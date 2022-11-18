Два человека погибли из-за обстрела ВСУ Новой Каховки

Администрация: Два человека погибли в результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области

Два человека погибли, еще шесть получили ранения в результате обстрела Новой Каховки в Херсонской области в четверг со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), говорится в сообщении администрации города.

По сообщению администрации, в результате неоднократных обстрелов погибли два и ранены шесть гражданских лиц, десятки жителей города получили контузии, передает ТАСС. Часть города без света, разрушены семь домов, повреждены линии электропередачи.

Ранее власти города сообщили, что Новая Каховка в Херсонской области вновь подверглась минометному обстрелу со стороны украинских войск, в здании администрации города выбиты стекла, несколько жителей получили контузии.