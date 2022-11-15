Эксперты обсудили вопросы развития личности в период глобальных вызовов

Эксперты обсудили вопросы развития и воспитания личности в период глобальных вызовов

В Москве завершается Всероссийский социальный патриотический Форум «Без срока давности: растим гражданина». Эксперты отметили, что в периоды глобальных вызовов вопросы развития и воспитания личности всегда обостряются.

Тема Форума занимает в государстве важнейшее место, отметила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова.

«Вопросы развития и воспитания личности в период глобальных вызовов всегда обостряются. В Конституции страны впервые в 67 статье обозначено, каким наша страна хочет видеть своего гражданина. Эта задача коротко звучит так: «Развитие личности на основе базовых национальных ценностей». Это достигается путем решения задач формирования гражданской позиции, патриотичного отношения. В решение этой задачи вовлечены и общественные организации, и государственные институты», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В этом процессе крайне важно увидеть опыт регионов, нужно транслировать его коллегам по стране, проанализировать его. Государство и на уровне законодательства работает на достижение этой задачи», – отметила она.

На Форуме традиционно насыщенная образовательная программа: проводится интенсив «Нескучная патриотика» от заместителя директора АНО АСТИК Елены Титовой. Спикер рассказала, как совместить в одном мероприятии геймификацию и помощь ветеранам, экологическое воспитание и гаджеты, семейные ценности и тик-ток.

Завершится Форум курсами повышения квалификации по сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений, реализации Всероссийского проекта «Без срока давности».

Итоги работы секций представили эксперты. Эксперт секции «Продвижение достижений страны и родного края. Международное сотрудничество», председатель Комиссии ОПРФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов отметил, что на форуме попытались объемно посмотреть, как из достопримечательностей, объектов и традиций, создать глобальную систему.

«С чего начинается Родина? С чего-то маленького и близкого. Нужно это маленькое сделать узнаваемым, почитаемым. Технологии дополненной реальности, эмоции, имена и названия – весь арсенал в помощь. Используйте локальные бренды и ресурс портала живоенаследие.рф», – сказал он.

Эксперт секции «Сохранение исторической памяти как базис патриотического воспитания», депутат Барнаульской Городской Думы Кристина Юстус добавила, что сегодня особенно важно детям рассказывать, что такое хорошо и что такое плохо.

«Что такое фашизм и нацизм. Наша страна, как и тогда в 1941-1945, даёт возможность нашим детям жить мирной жизнью. Благодарю от всего сердца каждого педагога за то, что вы вкладываете частичку себя в каждого ребенка», – сказала она.

Организаторы подготовили для участников культурную программу. Прогулка по вечерней Москве, 5 лучших музеев столицы, а также собственное «РГ-шоу» со строгим дресс-кодом в цветах российского триколора.

Этому проекту уже больше шесть лет, за это время участие в нем приняли более 11000 специалистов сферы воспитания. В этом году конкурс стал международным, специалисты сразу пять стран направили свои конкурсные заявки. Кроме того, с этого года участие в проекте могут принимать не только педагогические работники, но и специалисты сферы культура, некоммерческих организаций, студенты.