская страна – лидер по заморозке российских активов
Politico: Евросоюз заморозил российские активы на 68 млрд евро
Европейский союз обозначил сумму замороженных российских активов в 68 млрд евро, большая часть активов заморожена в Бельгии, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренний документ ЕС.
Согласно документу Еврокомиссии, большая часть активов заморожена в Бельгии (порядка 50 млрд евро) и Люксембурге (около 5,5 млрд евро). Кроме того, в числе стран, где сохраняются замороженные российские активы, значатся Германия, Ирландия, Италия, Австрия и Франция, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Ранее в Великобритании сообщили, что с начала спецоперации заморозили российские активы на 20,95 млрд долларов.
Грузинский депутат похвастался избиением русских в Тбилиси
|
|
Оппозиционный грузинский депутат, глава партии «Мокалакееби» («Граждане») Александр Элисашвили в пятницу публично признался в избиении русских в грузинской столице. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Парламентарий, который ранее был добровольцем на стороне Украины, сказал, что «был категорически против» приема граждан России, покинувших в последнее время свою страну.
«Все они дезертиры, и все русские – империалисты», – сказал он на сессии парламента.
По словам Элисашвили, многие граждане России ведут себя в Грузии недостойно – «открыто матерят грузин на улицах Тбилиси, бьют девушек».
«Верните их обратно в Россию», – призвал он премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
«Я лично за себя не отвечаю. У меня были иностранные гости, мы гуляли, и я сказал (встретившимся русским): «Слава Украине!», а они в ответ – «Слава России», – рассказал оппозиционер.
«Тогда я хорошенько их избил», – признался он.
По последним данным, в этом году Грузию не покинуло около 113 тыс. граждан России, въехавших в страну.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Высокоточным ударом уничтожен арсенал ВСУ с западной артиллерией
|
|
Вооруженными Силами России в четверг, 17 ноября, нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам военного управления, оборонно-промышленного комплекса Украины и связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры, сообщили в Минобороны.
Цели удара достигнуты. Все ракеты попали точно в назначенные объекты, говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.
По данным МО РФ, в результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий, говорится в сообщении.
14 ноября Минобороны сообщало, что высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения воздушных сил Украины.
Конгрессвумен Грин заявила о войне США против России
Член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила об опосредованной войне США против России
|
|
США, которые тратят на Украину столько средств, будто она стала 51-м штатом, ведут опосредованную войну с Россией, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Грин посетовала, что на переданные Киеву деньги сами США могли бы обезопасить границу от нелегальных мигрантов, но вместо этого Вашингтон «защищает границу другой страны» и «ведет опосредованную войну с Россией», передает ТАСС.
По словам Грин, жители США должны знать, почему администрация Джо Байдена и Конгресс при демократах «так заинтересованы в финансировании защиты границ Украины», а не самих Соединенных Штатов. Она указала, что «11,8 млрд долларов идут на помощь, в том числе на прямую бюджетную поддержку» Украины. «Вопрос: Украина теперь является 51-м штатом США? И какую позицию занимает Зеленский в нашем правительстве?» – заявила она.
Напомним, республиканцы внесли в Палату представителей проект резолюции о контроле за расходованием средств, выделяемых Конгрессом на помощь Украине. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Марджори Тейлор Грин.
В Донецке заявили о тяжелых боях на Авдеевском, Артемовском и Угледарском направлениях
|
|
Почти на всей линии боевого соприкосновения мы наблюдаем тяжелые бои. Для продвижения вперед нам необходимо перерезать трассу в районе Новомихайловки и идти в сторону Орловки, Первомайского и Карловки, откуда ВСУ обстреливают Донецк. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя обстановку в регионе.
«Ситуация в районе Соледара очень непростая. Я бы не сказал, что там идет активное продвижение. В основном мы видим позиционные бои. Там стоит группировка противника «Холодный Яр», состоящая из очень мотивированных боевиков», – сказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Ситуацию осложняет тот факт, что у противника сохраняется возможность подвоза боеприпасов и ротации, поэтому упираться они будут до последнего. Вместе с тем идет наступление со стороны Покровского. Но сложно оценить, насколько быстро нам удастся продвинуться», – продолжил собеседник.
Он также отметил, что тяжелые бои идут «буквально везде – и на Угледарском, и на Авдеевском, и на Артемовском направлении». «Что касается наступления на Угледар, то нам удалось окончательно зачистить Павловку. Но пока не будет блокирована трасса в районе Новомихайловки и Константиновки, особого продвижения ждать не стоит», – уверен донецкий депутат.
«Недавнее взятие Опытного открывает для нас путь к первой линии обороны ВСУ в сторону Орловки, Первомайского, Карловки и Галицыновки. Оттуда постоянно ведутся обстрелы Донецка из американских HIMARS и французских гаубиц CAESAR. И пока мы не выбьем оттуда противника, город будет находиться под огневым контролем ВСУ», – заключил Бердичевский.
Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса ЛНР Апты Алаудинов сообщил, что ведется успешное наступление в направлении Соледара, а у поселка Спорное отбит украинский опорный пункт.
Алаудинов отметил, что «Ахмат» и шестой казачий полк имени Платова НМ ЛНР ведут бои, «ежедневно уничтожая» противника, также «хорошо двигаются» бойцы седьмой Чистяковской бригады НМ ЛНР.
В Соледар российские силы заходят с нескольких сторон: слева – «Ахмат» и казачий полк, справа – «Ахмат» и Чистяковская бригада. «Можно сказать, что наш участок линии фронта остается, наверное, самым стабильным в сравнении со всей остальной линией фронта», – сказал Алаудинов.
Он указал, что «Ахмат», второй армейский корпус ЛНР и отряд «Барса» держат линию фронта от Соледара до Кременной в ЛНР.
Алаудинов сообщил, что сделан «большой рывок у населенного пункта Спорное». По его словам, ЧВК «Вагнер» отбил у противника очень серьезный опорный участок и закрепился там. «Ахмат» с бойцами ЛНР, двигаясь «сверху вниз, влево», также «отбили очень серьезный опорный пункт противника, выбив его оттуда и уничтожив, и тоже укрепились».
Напомним, бойцы ДНР в ходе наступления на Невельское взяли штурмом опорный пункт вооруженных сил Украины под Ясиноватой.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о продвижении к Соледару
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил о продвижении к Соледару и отбитых у украинских войск опорных пунктах
|
|
Спецназ «Ахмат» и подразделения Народной милиции ЛНР успешно наступают в направлении Соледара (ДНР), у поселка Спорное отбит украинский опорный пункт, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку, командир спецназа «Ахмат», замкомандующего второго армейского корпуса ЛНР Апты Алаудинов.
Алаудинов сообщил, что каждый день «двигаются группы в Соледаре», продвижение «идет хорошо». «Ахмат» и шестой казачий полк имени Платова НМ ЛНР ведут бои, «ежедневно уничтожая» противника, также «хорошо двигаются» бойцы седьмой Чистяковской бригады НМ ЛНР, передает ТАСС.
В Соледар российские силы заходят с нескольких сторон: слева – «Ахмат» и казачий полк, справа – «Ахмат» и Чистяковская бригада. «Можно сказать, что наш участок линии фронта, он был, есть и остается, наверное, самым стабильным в сравнении со всей остальной линией фронта», – сказал Алаудинов.
Он указал, что «Ахмат», второй армейский корпус ЛНР и отряд «Барса» держат линию фронта от Соледара до Кременной в ЛНР.
Алаудинов сообщил, что сделан «большой рывок у населенного пункта Спорное». По его словам, ЧВК «Вагнер» отбил у противника очень серьезный опорный участок и закрепился там. «Ахмат» с бойцами ЛНР, двигаясь «сверху вниз, влево», также «отбили очень серьезный опорный пункт противника, выбив его оттуда и уничтожив, и тоже укрепились».
Напомним, бойцы ДНР в ходе наступления на Невельское взяли штурмом опорный пункт вооруженных сил Украины под Ясиноватой.
В ноябре глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что Алаудинов захотел остаться в зоне боевых действий до победного конца и был назначен заместителем командующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Медведев объяснил «слезливые истерики клоунов в Киеве»
Медведев: Америка всегда бросала своих «сукиных сынов», так будет и с Украиной
|
|
Американцев снова надули в интересах раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока «в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине».
По словам Медведева, тема денег для Украины становится токсичной в США. Конгрессмены требуют тотальных проверок того, куда ушли «гигантские бабки» и куда пойдут новые десятки миллиардов, запрошенные «странным стариком Байденом, которого на Капитолийском холме метко обозвали вице-президентом Украины», пишет зампред СБ России в своем Telegram-канале.
«Настроение у обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности», – полагает Медведев. По его мнению, граждан США снова надули: из американского бюджета в интересах «раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена» перекачали гигантские средства.
Медведев прогнозирует, что недовольство действиями властей среди американцев будет накапливаться до тех пор, пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине.
«А это случится. Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших «сукиных сынов». Так будет рано или поздно и в этот раз. Отсюда утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве. Они распустили сопли и в исступлении требуют все новых и новых санкций против России. И все больше и больше западного бабла на войну. Только это способно продлить их сладкую наркотическую агонию…» – заключил Медведев.
Ранее группа конгрессменов-республиканцев в США потребовала от главы Госдепа Энтони Блинкена прокомментировать финансовые отношения между Демократической партией, Украиной и потерпевшей банкротство криптобиржей FTX.
Кроме того, республиканцы в Палате представителей Конгресса США начали расследование деятельности нынешнего президента Джо Байдена.
Автоэксперт назвал потенциальных покупателей новых автомобилей «Москвич»
|
|
Новые автомобили «Москвич» будут востребованы среди граждан с средним достатком, выбирающих китайский автопром, рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев, комментируя готовность завода «Москвич» начать первую сборку на следующей неделе.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на следующей неделе автомобильный завод «Москвич» начнет первую сборку. По его словам, на те объемы производства, которые были у бывшего там ранее завода «Рено», «Москвич» сможет выйти уже в следующем году.
«В первую очередь данный автомобиль будет востребован среди тех, кто выбирает китайский автопром. Эта та ниша рынка, которая сейчас достаточно свободна. Это бюджетные хорошо укомплектованные автомобили. Несмотря на то, что бренд российский, это будет дополнительным стимулом к продаже этих автомобилей», – говорит Бахарев.
Он подчеркивает, что автомобили «Москвич» находятся не в дешевой категории, не в самом низу рынка. Позволить себе такую машину смогут граждане с средним достатком.
Кроме того, по мнению собеседника таксисты тоже могут перейти на одну из моделей «Москвича», однако не в ближайшее время. По его словам, сейчас запас прочности автопарка у такси более-менее достаточный, фон запчастей еще не израсходован.
«Многие таксомоторные парки накопили значительный фон по корейским, немецким автомобилям путем разбора поддержанных машин, принадлежавших такси, на запчасти. Поэтому резкой смены машин ждать не стоит. Это, возможно, будет плавный переход, но не в варианте взрыва», – заключил эксперт.
Ранее в пресс-службе Росстандарта сообщили, что автомобильному заводу «Москвич» одобрили два типа автомобилей, которые будут собирать на предприятии: «Москвич 3», представляющий из себя компактный кроссовер JAC JS4, и «Москвич 3е», который является копией электромобиля JAC iEVs4.
Грузовой поезд остановился в Одесской области из-за подрыва путей
В связи с подрывом путей остановлено движение грузового поезда в Одесской области
В Одесской области из-за подрыва путей остановлено движение грузового поезда на участке Березовка-Рауховка, сообщают украинские СМИ и соцсети.
Как уточняют украинские СМИ со ссылкой на соцсети, соответствующее уведомление поступило на Одесскую железную дорогу, но официального подтверждения пока не было, передает ТАСС.
В четверг сообщалось о взрыве на одном из объектов критической инфраструктуры Одесской области. В Одесской области заявили, что в регионе складывается очень тяжелая ситуация с энергоснабжением.
Межконтинентальная баллистическая ракета КНДР упала около Хоккайдо
Кисида сообщил о падении около Хоккайдо способной долететь до США МБР Северной Кореи
|
|
Северная Корея запустила, предположительно, межконтинентальную баллистическую ракету большой дальности, сообщили южнокорейские военные. Премьер-министр Японии Фумио Кисида сказал, что она упала около Хоккайдо.
Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что пуск произошел в 10.15 (04.15 мск) из района аэродрома Сунан. Кисида заявил, что ракета упала в пределах исключительной экономической зоны Японии «на западе от острова Хоккайдо». Япония заявила «решительный протест» Северной Корее, которая, по словам премьера, «повторяет с небывалой до сих пор интенсивностью свои провокации», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Ренхап» и NHK.
Как сообщил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно, ракета пролетела тысячу километров, высота полета составила 6 тыс. км. Ракета летела по навесной траектории – более вертикальный пуск позволяет сократить расстояние полета. В 11.23 (5.23 мск) она упала в 200 км от острова Осима около Хоккайдо. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что при пуске по обычной траектории ракета могла бы достичь территории США.
Мацуно сказал, что Силы самообоороны Японии не получали приказа о перехвате запущенной КНДР межконтинентальной баллистической ракеты, передает ТАСС.
Напомним, в 2022 году Северная Корея провела около 40 ракетных испытаний. В октябре траектория ракеты прошла над японской территорией в районе северных префектур Аомори и Хоккайдо.
Российские войска освободили Опытное в ДНР
В Минобороны заявили о переходе поселка Опытное в ДНР под контроль российских военных
В результате успешной наступательной операции российских военнослужащих освобожден от ВСУ поселок Опытное в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства поясняется, что российские войска успешно отразили контратаку украинских военных в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка.
По информации Минобороны, группировки ВСУ были рассеяны и действиями ВС России отодвинуты на исходные рубежи. При этом более сотни человек в рядах ВСУ убиты и ранены. Также уничтожен танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей.
Ранее сообщалось о тяжелых боях на Авдеевском, Артемовском и Угледарском направлениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе.
Встреча советника Кадырова с Вучичем вызвала истерику западников в Сербии
Посол Боцан-Харченко осудил истерику западников в Сербии в связи с визитом советника главы Чечни Даудова
|
|
Реакция западников в Сербии на визит советника главы Чечни Турко Даудова демонстрирует невоспитанность и русофобию, заявил посол России Александр Боцан-Харченко.
Даудов сообщил в соцсетях, что глава Чечни Рамзан Кадыров просил выразить уважение сербскому президенту Александру Вучичу. На встрече с Вучичем Даудов подарил ему чеченские бурку и папаху. Он, а также сам Кадыров опубликовали фотографию, на которой Вучич в бурке держал в руках папаху. Сербский власти о встрече с советником Кадырова не сообщали, передает РИА «Новости».
Прозападные оппозиционные издания Сербии сперва задались вопросом, почему о встрече не сообщалось, а затем назвали подарки «зловредной российской деятельностью» и свидетельством российского тайного влияния на Вучича. Боцан-Харченко в Twitter заявил, что «реакция «толерантных» западников истерична», Вучич лишь проявил «уважение к чеченскому народу – одному из народов» России.
Также он отреагировал на призыв послов Канады, Польши и Великобритании сделать все для изменения «Кремлем своего курса». Боцан-Харченко посоветовал им заниматься «делами в рамках своего мандата» и не пытаться читать нотации России, а также «честно взглянуть на двурушническую, поджигательскую политику своих стран по Косово», передает ТАСС.
Накануне Сербия сообщила, что с 1 декабря ожидает дополнительных поставок 2 млн кубометров газа в сутки из России. Вучич в ноябре заявил, что Сербия поддержит санкции против России только в том случае, если у республики будет висеть дамоклов меч над головой.