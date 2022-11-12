Ребенок в одном памперсе сбежал из детсада в Кирове

После побега полуторагодовалой девочки в одном подгузнике из детсада в Кирове начата проверка

В Кирове из частного детского сада сбежал ребенок в одном памперсе, девочку нашли прохожие, прокуратура области начала проверку.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, как ребенок в одном памперсе босиком гуляет по тротуару возле частного детского сада в Кирове. Девочку заметил курьер, который позвал на помощь прохожую. Ребенка отнесли домой к женщине, и вызвали скорую. Выяснилось, что девочка сбежала из нелегального детского сада во время тихого часа, при этом воспитательница не заметила отсутствия ребенка, передает РИА «Новости».

После случившегося прокуратура организовала проверку соблюдения законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

По словам губернатора Кировской области Александра Соколова, так называемый «детсад» открыли в полуподвальном помещении и без лицензии на образовательную деятельность. Воспитательница уложила детей спать и ушла в другую комнату, в это время девочка вышла в открытую дверь.

Губернатор поблагодарил курьера и женщину, спасших ребенка, и призвал полиции проверить все подобные детские учреждения.

Ранее в прошлом году в Махачкале ребенок сбежал из детсада на игрушечной машине.