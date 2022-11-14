США заподозрили в попытке использовать конфликт на Украине в борьбе с Китаем

Modern Diplomacy: США решили использовать конфликт на Украине в борьбе с Китаем

Как считает обозреватель портала Modern Diplomacy, историк Эрик Зюсс, США планируют использовать украинский конфликт в борьбе с Китаем.

По словам автора статьи, Вашингтон воспользовался подчиненными странами для провокации кризисной ситуации – Украиной против России и Тайванем против Китая. Опыт заимствован из британского опыта присвоения Фолклендских островов, считает Зюсс, передает РИА «Новости».

США намерены переиграть Россию в украинском конфликте, использовав этот пример для укрепления альянсов Америки с вассалами.

«США намерены сначала победить Россию, прежде чем победить Китай – тогда они будут контролировать мир, а ООН будет не более чем добродетельным международным разговорным форумом, не устанавливающим международные законы, а заменившим их американским «мировым порядком, основанным на правилах», – следует из статьи.

По его мнению, Белый дом хочет использовать силы союзной коалиции против Китая, как сейчас украинский кризис используют против России.

Ранее сообщалось, что в Германии испугались потери суверенитета из-за влияния США.