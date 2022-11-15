Зампред Подмосковья Филимонов рассказал об импортозамещении и экспорте товаров из региона

В Московской области открыли 26 проектов по импортозамещению, в регионе ожидаются самые высокие объемы урожая и превышение планов по экспорту продукции агропромышленного комплекса, сообщил зампред областного правительства Георгий Филимонов.

«Изменения во внешнеполитической обстановке, санкции и прочие методы давления, которые использует Запад, не оказали негативного влияния на экспорт продукции агропромышленного комплекса Подмосковья. Даже напротив, поставки продукции АПК за рубеж идут с опережением плановых показателей – за первые восемь месяцев этого года мы должны были отгрузить на экспорт товаров на 794 млн долларов, а в итоге вышло 894 млн долларов, то есть больше на 12,5%», – рассказал Филимонов в беседе с ТАСС.

По его словам, общий план Подмосковья по экспорту на 2022 год составляет 1 млрд 258 млн долларов, по оценкам экспертов, он будет превышен и составит 1 млрд 625 млн долларов, это на 30% выше прогнозов.

Санкции, по мнению зампреда правительства, помогли региону, в рамках импортозамещения начали развиваться разные виды производства, иностранные товары меняются на российские, производится больше качественного продукта как для своего потребителя, так и на экспорт.

«Мы начинаем отказываться от доллара и переходить в расчетах с зарубежными партнерами в их национальных валютах. У нас развивается транспортная инфраструктура, инфраструктура хранения сельхозпродукции, семеноводство и многое-многое другое», – сказал он.

Филимонов пояснил, что из Московской области продукцию доставляют более чем в 90 государств, 59% из них – страны СНГ. Традиционными партнерами выступают Китай, Белоруссия, Казахстан, Саудовская Аравия, Узбекистан и несколько других стран.

«С Казахстаном у нас за восемь месяцев этого года объем экспорта составил 287 млн долларов, с Белоруссией – 231 млн долларов, с Китаем – 178 млн долларов», – сказал зампред областного правительства.

Область среди прочего поставляет мясо, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и молочную продукцию, по итогам 2021 года доля экспорта товаров агропромышленного комплекса составляла почти 15%.