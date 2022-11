В Донецке раздались мощные взрывы Журналисты подтвердили успешное выведение из строя ж/д моста в Черкасской области 16 ноября 2022, 16:37

Текст: Алексей Дегтярев

Контролируемый украинской стороной железнодорожный мост в Черкассах получил повреждения, после которых не может функционировать, сообщили авторы Telegram-канала «Рыбарь». Данные со спутника Maxar от 12 ноября указывают на то, что на данный момент железнодорожная переправа в Черкасской области до сих пор не работает, говорится в сообщении Telegram-канала «Рыбарь». Отмечается, что удар был нанесен еще 26 июня 2022 года. «Несмотря на легкую облачность, на снимке видно проглядывающую точку опорного пилона в месте обрушившегося пролета. Это наглядное подтверждение того факта, что при желании выводить из строя мосты через Днепр возможно. Все дело исключительно в расчете нужного количества сил и средств, а также выборе правильной точки удара», – добавляется в сообщении. Авторы приложили список важных объектов украинской железнодорожной сети, включая все мосты через Днепр, критически важные подстанции на границе с Польшей, восстановительные поезда и т. д. В октябре британская пресса писала, что усилия ВС России по выводу из строя украинской критической инфраструктуры в сфере энергетики выглядят «компетентными и эффективными». Новости СМИ2

Военкор назвал украинскую часть, выпустившую ракету по Польше Военный корреспондент Котенок: Удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины 16 ноября 2022, 01:19

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ. Военкор в своем Telegram-канале высказал версию, что удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк имени Ивана Выговского Воздушных сил ВСУ с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области. По имеющимся у него данным, эта войсковая часть начала боевое дежурство относительно недавно – 14 января, «но уже успела отличиться, вмазав по союзным ВСУ полякам, подбив трактор и поразив двух гражданских». Он уточнил, что на вооружение украинского полка находятся ЗРК С-300ПС и С-300ПТ. По словам военкора, это далеко не первый случай, когда ракеты украинских ЗРК С-300, пытаясь поразить ракеты ВКС России, отклоняются от курса и залетают поближе к польскому «подбрюшью», однако раньше они рвались в безлюдных местах, пугая только белок в перелесках, и поляки закрывали глаза на такие художества «союзников». Как отмечает военкор, в нынешнем случае ракеты нашли цель, чего полякам скрыть не удастся, поэтому они и подняли традиционный русофобский гвалт. Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, на востоке республики. В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего. Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. Украина подверглась массированному ракетному обстрелу Украина подверглась массированному ракетному обстрелу критической инфраструктуры 15 ноября 2022, 18:25

Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel

Текст: Алексей Дегтярев

В украинской столице начали вводить экстренные отключения света, заявили в энергохолдинге ДТЭК, взрывы частично обесточили Львов, также взрывы зафиксированы в Житомире, там отключили свет и воду, сообщают местные власти. «В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», – цитирует сообщение ДТЭК ТАСС. Мэр Львова сообщил о взрывах, он заявил, что часть города остается без электроэнергии. Украинские СМИ указали, что взрывы слышны и во Львовской области. Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в регионе работает система противовоздушной обороны. В части Житомира, по данным прессы, нет электричества и воды. Руководитель Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что взрывы слышны в Харькове. СМИ сообщают, что город частично обесточен. Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что удар произошел по объекту критической инфраструктуры города, часть города находится без света. Мэр призвал жителей не выезжать на автомобилях в город. Из-за отключений света в разных районах города прямо на дороге остановились троллейбусы, город сейчас стоит в пробках. На перекрестках работают регулировщики. Глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий заявил, что электричества нет в части города. Глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что в регионе начались аварийные отключения. Руководитель Винницкой области Сергей Борзов сообщил, что зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры, начались перебои со светом. Глава Полтавской области Дмитрий Лунин также заявил о взрыве на объекте инфраструктуры в Кременчугском районе. Кроме того, СМИ сообщили о перебоях с электричеством в Одессе и в Николаевской области. Ранее во вторник в Киеве и Киевской области прогремели несколько взрывов, воздушная тревога объявлена по всей Украине. Новости СМИ2 На Украине назвали ракетный удар по энергосистеме страны самым мощным Министр энергетики Украины Галущенко заявил о критической ситуации с энергоснабжением в стране 15 ноября 2022, 20:59 Текст: Вера Басилая

После самой масштабной атаки на энергосистемы Украины могут быть проблемы со светом в соседних странах, введены аварийные отключения, ситуация критическая, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко. Министр заявил, что сегодняшняя ракетная атака была самой масштабной, она может повлиять также на энергосистемы соседних государств. По его словам, удары нанесены и по объектам генерации, и по системе передачи электроэнергии, передает ТАСС. Он отметил, что на Украине введены аварийные отключения, ситуация с энергоснабжением критическая. Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил смысл ракетных ударов «с оттяжкой» 15 ноября по Украине. Он заявил, что удары России по инфраструктуре Украины демонстрируют военную тактику – добивать оставшееся. В результате ракетных ударов со стороны России взрывы и удары по критической инфраструктуре зафиксированы в Киеве и области, Одессе, Очакове, Харькове, Львове, Ровно, Виннице, Хмельницком и других городах. Во вторник Украина подверглась массированной ракетной атаке: в Киеве начались экстренные отключения света, частично обесточен Львов, Житомир и другие крупные города. В России оценили реакцию Польши на инцидент с ракетами Политолог Межевич: В «ракетном инциденте» власти Польши продемонстрировали непрофессионализм 16 ноября 2022, 12:30

Фото: DAMIAN BURZYKOWSKI/imago-images.de/ТАСС

Текст: Евгений Поздняков

Бурная реакция Варшавы на ракетный инцидент была неизбежна. Тем не менее вовлекаться в прямое столкновение с Россией ни НАТО, ни Польша не хотят. Формула «Мы воюем с Москвой руками Украины» продолжает работать, а срочный вызов посла РФ в Варшаве – это результат условного рефлекса, который вырабатывался годами. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли российские политологи Александр Носович и Николай Межевич. «Варшаве выгодно раскачивать любые неприятные моменты в отношениях с Россией. Однако в течение нескольких часов вся эмоциональность сошла на нет: высказывания сгладились, приобрели нотки осторожности. Это объясняется тем, что мы подключили каналы связи с первым союзником Польши – Соединенными Штатами», – считает калининградский политолог Александр Носович. «Не стоит забывать, что концептуальное решение, принятое Западом еще до начала СВО, сохраняется: НАТО воюет с Россией через Украину, не втягиваясь в прямое столкновение с Москвой. В этом плане Варшава повела себя согласно той линии поведения, которая давно выработана», – указывает эксперт. «Мы склонны считать Польшу одним из ключевых «ястребов» по отношению к России. Однако этот вывод основывается лишь на риторике Варшавы. Что касается практических действий, то здесь мы видим лишь стандартные поступки, которые можно заметить и у других стран НАТО. Речь идет о поставках оружия на Украину и экспорте польских наемников. Ничего экстраординарного», – подчеркивает собеседник. «Польша не предпринимает каких-либо действий, способных вовлечь страну в прямое столкновение с Россией. Варшава достаточно чутко реагирует на сигналы Москвы, свидетельствующие о недопустимости польских действий. Например, в Варшаве «замяли» вопрос с предоставлением Украине польских аэродромов, после того, как в России сказали, что такой шаг сделает территорию Польши законной целью для наших ударов», – акцентирует Носович. «Замялся» вопрос и о вводе миротворческого контингента на Западную Украину. Россия тогда приняла превентивные меры в Белоруссии. Ну и ночная история с ракетами на территории Польши лишний раз показывает общую закономерность: даже такая «ястребиная» страна воевать с Россией не хочет. Да и зачем, если для этого есть Украина?» – считает эксперт. «Что касается вызова российского посла в МИД Польши – это автоматическая реакция местных дипломатов, у которых уже сложился своего рода рефлекс. Они действуют по формуле: «В любой непонятной ситуации с Россией вызывай на ковер Сергея Андреева – нашего многострадального посла в Польше», – акцентирует собеседник. «Вероятно, Андреева до сих пор не выслали из Варшавы только для того, чтобы иметь возможность вызвать его в МИД. Но это даже неплохо – сохраняется хоть какой-то контакт. С Прибалтикой, например, в этом плане все гораздо хуже», – рассуждает эксперт. «В Варшаве же у нас до сих пор остается полноценный чрезвычайный и полномочный посол. Как видите, с Польшей у нас все не так плохо, как с некоторыми другими странами», – резюмирует Александр Носович. Схожей точки зрения придерживается Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН. «Любой информационный повод Варшава всегда отрабатывает в антироссийском ключе. Здесь как на детской площадке: достаточно «показать пальчик» – и бурная реакция Польши не заставит себя ждать. Доказательствами Варшава себя никогда не утруждает. Задача одна – укрепить общественное мнение в его антироссийской ориентации», – считает эксперт. «И вот подвернулся повод с ракетой. Если бы не позиция США, то тему с ракетами можно было бы разыгрывать еще долго. Однако Штаты заняли достаточно осторожную позицию в этом вопросе. Поэтому Варшава и тем более Вашингтон не станут воевать с Москвой. Почетная миссия разбить себя об Россию предоставлена только Украине», – указывает собеседник. «При этом российского посла в МИД Польши вызвали по схеме «сначала сделали – потом подумали». Методика у них стандартная: чуть что – вызываем посла. Лишь бы вызвать. Все это говорит о непрофессионализме польских властей. Благо, с нашей стороны такого не наблюдается, хотя оснований для таких шагов у нас гораздо больше», – заключил Межевич. Напомним, что в ночь на 16 ноября в деревне Пшеводув Люблинского воеводства произошло падение двух ракет, вызвавшее гибель двух человек. В связи с инцидентом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. Позже министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в республике Сергея Андреева. В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего. Вскоре президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем. Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. При этом с наибольшей вероятностью на территорию Польши упала украинская ракета от комплекса С-300. Новости СМИ2 Associated Press назвало попавшую на территорию Польши ракету украинской 16 ноября 2022, 08:18

Фото: кадр из видео

Текст: Александра Юдина

Ракета, упавшая на территории Польши, была запущена украинскими военными с целью сбить российскую ракету, сообщает Associated Press. Согласно даннным источников издания, изначально ракета имела курс из Киева, она была пущена по направлению к приближающейся ракете из России, передает РИА «Новости». Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем. ВСУ запретили жителям Херсона покидать город на лодках ВСУ запретили жителям Херсона уплывать из города на лодках 15 ноября 2022, 19:27 Текст: Алексей Дегтярев

Украинские силовики перекрыли херсонский речной порт, введен запрет для местных жителей на переправу на другой берег Днепра, сообщил руководитель администрации города Алешки Георгий Журавко. «ВСУ запретили выезд людей из Херсона, перекрыли речпорт. На данный момент уже выезда из Херсона нет», – цитирует Журавко ТАСС. По его словам, после закрытия выезда люди еще переправлялись через Днепр с помощью лодок. Сейчас и этой возможности уже нет. Ранее военный корреспондент Роман Сапоньков сообщал, что ВСУ уже успели разместить в жилой застройке Херсона артиллерию, которая начала обстреливать приграничные районы. Новости СМИ2 Украина приостановила прокачку нефти в Венгрию по «Дружбе» В «Транснефти» заявили о приостановке Украиной прокачки нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» 15 ноября 2022, 22:02

Фото: REUTERS

Текст: Вера Басилая

Киев приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии из-за падения напряжения, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. Демин заявил, что Украина уведомила о приостановке прокачки нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии, передает ТАСС. По его словам, Украина сослалась на падение напряжения. Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию, а в четверг Польша приступила к ремонту участка. Позже прокачка восстановилась. Президент Польши счел инцидент на границе с Украиной единичным случаем Президент Польши Дуда: Произошедшее на границе с Украиной было единичным случаем 16 ноября 2022, 06:59

Фото: Jim LoScalzo/CNP/AdMedia/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем. Дуда заявил, что на данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем и ничего не указывает на то, что могут произойти новые, передает РИА «Новости». Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Риши Сунак, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили за расследование инцидента. Власти Польши пригласили международных экспертов принять участие в расследовании. Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал не спешить с выводами. Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ. Новости СМИ2 При обстреле Белгородской области погибли два человека Губернатор Гладков: В ходе обстрела Белгородской области погибли два человека 15 ноября 2022, 19:36

Фото: t.me/vvgladkov

Текст: Алексей Дегтярев

При обстреле города Шебекино со стороны ВСУ в Белгородской области погибли два человека, трое пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Обстрел произошел вечером во вторник, сообщил губернатор в своем Telegram-канале. В результате погибли два человека, пострадали трое. На место выехали бригады скорой медицинской помощи. Руководитель округа и оперативные службы проводят подомовой обход территории. В конце октября Гладков сообщал, что жителей Шебекина временно отселили из опасных зон на одну из баз отдыха. Минобороны назвало разрушения в польском Пшеводуве и Киеве прямым следствием падения зенитных ракет ВСУ 16 ноября 2022, 12:50

Фото: t.me/mod_russia

Текст: Елизавета Шишкова

Падение ракеты в польском населенном пункте Пшеводув является прямым следствием попадания зенитных ракет ВСУ, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, упавшие в Польше ракеты «однозначно идентифицированы» российскими специалистами как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины, говорится в Telegram-канале МО. В Минобороны подчеркнули, что заявления украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в Польше якобы «российских ракет» являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки. Также в ведомстве подтвердили, что 15 ноября Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Ракеты попали в цели, все объекты поражены. В Минобороны подчеркнули, что удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от границы с Польшей. По объектам в Киеве также ни одного ракетного удара не наносилось. По данным ведомства, демонстрируемые украинской стороной разрушения в жилых кварталах Киева – следствие падения и самоликвидации выпущенных украинскими войсками зенитных ракет из комплексов ПВО. Напомним, после падания ракет в Польше и гибели двух человек Варшава инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 об угрозе территориальной целостности. Новости СМИ2 Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных на четырех направлениях 16 ноября 2022, 12:56 Ударами армейской авиации ВКС России на Купянском направлении сорваны попытки наступления трех тактических групп 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ возле населенных пунктов Колесниковка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ликвидированы более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь бронемашин. Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении за сутки отражены две попытки ротных групп ВСУ атаковать российские позиции у населенного пункта Коломыйчиха ЛНР. В результате противник потерял более 100 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, четыре бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Контратаками в районах населенных пунктов Авдеевка, Курдюмовка, Георгиевка, Старомихайловка Донецкой народной республики (ДНР) ВСУ безуспешно пытались остановить продвижение российских войск. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник остановлен и рассеян. Ликвидированы более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять бронемашин, сообщил Конашенков. Российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы ВСУ на Южно-Донецком направлении в направлении Степного ДНР. В результате огневого поражения противник отброшен. Уничтожены более 65 украинских военнослужащих и наемников, две машины пехоты. За последние сутки оперативно-тактической авиацией и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ возле населенных пунктов Берестовое, Крахмальное Харьковской области, Стельмаховка ЛНР, Тягинка, Садовое, Змиевка Херсонской области, Кирово ДНР, 94 артподразделения, живая сила и военная техника в 185 районах, отчитались в Минобороны. У Новоегоровки ЛНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Возле Орехова Запорожской области взорван склад боеприпасов ВСУ, а под Колесниковкой Харьковской области уничтожены две артсистемы М777 производства США. В районе населенного пункта Мыловое Херсонской области взорвана украинская самоходная установка «Акация», а рядом с Артемовкой ЛНР уничтожена украинская машина реактивной системы залпового огня «Град», подытожили в оборонном ведомстве. В России указали на деградацию украинских ракетчиков Военный эксперт Сивков: Ошибки ПВО Украины ярко иллюстрируют уровень подготовки ракетчиков ВСУ 16 ноября 2022, 12:40

Фото: REUTERS

Текст: Дарья Волкова,

Алёна Задорожная

Кадры с места падения ракеты в Польше подтверждают, что речь идет о комплексах С-300, используемых Украиной. Это не первый случай, когда украинские системы ПВО работают некорректно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя ракетный инцидент в польском селе Пшеводув. «Если судить по кадрам, размещенным в сети, очевидно, что по селу прилетела небольшая ракета. Например, вес боевой части «Калибра» составляет 400 килограмм. Одним попаданием он может снести целый дом», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков. «Скорее всего, боевая часть упавшей в Польше ракеты была в пределах 100 килограмм, как и у ракет комплекса С-300. Кроме того, уже найдены обломки корпуса, которые также на это указывают», – продолжил собеседник. «Мы видим, что диаметр воронки составляет порядка трех метров, а глубина – около двух метров. Таким образом боевая часть ракеты была ориентирована на поражение в определенном секторе. Причем упор делался на лобовую проекцию удара, а не на боковую. Все это еще раз наводит на мысль о ЗРК», – полагает эксперт. «Кроме того, Россия не размещает свои зенитные ракетные комплексы вблизи Польши. Таким образом можно прийти к выводу, что это была ракета украинской системы ПВО, которая попросту сошла с траектории, в результате чего упала на территорию сопредельного государства», – рассуждает Сивков. Он также указал на тот факт, что это не первый случай сбоя в работе украинских систем ПВО. «Основная причина всех проблем в том, что зенитчики ВС Украины крайне плохо подготовлены, их уровень деградирует», – говорит эксперт. Собеседник напомнил, как в 2001 году во время учений украинских сил ПВО в небе над Черным морем был сбит российский самолет ТУ-154, летевший из Тель-Авива в Новосибирск. «Да и за время проведения СВО мы видели множество примеров, как ВСУ, пытаясь сбить наши крылатые ракеты или беспилотники, попадали по своим жилым домам. Но нельзя списывать все промахи на низкий уровень подготовки кадров. Свою роль играет использование устаревшей техники, а также несвоевременное техобслуживание вооружения», – заключил Сивков. В понедельник польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводуб в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушен трактор и зерносушилка. На фоне случившегося премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороны. Почти сразу же последовали заявления, что удар был нанесен российской ракетой. Вместе с тем, Минобороны РФ отвергло причастность к инциденту. В ведомстве подчеркнули, что заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Более того, идею о «российской» ракете не поддержали и США. Так, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что США не располагает подтверждающей информацией. В свою очередь президент США Джо Байден заявил: вероятность того, что ракета была запущена Россией, крайне низка из-за траектории прилета. При этом агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников пишет, что по Польше могла ударить ракета украинской ПВО, которая была выпущена во время российских ударов по украинской инфраструктуре. О том, что инцидент в Пшеводубе – следствие неудачной работы ПВО Украины – пишет и ряд военных экспертов. Так, военкор Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ. В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего. Отметим, что за последние сутки это уже второй случай, когда украинская система ПВО сработала некорректно. Так, советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что ВСУ сбили над Киевом якобы российскую крылатую ракету, которая была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. В результате осколки попали в дом на Печерске в Киеве. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина нанесла ракетный удар по Польше и какие ошибки украинских ракетчиков закончились трагедией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Трамп предположил прилет ракеты в Польшу из России Экс-президент США Трамп предположил прилет ракеты в Польшу из России 16 ноября 2022, 07:53

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Экс-президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что ракета в Польшу, вероятно, прилетела из России, упав «в 50 милях» от украинской границы. В ходе выступления в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго Трамп заявил, что ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль (около 80 километров) вглубь польской территории. При этом на самом деле населенный пункт Пшеводув, в котором упала ракета, находится в 6,5 километрах от границы с Украиной, передает РИА «Новости». Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев. Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем. Боец ГРУ: Наемники ВСУ избегают столкновений с российским спецназом Боец ГРУ рассказал о поведении наемников ВСУ при встрече с российским спецназом 15 ноября 2022, 19:54 Текст: Алексей Дегтярев

Наемники, работающие в диверсионно-разведывательных группах (ДРГ) при боестолкновениях с бойцами 3-й отдельной гвардейской бригады особого назначения Главного управления Генштаба ВС России обычно сдаются или отступают, заявил боец спецназа с позывным «Укроп». «В украинских ДРГ очень много поляков – наверное, из-за исторической ненависти к русским. А американцев не так уж много встречается. Они, честно говоря, трусы – когда давить начинаем, они отходят или сдаются в плен. Были случаи, когда они сдавались в плен», – сказал собеседник Ura.ru. Он привел в пример ситуацию, когда был захвачен в плен наемный немец, он попросил, чтобы его отвезли в посольство Германии. «Я и ответил, что его посольство – метра два в земле: все, что я могу пообещать. Когда они видят шеврон нашей бригады «шлем легионера» они понимают, что ты будешь мертвый», – поделился источник. В числе украинских бойцов есть также и чеченские сепаратисты. Они особо жестоко расправляются с пленными, режут пальцы, уши, калечат конечности. Эти сепаратисты не пытаются сдаваться в плен, поскольку знают, что за такое поведение их не пощадят, заключил собеседник. Ранее один из бойцов «Группы Вагнера» сообщал, что под городом Артемовск в ДНР была ликвидирована группа англоязычных наемников, управлявших танком. Новости СМИ2 В Киеве и области произошли взрывы В Киеве и области зафиксированы взрывы 15 ноября 2022, 17:11 Текст: Алексей Дегтярев

В украинской столице и в области прогремели несколько взрывов, об этом сообщили ряд украинских средств массовой информации. По всей территории страны была объявлена воздушная тревога, сначала ее объявили в восточных, центральных и южных регионах, позже – в западной части Украины, передает ТАСС со ссылкой на официальный ресурс по оповещению. В частности, взрывы произошли в Кривом Роге Днепропетровской области на востоке Украины, а также в Черкасской области в центре и в Хмельницкой области на западе страны. «В столице зафиксировано два взрыва. На месте работают аварийные службы», – говорится в сообщении экстренных служб. До этого во вторник тревогу объявляли в шести регионах Украины.