Трюдо и Сунак назвали Россию «виновной» в ЧП в Польше Польша инициировала созыв Совета НАТО в соответствии с четвертой статьей 16 ноября 2022, 12:45 Текст: Елизавета Шишкова

Варшава инициировала созыв Совета НАТО в соответствии со статьей 4 об угрозе территориальной целостности, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По словам Сийярто, его польский коллега Збигнев Рау сообщил, что Польша инициировала заседание совета НАТО в связи с четвертой статьей основного договора альянса. Пункт документа заключается в том, что если одно из государств-членов НАТО чувствует угрозу своей территориальной целостности и суверенитету, то оно может начать консультации с другими государствами-членами альянса, передает РИА «Новости». Сийярто подчеркнул, что речь идет о четвертой статье, а не о пятой, которая подразумевает территориальную оборону. Напомним, накануне сообщалось о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши. Власти страны пригласили международных экспертов принять участие в расследовании. Президент США Джо Байден заявил о «крайне низкой вероятности» причастности России к падению ракеты в Польше.

Военный эксперт объяснил смысл ракетных ударов «с оттяжкой» по Украине 15 ноября 2022, 19:57

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Удары России по инфраструктуре Украины демонстрируют военную тактику – добивать оставшееся, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин. Он отметил, что нанесенные 15 ноября ракетные удары по своему масштабу напоминают первые удары после назначения Сергея Суровикина командующим войсками в зоне спецоперации, передает «Московский комсомолец». В результате ракетных ударов со стороны России взрывы и удары по критической инфраструктуре зафиксированы в Киеве и Киевской области, Одессе, Очакове, Харькове, Львове, Ровно, Виннице и других городах. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия этой атакой ответила на «речь Зеленского на G20». В свою очередь Шурыгин считает, что ракетные удары никак не связаны с политикой, но вскоре станут рутинными. Он заявляет, что удары должны носить и носят цикличный характер. «После серии ударов обычно следует доразведка целей, потом выяснение, какие цели были уничтожены окончательно, какие противник может попытаться восстановить и соответственно, какие еще надо уничтожать», – сказал он. По словам эксперта, обычно на это уходит от одной до двух недель, в зависимости от разных нюансов. «Когда противнику дается возможность начать восстанавливать разрушенную инфраструктуру, он завозит туда оборудование, начинает работать», – пояснил эксперт. В таком случае объект становится более уязвимым, поскольку оборудование еще не смонтировано и его легче уничтожить. Шурыгин отметил, что удары с оттяжкой – нормальная военная тактика, так как они затруднят переброску войск ВСУ, а также доставку западной техники и боеприпасов ближе к передовой. Во вторник Украина подверглась массированной ракетной атаке: в Киеве начались экстренные отключения света, частично обесточен Львов, Житомир и другие крупные города. В Кремле отреагировали на предложение Зеленского провести обмен «всех на всех» 15 ноября 2022, 14:59

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Предложением Украины обменять «всех на всех» занимается Минобороны России, там определяют форматы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Ну, у нас есть соответствующие ведомства, которые занимаются вопросом обменов, в первую очередь министерство обороны, и именно они определяют форматы и осуществляют необходимые контакты для этого», – цитирует его РИА «Новости». Ранее в ходе выступления по видеосвязи на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский предложил по формуле «всех на всех» провести обмен пленными. Напомним, в начале ноября в результате переговоров с подконтрольной Киеву территории в Москву вернули 107 российских военных. Военкор назвал украинскую часть, выпустившую ракету по Польше Военный корреспондент Котенок: Удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины 16 ноября 2022, 01:19

Фото: Минобороны России/YouTube

Текст: Антон Никитин

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар по территории Польши мог нанести 540-й зенитно-ракетный полк Воздушных сил ВС Украины с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, на вооружении которого находятся зенитные ракетные комплексы С-300ПС и С-300ПТ. Военкор в своем Telegram-канале высказал версию, что удар по территории Польши нанес 540-й зенитно-ракетный полк имени Ивана Выговского Воздушных сил ВСУ с местом дислокации в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области. По имеющимся у него данным, эта войсковая часть начала боевое дежурство относительно недавно – 14 января, «но уже успела отличиться, вмазав по союзным ВСУ полякам, подбив трактор и поразив двух гражданских». Он уточнил, что на вооружение украинского полка находятся ЗРК С-300ПС и С-300ПТ. По словам военкора, это далеко не первый случай, когда ракеты украинских ЗРК С-300, пытаясь поразить ракеты ВКС России, отклоняются от курса и залетают поближе к польскому «подбрюшью», однако раньше они рвались в безлюдных местах, пугая только белок в перелесках, и поляки закрывали глаза на такие художества «союзников». Как отмечает военкор, в нынешнем случае ракеты нашли цель, чего полякам скрыть не удастся, поэтому они и подняли традиционный русофобский гвалт. Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет и гибели двух человек в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, на востоке республики. В Брюсселе допустили обращение Польши в НАТО с запросом о проведении консультаций по безопасности в связи с сообщениями о падении двух ракет на территории республики. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о консультациях НАТО по инциденту в Польше на границе с Украиной и призвал установить все факты произошедшего. Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, подчеркнув, что ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было. Медведев назвал ответ России на воровство Западом зарубежных активов страны 15 ноября 2022, 20:32

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

У России не останется выбора, если ее собственные зарубежные активы будут конфискованы, Москве придется изымать имущество компаний из недружественных стран, заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств. Их (денег и пр. ценностей) у нас в стране, по счастливому стечению обстоятельств, как раз более чем на 300 млрд долларов. Достаточно, чтобы компенсировать украденное у России», – написал он в своем Telegram-канале. Медведев отметил, что «ООН приняла такие беззаконные решения, что просто тушите свет». В понедельник Генассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины. Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на юридическую ничтожность резолюции. Он отметил, что ущербность этой инициативы очевидна. По его словам, с юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически «ничтожными» и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права. Аналогичную точку зрения высказал и вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Сенатор отметил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Он также подчеркнул, что если резолюции своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, то это делает их не просто декларативными, но юридически ничтожными. В Польше собрано совещание по нацбезопасности из-за падения двух ракет 15 ноября 2022, 21:37

Фото: Radek Pietruszka/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. В деревне на востоке Польши две ракеты попали в зерносушилки, сообщило польское радио «Зет», ссылающееся на неофициальные источники. Инцидент произошел в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве, поселение граничит с Украиной. По данным радиостанции, погибли два человека. На месте работают полиция, прокуратура и армия, сообщает ТАСС. При этом принадлежность ракет не уточняется. Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. «В связи со сложившейся кризисной ситуацией премьер Матеуш Моравецкий при взаимодействии с президентом Анджеем Дудой решили созвать встречу в Бюро национальной безопасности с членами комитета по вопросам безопасности и обороны», – сказал Мюллер, но произошедшее не подтвердил. Ранее сообщалось, что сбитая ВСУ ракета упала в молдавском населенном пункте Наславча, расположенном через реку от Винницкой области Украины. ВСУ начали наступление по всей линии от Попасной в ЛНР до Харьковской области 16 ноября 2022, 11:15

Фото: Iryna Rybakova/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

Текст: Александра Юдина

Украинские военнослужащие предпринимают попытки наступления от Попасной до Харьковской области, сообщил в эфире канала «Соловьев Live» офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. При этом он назвал в целом ситуацию на Луганском направлении стабильно напряженной, добавив, что украинские боевики бросают силы на попытки прорвать оборону российской армии, передает ТАСС. О готовящейся попытке ВСУ прорвать оборону Марочко заявил накануне, отметив переброску танковых групп и значительных сил и средств ВСУ в район линии соприкосновения в ЛНР. До этого экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ хотят перерезать трассу между Сватово и Кременной, по силам противника наносятся массированные удары. Тигр напал на Эдгара Запашного 15 ноября 2022, 20:05

Фото: Скриншот из видео

Текст: Ольга Иванова

Народный артист России Эдгард Запашный сообщил, что пострадал при нападении тигра на репетиции. В своем Telegram-канале он рассказал, что молодой тигр зацепил его за лицо во время репетиции. Запашный пояснил, что это не была атака тигра. По его словам, зверь просто хотел отмахнуться лапой, но он сам в это время отвлекся от своего молодого помощника. Он записал видео, на котором показал свое окровавленное лицо после инцидента с тигром. Ранее сотрудник зоопарка в молдавском Кишиневе пострадал из-за нападения тигра. Украина подверглась массированному ракетному обстрелу Украина подверглась массированному ракетному обстрелу критической инфраструктуры 15 ноября 2022, 18:25

Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel

Текст: Алексей Дегтярев

В украинской столице начали вводить экстренные отключения света, заявили в энергохолдинге ДТЭК, взрывы частично обесточили Львов, также взрывы зафиксированы в Житомире, там отключили свет и воду, сообщают местные власти. «В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют», – цитирует сообщение ДТЭК ТАСС. Мэр Львова сообщил о взрывах, он заявил, что часть города остается без электроэнергии. Украинские СМИ указали, что взрывы слышны и во Львовской области. Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в регионе работает система противовоздушной обороны. В части Житомира, по данным прессы, нет электричества и воды. Руководитель Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что взрывы слышны в Харькове. С

Попытка изолировать Россию на саммите G20 провалилась, признал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет агентство DPA. Шольц заявил, что по вопросу Украины есть и другие мнения, но они не считаются, пишет DPA. Как отмечает агентство, это указывает на то, что в G20 есть страны, которые «отказываются осудить» специальную военную операцию России (СВО) на Украине, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что Евросоюз и Британия на предстоящем саммите G20 будут стремиться изолировать российскую делегацию и бойкотировать ее выступления, вплоть до попыток препятствовать встречам кого-либо с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Премьер Венгрии созвал Совбез из-за остановки нефтепровода «Дружба» Премьер Венгрии Орбан созвал Совбез из-за остановки нефтепровода «Дружба» 15 ноября 2022, 22:30

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности в связи с остановкой работы нефтепровода «Дружба», сообщил пресс-секретарь правительства Золтан Ковач. По словам Ковача, Орбан созвал совет безопасности в ответ на остановку прокачки нефти по «Дружбе» и ракетный удар по территории Польши, передает РИА «Новости». Как сообщает MTI, венгерская нефтегазовая компания MOL следит за ситуацией на нефтепроводе «Дружба» и изучает возможности его перезапуска. В компании отметили, что стратегических резервов Венгрии достаточно для обеспечения бесперебойной работы нефтеперерабатывающих заводов в течение переходного периода до устранения ущерба. Телеканал М1 уточнил, что запасов нефти хватит на 90 дней, в течение которых возможно восстановить поставки по нефтепроводу или изменить маршрут поставок нефти в Венгрию. Нефтепровод «Дружба» берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии). Ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что Украина приостановила прокачку нефти в Венгрию по «Дружбе». Новости СМИ2 На Украине назвали ракетный удар по энергосистеме страны самым мощным Министр энергетики Украины Галущенко заявил о критической ситуации с энергоснабжением в стране 15 ноября 2022, 20:59 Текст: Вера Басилая

После самой масштабной атаки на энергосистемы Украины могут быть проблемы со светом в соседних странах, введены аварийные отключения, ситуация критическая, заявил украинский министр энергетики Герман Галущенко. Министр заявил, что сегодняшняя ракетная атака была самой масштабной, она может повлиять также на энергосистемы соседних государств. По его словам, удары нанесены и по объектам генерации, и по системе передачи электроэнергии, передает ТАСС. Он отметил, что на Украине введены аварийные отключения, ситуация с энергоснабжением критическая. Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил смысл ракетных ударов «с оттяжкой» 15 ноября по Украине. Он заявил, что удары России по инфраструктуре Украины демонстрируют военную тактику – добивать оставшееся. В результате ракетных ударов со стороны России взрывы и удары по критической инфраструктуре зафиксированы в Киеве и области, Одессе, Очакове, Харькове, Львове, Ровно, Виннице, Хмельницком и других городах. Во вторник Украина подверглась массированной ракетной атаке: в Киеве начались экстренные отключения света, частично обесточен Львов, Житомир и другие крупные города. Минобороны России отвергло обвинения Польши в ракетном обстреле Минобороны РФ назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет у Пшеводува 15 ноября 2022, 23:17

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Минобороны России назвало провокацией заявления польских СМИ и официальных лиц о падении якобы российских ракет в районе Пшеводув, ударов российскими средствами поражения рядом с украинско-польской границей не было, заявили в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки, никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось. Как подчеркнули в Минобороны России, опубликованные польскими СМИ с места происшествия фотографии обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения, передает ТАСС. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек. Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер сообщил, что Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши. Новости СМИ2 Демограф объяснил непреодолимый рубеж в 10 миллиардов человек для населения Земли 15 ноября 2022, 18:30

Фото: Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

Текст: Татьяна Косолапова

Причины того, что рост человечества остановится на 10 миллиардах к 2080 году – демографическое старение планеты, рассказал газете ВЗГЛЯД директор Института демографии НИУ ВШЭ Михаил Денисенко, комментируя сообщение пресс-службы ООН о достижении 8 млрд человек на Земле. В Фонде Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) сообщили, что согласно их подсчетам численность населения Земли достигла 8 млрд человек. По прогнозам ООН, к 9 млрд человек на планете человечество сможет прийти к 2037 году, а к 2080 достигнет пика – 10 млрд. При этом отмечается, что затем коэффициент смертности превысит коэффициент рождаемости. «Причина сокращения населения – низкая рождаемость, которая не обеспечивает замещение поколений, и старение население (повышение доли пожилых людей в общей численности населения). В свою очередь, причинами старения являются снижение рождаемости и рост продолжительности жизни. Для того, чтобы родительские поколения замещались детскими, необходимо, чтобы у женщины в среднем рождалось более двух детей», – говорит Денисенко. Специалисты из ООН также отмечают, что по их прогнозу к 2100 году население Индии составит около 1,53 млрд человек, в Китае оно снизится до 771 млн человек. Демограф рассказывает, что это объясняется тем, что в Китае рождаемость опустилась ниже отметки в два рождения раньше, чем в Индии, и очень резко. В Китае это произошло на рубеже 1980–1990 годов, Индия только сейчас приблизилась к этому порогу. В начале 1970 годов рождаемость в этих странах была примерно одинаковой. В связи с этим доля лиц в возрасте старше 65 лет в 2030 году (примерно тогда, по мнению эксперта, Индия обгонит Китай по численности населения) составит в Китае почти 20 %, а в Индии только приблизится к 10 %. Также собеседник отмечает, что причинами того, что рост человечества остановится на 10 миллиардах, остаются те же тенденции рождаемости, если они сохранятся. По разным оценкам, среднее число рождений у женщины на Земном шаре опустится ниже отметки два рождения в 2050–2060 году. Кроме того, собеседник замечает, что от 7 до 8 млрд человек население Земли поднялось за 12 лет. Однако, согласно прогнозу ООН, 9 миллиардов земляне смогут достигнуть только через 15 лет. Объясняется это тем, что после Второй мировой войны быстрые темпы роста обеспечивались снижением смертности, в том числе детской, сохранением высокого уровня рождаемости в развивающихся странах в условиях высокой доли молодежи в общей численности населения. Так, в 1960 году в населении Мира 55 % составляли люди в возрасте до 25 лет. Сейчас на них приходится 40 %, а к 2050 году – менее 30 %. «Рождаемость снижается, смертность снижается главным образом в старших возрастах, население стареет – это факторы замедления роста, которые в конечном счете ведут к депопуляции, которая уже идет во многих странах. Исключением остается Африка», – заключил Денисенко. В апреле 2019 года в ООН сообщали, что численность населения Земли составляет 7,7 млрд человек. По их прогнозам, к концу XXI века на планете будут жить около 11 миллиардов. Беспилотник подорвал нефтебазу в Орловской области В Орловской области беспилотник взрывом разрушил нефтебазу, пострадавших нет 16 ноября 2022, 09:57

Фото: кадр из видео

Текст: Александра Юдина

БПЛА пока неизвестного происхождения подорвал нефтебазу в селе Стальной Конь Орловской области, информации о пострадавших не зафиксировано, сообщил глава региона Андрей Клычков. В своем Telegram-канале губернатор рассказал, что взрыв произошел в среду около 4.00 утра. В данный момент на месте работают все оперативные службы. Согласно информации СМИ, пострадал терминал нефтепровода «Дружба». Так, на опубликованных в соцсетях фотографиях видно, как в поврежденном резервуаре «Транснефти» зияет обгоревшая дыра. Секретарь Совбеза Николай Патрушев предупреждал, что в центральной части России начали действовать диверсионно-разведывательные группы из украинских военных, которые особенно активно проявляют себя на пограничных территориях. Напомним, официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что Киев приостановил прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии из-за падения напряжения. Новости СМИ2 Пентагон не подтвердил гипотезу о падении «российских» ракет в Польше Пресс-секретарь Пентагона Райдер не подтвердил информацию о якобы имевшем место падении «российских» ракет в Польше 15 ноября 2022, 22:59

Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министерство обороны США не располагает информацией, подтверждающей сообщения СМИ о якобы имевшем место падении «российских» ракет на территории Польши, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Пресс-секретарь Пентагона сообщил, что американским властям известно о сообщениях в прессе о падении ракет, однако Министерство обороны США не располагает никакой информацией, подтверждающей эти сообщения. Генерал отказался говорить о возможных шагах США в сложившейся ситуации, передает ТАСС. Тем временем Associated Press сообщило, что неназванный высокопоставленный представитель разведки Соединенных Штатов выступил с утверждением, что российские ракеты пересекли границу Польши, являющейся членом НАТО, убив двух человек. В свою очередь дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе заявил, что реакция НАТО на инцидент с якобы упавшими в Польше ракетами будет прямо зависеть от заявлений Варшавы об их принадлежности – идет ли речь о ракетах системы ПВО Украины или российских крылатых ракетах. Ранее польская радиостанция ZET со ссылкой на неофициальные источники сообщила о гибели двух человек при падении ракет на территории страны. Официальные лица до сих пор не делали конкретных заявлений о падении ракет, отсылая к сообщениям СМИ. Каких-то доказательств также не приводится, передает РИА «Новости». Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне в связи с сообщениями СМИ о падении двух ракет на востоке страны и гибели двух человек.