Помогавшие участникам спецоперации колледжи наградили в Нижнем Новгороде

На закрытии финала «Большой перемены» в Нижнем Новгороде наградили колледжи, принявшие участие в акции «Мы рядом»

Студенты из 167 колледжей России шили экипировку, спальные мешки, делали печки, подсумки для аптечек военных в зоне СВО, 18 лучших училищ наградили на закрытии «Большой перемены».

На стадионе «Нижний Новгород» состоялась торжественная церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» для студентов учреждений среднего профессионального образования.

В акции «Мы рядом», организованной проектом «МЫВМЕСТЕ» и Российским движением школьников, участвовали 167 колледжей по всей России. Студенты сшили для солдат почти 9 тыс. толстовок, термобелья, балаклав, спальных мешков, печаток, шапок и сделали более 21 тыс. печей, рюкзаков, подсумок для аптечек, бескаркасных носилок и маскировочных халатов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко наградил 18 колледжей, принявших наиболее активное участие в акции, отметив, что они сделали выбор настоящего человека и патриота своей страны.

«У нас 167 колледжей только за последнее время приняли участие в акции «Мы рядом», а многие ребята работали в гуманитарных центрах проекта «МЫ ВМЕСТЕ», собирали гуманитарную помощь пострадавшим жителям разрушенных городов в Донбассе. Отправляли продукты, медикаменты, помогали людям, которые вынуждены были покинуть свои дома. Взяли на себя ответственность, которая является базовой традицией, культурным кодом нашей страны. Как бы не было сложно, мы готовы поддержать тех, кому сложнее. Ребята шили экипировку, спальные мешки, делали печки, которые можно использовать на передовой, делали подсумки для аптечек и много что еще», – заявил Кириенко.

Он поблагодарил студентов колледжей за помощь тем, кто защищает сегодня страну. «Когда идет такой вызов, брошенный всей нашей стране, очень важно чувствовать, что ты тоже вносишь свой вклад в эту победу. И вы это сделали. И это очень важный выбор настоящего человека и настоящего патриота своей страны», – сказал Сергей Кириенко.