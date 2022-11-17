В Одесской области произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры

На одном из объектов критической инфраструктуры Одесской области слышны взрывы, сообщил губернатор области Максим Марченко.

В своем Telegram-канале он отметил, что удар пришелся на объекте электроэнергетики.

Также украинские власти заявили о взрывах на объекте инфраструктуры в городе Днепр, зафиксирован ряд попаданий в два инфраструктурных объекта, в городе частично отключилось электричество, пишет замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

Между тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи, передает РИА «Новости».

Сообщается также о взрыве в Киеве, системы ПВО работают в Полтавской, Киевской и Черкасской областях.

В четверг во всех областях Украины объявили масштабную воздушную тревогу.