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Два человека погибли из-за обстрела ВСУ Новой Каховки
Администрация: Два человека погибли в результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области
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Два человека погибли, еще шесть получили ранения в результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области в четверг со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в сообщении администрации города.
По сообщению администрации, в результате неоднократных обстрелов погибли два и ранены шесть гражданских лиц, десятки жителей города получили контузии, передает ТАСС. Часть города без света, разрушены семь домов, повреждены линии электропередачи.
Ранее власти города сообщили, что Новая Каховка в Херсонской области вновь подверглась минометному обстрелу со стороны украинских войск, в здании администрации города выбиты стекла, несколько жителей получили контузии.
Минобороны сообщило о показательном расстреле военных ВСУ украинскими нацбатовцами
Минобороны: Нацбат расстрелял перед строем пять украинских военных 81-й аэромобильной бригады ВСУ
Минобороны России сообщило, что боевики украинского нацбата расстреляли перед строем пятерых военнослужащих 81-й аэромобильной бригады ВСУ.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, в населенном пункте Белогоровка ЛНР военные 81-й аэромобильной бригады ВСУ отказались выполнить приказ, после чего в расположение части прибыли боевики одного из нацбатальонов и для устрашения расстреляли перед строем пятерых бойцов бригады.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны.
Напомним, председатель правления харьковской областной организации «Русь Триединая» Сергей Моисеев сообщил, что регулярная армия в Харькове оказалась в «заложниках» у нацбатальонов.
Пентагон оценил способность ВСУ «выбить» российские войска
Председатель КНШ ВС США Милли не поверил в способность ВСУ «выбить» российские войска в ближайшие недели
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Вооруженным силам Украины вряд ли удастся «выбить» российские войска в ближайшие недели, заявил председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
Милли подчеркнул, что «физически выбить с Украины» войска России будет очень трудно. Он выразил уверенность, что такого развития событий не стоит ожидать в ближайшие недели, если российская сторона «не потерпит полного краха», а подобный сценарий, как заявил Милли, маловероятен, передает РИА «Новости».
Как заявил Милли, «вероятность военной победы Украины» и получение Киевом контроля над Крымом в «какое-то ближайшее» время «невысока», но он не исключает «политического решения». Однако, подчеркнул Милли, «надо вести переговоры тогда, когда вы сильны, а ваш оппонент ослаблен», передает ТАСС.
Напомним, Милли считает, что боевые действия на Украине в зимний период, вероятно, станут менее интенсивными. В связи с этим, как заявил председатель комитета начальников штабов, появится возможность для начала переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев де-факто и де-юре неспособен и не желает вести переговоры, поэтому специальная военная операция будет продолжаться.
В Одесской области произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры
На одном из объектов критической инфраструктуры Одесской области слышны взрывы, сообщил губернатор области Максим Марченко.
В своем Telegram-канале он отметил, что удар пришелся на объекте электроэнергетики.
Также украинские власти заявили о взрывах на объекте инфраструктуры в городе Днепр, зафиксирован ряд попаданий в два инфраструктурных объекта, в городе частично отключилось электричество, пишет замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.
Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи, передает РИА «Новости».
Сообщается также о взрыве в Киеве, системы ПВО работают в Полтавской, Киевской и Черкасской областях.
В четверг во всех областях Украины объявили масштабную воздушную тревогу.
Зеленский захотел «публичных» переговоров с Россией
Зеленский выступил за «публичную форму» проведения переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона намерена предложить публичные переговоры с Россией.
Как заявил Зеленский, он «получал сигналы» от лидеров других стран о том, что, по их мнению, глава российского государства Владимир Путин стремится к прямым переговорам. Зеленский в ответ заявил, что не хочет проводить переговоры «за кулисами», Киев предложит «публичную форму», передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не может и не хочет проводить переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Associated Press назвало попавшую на территорию Польши ракету украинской
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Ракета, упавшая на территории Польши, была запущена украинскими военными с целью сбить российскую ракету, сообщает Associated Press.
Согласно даннным источников издания, изначально ракета имела курс из Киева, она была пущена по направлению к приближающейся ракете из России, передает РИА «Новости».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.
Песков назвал первопричину инцидента с украинскими ракетами в Польше
Песков счел первопричиной инцидента с падением украинских ракет в Польше деятельность США и НАТО
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Если «отматывать назад», то первопричиной ситуации вокруг Украины, а следовательно, и инцидента с украинскими ракетами в Польше – действия США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал утверждения Вашингтона о том, что Москва якобы несет ответственность за инцидент с украинскими ракетами. Он отметил, что США рассуждают «в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого», передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России предложил в таком случае «отмотать назад». По его словам, если продолжить рассуждения, то «первопричиной» всей ситуации окажутся «НАТО и США во главе».
Напомним, после того, как на польскую деревню упали две украинские ракеты, на Западе принялись заявлять, что ракеты российские. Однако позднее западным странам пришлось признать, что ракеты запустили украинские военные. Однако Белый дом заявил, что, хотя ракеты, вероятно, и украинские, ответственность за инцидент все равно лежит на России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда есть на кого «возложить ответственность» по политическим мотивам.
Власти Запорожской области рассказали о переброске украинских войск
Рогов: ВСУ перебрасывают силы на Гуляйпольское, Ореховское и Каменское направления
Командование ВСУ перебрасывает войска к Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он рассказал, что ВСУ перебрасывают живую силу, вертолеты, бронетехнику, гаубицы, противотанковые пушки, американские системы РСЗО и артиллерию с Херсонско-Криворожского направления через Днепропетровск на Гуляйпольское, Ореховское и Каменское направления, передает РИА «Новости».
Рогов подчеркнул, что разведка отслеживает перегруппировку украинских войск, у властей есть полное понимание замыслов ВСУ.
Ранее Рогов сообщил, что украинские военные возьмут в приоритет Запорожское направление, чтобы установить контроль над Запорожской АЭС.
Польша передумала срочно созывать Совет НАТО
Моравецкий сообщил о решении Польши отказаться от намерения провести срочные консультации НАТО
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Варшава отказалась от намерения провести срочные консультации НАТО в соответствии со статьей 4 договора Североатлантического альянса после падения на польской территории ракет, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий признал, что на Польшу не совершали «намеренной атаки», не было «плана нападать на территорию Польши». В связи с этим Варшава «не запустила 4-ю статью, но держала ее про запас». Он отметил, что Польша и так постоянно ведет консультации с НАТО, передает РИА «Новости».
«Мы вместе с президентом на совете комитета по национальной безопасности вчера поздно вечером приняли решение, что мы проверим предпосылки для использования 4-й статьи. И если они будут, то наш посол (в НАТО) имел бы возможность ее использовать», – пояснил премьер.
Напомним, после падения двух ракет в польской деревне Пшеводув появились утверждения о том, что речь якобы идет о российских ракетах. Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей договора Альянса. Однако позднее странам Запада пришлось признать, что на Польшу упали украинские ракеты.
Российские войска освободили Опытное в ДНР
В Минобороны заявили о переходе поселка Опытное в ДНР под контроль российских военных
В результате успешной наступательной операции российских военнослужащих освобожден от ВСУ поселок Опытное в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства поясняется, что российские войска успешно отразили контратаку украинских военных в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка.
По информации Минобороны, группировки ВСУ были рассеяны и действиями ВС России отодвинуты на исходные рубежи. При этом более сотни человек в рядах ВСУ убиты и ранены. Также уничтожен танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и семь автомобилей.
Ранее сообщалось о тяжелых боях на Авдеевском, Артемовском и Угледарском направлениях.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как разрушить первую линию обороны ВСУ в Донбассе.
«Группа Вагнера» сбила украинский штурмовик под Артемовском из ПЗРК
Боец «Вагнера» рассказал о сбитом в боях за Опытное украинском штурмовике
Бойцы «Группы Вагнера» сбили украинский штурмовик из переносного зенитно-ракетного комплекса в ходе боев за пригород Артемовска Опытное, передает источник.
Как рассказал боец из группы ПВО, был сбит украинский штурмовик-бомбардировщик. По его словам, в связи с необходимостью оперативной смены позиции, сложно было разглядеть, что это был за самолет: либо Су-25 «Грач», либо Су-24, передает РИА «Новости».
Ранее в «Группе Вагнера» сообщили об уничтожении танка с англоязычным экипажем в ДНР.
Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета
Госсекретарь США Блинкен заявил, что на Польшу упала ракета украинского ПВО, но виновата Россия
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США не видит никаких доказательств, которые бы противоречили предварительным выводам о том, что упавшая в Польше ракета была украинской, но ответственность за инцидент лежит на России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен отметил, что США полностью доверяют проводимому правительством Польши расследованию, нет ничего, что опровергало бы предварительную оценку президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что это, вероятнее всего, было следствием падения ракеты украинской ПВО, передает ТАСС.
Он также подчеркнул, что США продолжают изучать и оценивать новую информацию.
Также Блинкен прокомментировал слова Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинской.
По его мнению, на Украине, Польше, США, а также странах НАТО и G7 лежит «обязательство следовать фактам». Но «самым важным фактом» является то, что «вне зависимости от конкретных деталей этого инцидента Россия является ответственной за то, что произошло», поскольку она осуществляет ракетные обстрелы украинской территории.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился со звучащими из Вашингтона заявлениями, что Москва в любом случае причастна к падению в Польше обломков украинской ракеты С-300.
Напомним, в понедельник польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводув в Люблинском воеводстве.
В результате инцидента погибли два человека, также были разрушены трактор и зерносушилка.
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Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных на четырех направлениях
Ударами армейской авиации ВКС России на Купянском направлении сорваны попытки наступления трех тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ возле населенных пунктов Колесниковка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь бронемашин.
Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении за сутки отражены две попытки ротных групп ВСУ атаковать российские позиции у населенного пункта Коломыйчиха ЛНР. В результате противник потерял более 100 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Контратаками в районах населенных пунктов Авдеевка, Курдюмовка, Георгиевка, Старомихайловка Донецкой народной республики (ДНР) ВСУ безуспешно пытались остановить продвижение российских войск. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник остановлен и рассеян. Ликвидированы более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять бронемашин, сообщил Конашенков.
Российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ на Южно-Донецком направлении в направлении Степного ДНР. В результате огневого поражения противник отброшен. Уничтожены более 65 украинских военнослужащих и наемников, две машины пехоты.
За последние сутки оперативно-тактической авиацией и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Берестовое, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка ЛНР, Тягинка, Садовое, Змиевка Херсонской области, Кирово ДНР, 94 артподразделения, живая сила и военная техника в 185 районах, отчитались в Минобороны.
У Новоегоровки ЛНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Возле Орехова Запорожской области взорван склад боеприпасов ВСУ, а под Колесниковкой Харьковской области уничтожены две артсистемы М777 производства США.
В районе населенного пункта Мыловое Херсонской области взорвана украинская самоходная установка «Акация», а рядом с Артемовкой ЛНР уничтожена украинская машина реактивной системы залпового огня «Град», подытожили в оборонном ведомстве.
Минобороны назвало разрушения в польском Пшеводуве и Киеве прямым следствием падения зенитных ракет ВСУ
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Падение ракеты в польском населенном пункте Пшеводув является прямым следствием попадания зенитных ракет ВСУ, заявили в Минобороны России.
По данным ведомства, упавшие в Польше ракеты «однозначно идентифицированы» российскими специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины, говорится в Telegram-канале МО.
В Минобороны подчеркнули, что заявления украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в Польше якобы «российских ракет» являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки.
Также в ведомстве подтвердили, что 15 ноября Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Ракеты попали в цели, все объекты поражены.
В Минобороны подчеркнули, что удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей. По объектам в Киеве также ни одного ракетного удара не наносилось.
По данным ведомства, демонстрируемые украинской стороной разрушения в жилых кварталах Киева – следствие падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из комплексов ПВО.
Напомним, после падания ракет в Польше и гибели двух человек Варшава инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 об угрозе территориальной целостности.
Украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов
Киевские власти расстреляли в Херсоне 39 сторонников России и 74 увезли в неизвестном направлении, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.
По его словам, в Херсоне проводят показательные карательные акции в отношении жителей города, которые не смогли эвакуироваться на левый берег Днепра. Сейчас известно о 39 расстрелянных.
«Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России. 74 человека вывезены в неизвестном направлении», – передает ТАСС его слова.
По словам представителя экстренных служб, киевские силовики проводят обыски и разоряют дома эвакуировавшихся из Херсона жителей, посылают им фото- и видеокадры этих действий с целью устрашения.
Пленные ВСУ рассказали о судьбе отказников
Военнопленные с Украины раскрыли детали об участи отказников в рядах ВСУ
Военнопленные с Украины рассказали, что ожидает отказников в украинской армии.
По словам одного из украинских военнопленных Олега Попова, который был призван из Херсона до начала спецоперации, отказников отвозили в соседнее село и держали там – вероятно, военные ожидали суда. Также он отметил, что примерно половина всех мобилизованных уходит в отказники, передает РИА «Новости».
Пленный Виталий Мартыненко из города Белополье Сумской области заявил, что мобилизованные, почувствовав первый взрыв, начали бояться и говорить, что хотят домой. При этом военное начальство им дало два выбора: идти воевать или в тюрьму.
Также пленный украинский боевик Сергей Зиночка добавил, что из его подразделения в 150 человек 20 отказались принимать участие в военных действиях. По его словам, ребята «долго не выдерживают и отказываются».
Ранее в Минобороны заявили, что в войсках Украины есть заградительные отряды, которые должны расстреливать солдат, отказывающихся участвовать в боевых действиях.