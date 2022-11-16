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16 ноября, среда | Последнее обновление — 13:51 | vz.ru
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В Кремле оценили слова Байдена о «ракетном инциденте» в Польше
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Американское руководство сдержанно отреагировало на происшествие в Польше, в отличие от ряда других государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Есть смысл обратить внимание на сдержанную и более профессиональную реакцию американской стороны и американского президента... которая контрастировала с абсолютно истеричной реакцией польской стороны и других стран», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он добавил, что часть стран отреагировали «оголтело», и подчеркнул, что никогда не надо спешить с оценками и заявлениями, которые могут нагнетать ситуацию.
«Тем более в такие ответственные моменты. И делать какие-то заявления, не получив точной информации», – подчеркнул представитель Кремля.
Во вторник в польской деревне Пшеводув упали две ракеты, погибли два человека, власти страны пригласили международных экспертов принять участие в расследовании.
Американский президент заявил о «крайне низкой вероятности» причастности России к падению ракеты в Польше.
При этом польское руководство начало созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 об угрозе территориальной целостности.
Военкор назвал украинскую часть, выпустившую ракету по Польше
Военный корреспондент Котенок: Удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины
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Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
Военкор в своем Telegram-канале высказал версию, что удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк имени Ивана Выговского Воздушных сил ВСУ с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области. По имеющимся у него данным, эта войсковая часть начала боевое дежурство относительно недавно – 14 января, «но уже успела отличиться, вмазав по союзным ВСУ полякам, подбив трактор и поразив двух гражданских». Он уточнил, что на вооружение украинского полка находятся ЗРК С-300ПС и С-300ПТ.
По словам военкора, это далеко не первый случай, когда ракеты украинских ЗРК С-300, пытаясь поразить ракеты ВКС России, отклоняются от курса и залетают поближе к польскому «подбрюшью», однако раньше они рвались в безлюдных местах, пугая только белок в перелесках, и поляки закрывали глаза на такие художества «союзников». Как отмечает военкор, в нынешнем случае ракеты нашли цель, чего полякам скрыть не удастся, поэтому они и подняли традиционный русофобский гвалт.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, на востоке республики.
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Минобороны России отвергло обвинения Польши в ракетном обстреле
Минобороны РФ назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет у Пшеводува
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Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было, заявили в Минобороны России.
В ведомстве подчеркнули, что заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Как подчеркнули в Минобороны России, опубликованные польскими СМИ с места происшествия фотографии обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек.
Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши.
Пентагон не подтвердил гипотезу о падении «российских» ракет в Польше
Пресс-секретарь Пентагона Райдер не подтвердил информацию о якобы имевшем место падении «российских» ракет в Польше
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Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.
Пресс-секретарь Пентагона сообщил, что американским властям известно о сообщениях в прессе о падении ракет, однако Министерство обороны США не располагает никакой информацией, подтверждающей эти сообщения. Генерал отказался говорить о возможных шагах США в сложившейся ситуации, передает ТАСС.
Тем временем Associated Press сообщило, что неназванный высокопоставленный представитель разведки Соединенных Штатов выступил с утверждением, что российские ракеты пересекли границу Польши, являющейся членом НАТО, убив двух человек.
В свою очередь дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе заявил, что реакция НАТО на инцидент с якобы упавшими в Польше ракетами будет прямо зависеть от заявлений Варшавы об их принадлежности – идет ли речь о ракетах системы ПВО Украины или российских крылатых ракетах.
Ранее польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о гибели двух человек при падении ракет на территории страны. Официальные лица до сих пор не делали конкретных заявлений о падении ракет, отсылая к сообщениям СМИ. Каких-то доказательств также не приводится, передает РИА «Новости».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек.
Associated Press назвало попавшую на территорию Польши ракету украинской
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Ракета, упавшая на территории Польши, была запущена украинскими военными с целью сбить российскую ракету, сообщает Associated Press.
Согласно даннным источников издания, изначально ракета имела курс из Киева, она была пущена по направлению к приближающейся ракете из России, передает РИА «Новости».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.
МИД Польши вызвал посла России из-за инцидента на границе с Украиной
МИД Польши вызвал посла России Андреева в связи с инцидентом в районе Пшеводув
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Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в республике Сергея Андреева в связи с инцидентом в районе Пшеводув, соответствующее заявление опубликовало польское внешнеполитическое ведомство.
МИД Польши информировал, что министр иностранных дел республики Збигнев Рау вызвал посла РФ в польское внешнеполитическое ведомство и потребовал немедленных подробных объяснений, передает ТАСС.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, на востоке республики.
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
В России оценили реакцию Польши на инцидент с ракетами
Политолог Межевич: В «ракетном инциденте» власти Польши продемонстрировали непрофессионализм
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Бурная реакция Варшавы на ракетный инцидент была неизбежна. Тем не менее вовлекаться в прямое столкновение с Россией ни НАТО, ни Польша не хотят. Формула «Мы воюем с Москвой руками Украины» продолжает работать, а срочный вызов посла РФ в Варшаве – это результат условного рефлекса, который вырабатывался годами. К такому выводу в беседе с газетой ВЗГЛЯД пришли российские политологи Александр Носович и Николай Межевич.
«Варшаве выгодно раскачивать любые неприятные моменты в отношениях с Россией. Однако в течение нескольких часов вся эмоциональность сошла на нет: высказывания сгладились, приобрели нотки осторожности. Это объясняется тем, что мы подключили каналы связи с первым союзником Польши – Соединенными Штатами», – считает калининградский политолог Александр Носович.
«Не стоит забывать, что концептуальное решение, принятое Западом еще до начала СВО, сохраняется: НАТО воюет с Россией через Украину, не втягиваясь в прямое столкновение с Москвой. В этом плане Варшава повела себя согласно той линии поведения, которая давно выработана», – указывает эксперт.
«Мы склонны считать Польшу одним из ключевых «ястребов» по отношению к России. Однако этот вывод основывается лишь на риторике Варшавы. Что касается практических действий, то здесь мы видим лишь стандартные поступки, которые можно заметить и у других стран НАТО. Речь идет о поставках оружия на Украину и экспорте польских наемников. Ничего экстраординарного», – подчеркивает собеседник.
«Польша не предпринимает каких-либо действий, способных вовлечь страну в прямое столкновение с Россией. Варшава достаточно чутко реагирует на сигналы Москвы, свидетельствующие о недопустимости польских действий. Например, в Варшаве «замяли» вопрос с предоставлением Украине польских аэродромов, после того, как в России сказали, что такой шаг сделает территорию Польши законной целью для наших ударов», – акцентирует Носович.
«Замялся» вопрос и о вводе миротворческого контингента на Западную Украину. Россия тогда приняла превентивные меры в Белоруссии. Ну и ночная история с ракетами на территории Польши лишний раз показывает общую закономерность: даже такая «ястребиная» страна воевать с Россией не хочет. Да и зачем, если для этого есть Украина?» – считает эксперт.
«Что касается вызова российского посла в МИД Польши – это автоматическая реакция местных дипломатов, у которых уже сложился своего рода рефлекс. Они действуют по формуле: «В любой непонятной ситуации с Россией вызывай на ковер Сергея Андреева – нашего многострадального посла в Польше», – акцентирует собеседник.
«Вероятно, Андреева до сих пор не выслали из Варшавы только для того, чтобы иметь возможность вызвать его в МИД. Но это даже неплохо – сохраняется хоть какой-то контакт. С Прибалтикой, например, в этом плане все гораздо хуже», – рассуждает эксперт. «В Варшаве же у нас до сих пор остается полноценный чрезвычайный и полномочный посол. Как видите, с Польшей у нас все не так плохо, как с некоторыми другими странами», – резюмирует Александр Носович.
Схожей точки зрения придерживается Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), главный научный сотрудник Института Европы РАН.
«Любой информационный повод Варшава всегда отрабатывает в антироссийском ключе. Здесь как на детской площадке: достаточно «показать пальчик» – и бурная реакция Польши не заставит себя ждать. Доказательствами Варшава себя никогда не утруждает. Задача одна – укрепить общественное мнение в его антироссийской ориентации», – считает эксперт.
«И вот подвернулся повод с ракетой. Если бы не позиция США, то тему с ракетами можно было бы разыгрывать еще долго. Однако Штаты заняли достаточно осторожную позицию в этом вопросе. Поэтому Варшава и тем более Вашингтон не станут воевать с Москвой. Почетная миссия разбить себя об Россию предоставлена только Украине», – указывает собеседник.
«При этом российского посла в МИД Польши вызвали по схеме «сначала сделали – потом подумали». Методика у них стандартная: чуть что – вызываем посла. Лишь бы вызвать. Все это говорит о непрофессионализме польских властей. Благо, с нашей стороны такого не наблюдается, хотя оснований для таких шагов у нас гораздо больше», – заключил Межевич.
Напомним, что в ночь на 16 ноября в деревне Пшеводув Люблинского воеводства произошло падение двух ракет, вызвавшее гибель двух человек. В связи с инцидентом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.
Позже министерство иностранных дел Польши вызвало посла России в республике Сергея Андреева. В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего. Вскоре президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. При этом с наибольшей вероятностью на территорию Польши упала украинская ракета от комплекса С-300.
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Байден заявил о «крайне низкой вероятности» причастности России к падению ракеты в Польше
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Согласно предварительной информации, вероятность того, что ракета, упавшая в Пшеводуве, была запущена из России, крайне низка, заявил глава Соединенных Штатов Джо Байден.
По его словам, эта версия в данный момент опровергается. Байден уточнил, что любые заявления преждевременны, нужно отталкиваться от итогов расследования. По мнению американского президента, маловероятно, что ракета прилетела из России из-за траектории прилета, передает РИА «Новости».
Байден заявил о намерении прояснить точные обстоятельства инцидента в Пшеводуве и предпринять необходимые шаги. Он рассказал, что лидеры НАТО и G7 во время встречи обсудили происшествие в Польше и договорились помочь Варшаве в расследовании.
Президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Риши Сунак, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили за расследование инцидента. Власти Польши пригласили международных экспертов принять участие в расследовании.
При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.
Франция призвала к максимальной осторожности в вопросе установления происхождения упавшей на востоке Польши ракеты.
Президент Польши счел инцидент на границе с Украиной единичным случаем
Президент Польши Дуда: Произошедшее на границе с Украиной было единичным случаем
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.
Дуда заявил, что на данный момент можно сказать, что произошедшее было единичным случаем и ничего не указывает на то, что могут произойти новые, передает РИА «Новости».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Риши Сунак, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц выступили за расследование инцидента. Власти Польши пригласили международных экспертов принять участие в расследовании.
Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал не спешить с выводами. Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
СМИ: РФ получит гарантии безопасности поставок аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса
Запад готов предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса для продления зерновой сделки, сообщают западные СМИ.
По данным издания Financial Times, США вряд ли пойдут на переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. При этом среди других послаблений, Запад готов предоставить России гарантии безопасности для возобновления поставок аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса, сделано это будет также в рамках зерновой сделки, передает ТАСС.
Ранее США продлили разрешение на проведение связанных с энергоносителями сделок для российских банков, попавших под санкции, до 15 мая 2023 года.
Полянский назвал инцидент с ракетой попыткой столкнуть НАТО и Россию
В постпредстве России при ООН происшествие с ракетой в Польше назвали попыткой столкнуть Москву с НАТО
Произошедшее в Польше расценивается как попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
В своем Telegram-канале он отметил, что «налицо попытка провокации», которая приведет к необратимым последствиям для всего мира.
При Полянский подчеркнул, что имеющиеся по инциденту факты ясно указывают на непричастность Москвы.
По словам российского дипломата, другим показательным фактом является немедленная истерика киевского режима и призывы наказать Россию, которую легко подхватили «обезумевшие от русофобии поляки».
Полянский подчеркнул, что сложившаяся ситуация показывает, как Киев мечтает втянуть НАТО в конфликт с Россией. Он добавил, что для этой цели Украина включает откровенные провокации, чтобы привлечь НАТО к противостоянию с Россией.
По мнению Полянского, такие провокации Киеву необходимы, чтобы спастись от «неминуемого поражения».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики.
При этом президент Польши Анджей Дуда заявил, что ничего не указывает на то, что попадание ракет на территорию страны может повториться, произошедшее было единичным случаем.
Франция призвала к максимальной осторожности в вопросе установления происхождения упавшей на востоке Польши ракеты.
Тем временем президент Турции Реджеп Эрдоган, опираясь на собственные данные, заявил, что Россия ни при чем.
Трамп предположил прилет ракеты в Польшу из России
Экс-президент США Трамп предположил прилет ракеты в Польшу из России
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Экс-президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что ракета в Польшу, вероятно, прилетела из России, упав «в 50 милях» от украинской границы.
В ходе выступления в своей флоридской резиденции в Мар-а-Ларго Трамп заявил, что ракета была послана, вероятно, Россией в Польшу, на 50 миль (около 80 километров) вглубь польской территории. При этом на самом деле населенный пункт Пшеводув, в котором упала ракета, находится в 6,5 километрах от границы с Украиной, передает РИА «Новости».
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. В связи с произошедшим в МИД Польши был вызван посол РФ в Варшаве Сергей Андреев.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Позже президент Польши Анджей Дуда назвал инцидент на границе единичным случаем.
В России указали на деградацию украинских ракетчиков
Военный эксперт Сивков: Ошибки ПВО Украины ярко иллюстрируют уровень подготовки ракетчиков ВСУ
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Кадры с места падения ракеты в Польше подтверждают, что речь идет о комплексах С-300, используемых Украиной. Это не первый случай, когда украинские системы ПВО работают некорректно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя ракетный инцидент в польском селе Пшеводув.
«Если судить по кадрам, размещенным в сети, очевидно, что по селу прилетела небольшая ракета. Например, вес боевой части «Калибра» составляет 400 килограмм. Одним попаданием он может снести целый дом», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Скорее всего, боевая часть упавшей в Польше ракеты была в пределах 100 килограмм, как и у ракет комплекса С-300. Кроме того, уже найдены обломки корпуса, которые также на это указывают», – продолжил собеседник.
«Мы видим, что диаметр воронки составляет порядка трех метров, а глубина – около двух метров. Таким образом боевая часть ракеты была ориентирована на поражение в определенном секторе. Причем упор делался на лобовую проекцию удара, а не на боковую. Все это еще раз наводит на мысль о ЗРК», – полагает эксперт.
«Кроме того, Россия не размещает свои зенитные ракетные комплексы вблизи Польши. Таким образом можно прийти к выводу, что это была ракета украинской системы ПВО, которая попросту сошла с траектории, в результате чего упала на территорию сопредельного государства», – рассуждает Сивков.
Он также указал на тот факт, что это не первый случай сбоя в работе украинских систем ПВО. «Основная причина всех проблем в том, что зенитчики ВС Украины крайне плохо подготовлены, их уровень деградирует», – говорит эксперт.
Собеседник напомнил, как в 2001 году во время учений украинских сил ПВО в небе над Черным морем был сбит российский самолет ТУ-154, летевший из Тель-Авива в Новосибирск.
«Да и за время проведения СВО мы видели множество примеров, как ВСУ, пытаясь сбить наши крылатые ракеты или беспилотники, попадали по своим жилым домам. Но нельзя списывать все промахи на низкий уровень подготовки кадров. Свою роль играет использование устаревшей техники, а также несвоевременное техобслуживание вооружения», – заключил Сивков.
В понедельник польские СМИ сообщили о падении двух ракет в районе деревни Пшеводуб в Люблинском воеводстве. В результате инцидента погибли два человека, также были разрушен трактор и зерносушилка. На фоне случившегося премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороны.
Почти сразу же последовали заявления, что удар был нанесен российской ракетой. Вместе с тем, Минобороны РФ отвергло причастность к инциденту. В ведомстве подчеркнули, что заявления польских СМИ и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки.
Более того, идею о «российской» ракете не поддержали и США. Так, пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что США не располагает подтверждающей информацией. В свою очередь президент США Джо Байден заявил: вероятность того, что ракета была запущена Россией, крайне низка из-за траектории прилета.
При этом агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников пишет, что по Польше могла ударить ракета украинской ПВО, которая была выпущена во время российских ударов по украинской инфраструктуре.
О том, что инцидент в Пшеводубе – следствие неудачной работы ПВО Украины – пишет и ряд военных экспертов. Так, военкор Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ.
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего.
Отметим, что за последние сутки это уже второй случай, когда украинская система ПВО сработала некорректно. Так, советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что ВСУ сбили над Киевом якобы российскую крылатую ракету, которая была нацелена на один из объектов критической инфраструктуры. В результате осколки попали в дом на Печерске в Киеве.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина нанесла ракетный удар по Польше и какие ошибки украинских ракетчиков закончились трагедией.
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США, Британия и Франция захотели расследовать инцидент в Польше
Лидеры США, Британии, Франции – Байден, Сунак, Макрон – выступили за расследование инцидента в Польше
Президент США Джо Байден, премьер-министр Британии Риши Сунак и лидер Франции Эммануэль Макрон в телефонных разговорах с польским коллегой Анджеем Дудой предложили Варшаве содействие в расследовании информации о падении двух ракет неподалеку от границы с Украиной.
Как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден в телефонной беседе выразил Дуде соболезнования в связи с гибелью двух человек в результате инцидента в Польше и предложил польскому коллеге полную поддержку Вашингтона в расследовании взрывов, а также заверил его в непоколебимой приверженности Соединенных Штатов НАТО. В пресс-службе администрации США также сообщили, что лидеры Польши и США договорились поддерживать тесный контакт для определения дальнейших шагов по мере расследования, передает ТАСС.
В свою очередь в сообщении канцелярии главы правительства на Даунинг-стрит, 10 говорится, что британский премьер-министр Риши Сунак предложил Дуде содействие в расследовании обстоятельств падения ракет на востоке Польши. Сунак, находящийся на саммите Группы двадцати (G20) на индонезийском острове Бали, также заверил Дуду в том, что Соединенное Королевство «сохраняет солидарность» с Варшавой, которая является ближайшим союзникам Лондона, и выразил соболезнования «родным жертв». Лидеры Британии и Польши условились поддерживать тесный контакт и продолжать координировать дальнейшие шаги с международными партнерами, включая союзников по НАТО.
Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким предложил содействие в расследовании информации о падении двух ракет на востоке Польши неподалеку от границы с Украиной.
В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц в разговоре с Дудой выразил поддержку Варшаве в связи с инцидентом на границе с Украиной, выразив уверенность, что Польша проведет тщательное расследование обстоятельств произошедшего. Шольц также добавил,. Германия стоит на стороне партнера по НАТО – Польши.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. Министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал инцидент у границы с Украиной «взрывом ракеты». В связи с произошедшим посол России в Варшаве был вызван в МИД Польши.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Украина остановила пропуск людей через границу с Польшей в Подкарпатье
Пресс-секретарь Бещадского отделения польской погранохраны Закелаж: Украина остановила пропуск людей в Подкарпатье
Украинская сторона остановила оформление и пропуск людей на польско-украинской границе в районе Подкарпатского воеводства, сообщил пресс-секретарь Бещадского отделения польской погранохраны Петр Закелаж.
Польское издание «Газета выборча» процитировало Закелажа, который сообщил, что украинская сторона приостановила оформление. По имеющимся у издания данным, сейчас в Польшу нельзя ни въехать с Украины, ни выехать. По версии издания, это может быть связано с отключениями электричества на украинской стороне, передает ТАСС.
Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке республики. Министр юстиции Польши Збигнев Зебро назвал инцидент у границы с Украиной «взрывом ракеты». В связи с произошедшим посол России в Варшаве был вызван в МИД Польши.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО из-за ракетного обстрела
В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики
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В Брюсселе ожидают обращения Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики, заявил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в бельгийской столице.
Как заявил дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе, в ситуации непреднамеренного попадания на территорию страны НАТО боеприпасов из сопредельной зоны конфликта союзник (страна альянса) обращается в НАТО с запросом о созыве экстренного заседания Североатлантического совета в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора, которая подразумевает проведение консультаций в случае угрозы безопасности для государства альянса, передает ТАСС.
По словам источника, аналогичная ситуация произошла в 2012 году, когда Турция запросила экстренные консультации в НАТО после обстрела ее территории из Сирии, в результате которого пострадали 13 мирных граждан. Также в 2012 году Турция запросила консультаций в НАТО по 4-й статье Вашингтонского договора, когда сирийские ПВО сбили турецкий самолет разведчик, зашедший в сирийское воздушное пространство.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек. Инцидент произошел в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. По неофициальной информации, в воздух поднимали истребители. Польские спасатели подтвердили гибель в результате взрыва двух человек.
Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было.
Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши.
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