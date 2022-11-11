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Китайский производитель iPhone столкнулся с дефицитом рабочих из-за коронавируса
Global Times: Крупнейший завод по сборке iPhone в КНР нуждается в 10 тыс. рабочих из-за вспышки COVID-19
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Завод тайваньского производителя электроники Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу нуждается в 10 тыс. новых сотрудниках после того, как часть рабочих покинула завод из-за крупной вспышки коронавируса, сообщили СМИ.
Как сообщила газета Global Times со ссылкой на источники из отдела подбора персонала, крупнейший в мире завод по производству телефонов iPhone для восстановления производства решил привлечь рабочих, для чего ввел повышенные оклады для почасовых рабочих (4 доллара в час) и единовременные бонусы для вернувшихся на производство сотрудников (около 70 долларов), передает ТАСС.
Издание напоминает, что 2 ноября на территории завода объявили локдаун на фоне вспышки COVID-19. На завод Foxconn в Чжэнчжоу приходится около половины всего производства iPhone в мире.
Напомним, во вторник госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что Китай в последние недели захлестнула очередная мощная волна коронавируса, сейчас в медучреждениях лечатся почти в 30 раз больше инфицированных, чем год назад, за минувшие сутки власти выявили более чем 7,6 тыс. новых случаев заражения (включая бессимптомные) – максимальный прирост с начала мая.
Пентагон устроил в Арктике провокацию против России
Силы специальных операций США провели в Арктике учебный сброс ракеты большой дальности, назвав это «провокационными» действиями в адрес России, пишет издание Пентагона Stars and Stripes.
По словам подполковника европейского командования специальных операций Лоуренса Мельникова, США намеренно пытаются быть провокационными без того, чтобы эскалировать ситуацию в регионе.
«Мы пытаемся сдержать российскую агрессию, экспансивное поведение, показывая расширенные возможности союзников», – передает РИА «Новости» его словам со ссылкой на публикацию.
Так, с бомбардировщика на парашюте сбросили ракету большой дальности, таким образом впервые в Европе продемонстрировали программу Rapid Dragon. Использовался для учений норвежский полигон за Полярным кругом.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что численность группировок НАТО в странах Восточной и Центральной Европы выросла в 2,5 раза – до 30 тыс. человек.
Появились данные о подрывах подразделений ВСУ на минных заграждениях под Херсоном
Замминистра информации ДНР Безсонов сообщил об ощутимых потерях ВСУ на минных заграждениях под Херсоном
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли ощутимые потери на минных заграждениях под Херсоном, сообщил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Безсонов сообщил в своем Telegram-канале, что украинские вояки так хотели быстро зайти в Херсон, чтобы «пофоткаться», так спешили геройски ударить в спину российским бойцам, что нарвались на минные заграждения и понесли ощутимые потери.
По словам заместителя министра информации ДНР, украинские вояки совсем себя не берегут – ночью «ломятся» на мины ради «видосиков с флажками». Он пояснил, что ВСУ только начали заходить в Меловое и уже подорвались на минных заграждениях.
Безсонов также сообщил, что Каховку никто не штурмует. По имеющимся у него данным, по городу был нанесен ракетный удар, отработала российская ПВО.
Накануне Минобороны РФ сообщило о маневре российских войск на Николаево-Криворожском направлении на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Днем ранее было объявлено об отводе российских войск из Херсона с правого берега Днепра на левый.
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Нанесен ущерб объекту критической инфраструктуры на Украине
Нанесен ущерб объекту критической инфраструктуры в Винницкой области Украины
Зафиксирована поломка объекта критической инфраструктуры в Винницкой области Украины вследствие попадания в него снаряда, сообщил глава обладминистрации Сергей Борзов.
В своем Telegram-канале он пояснил, что утро пятницы началось с тревожной сирены. Зафиксировано попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. По его словам, жертв нет, на месте происшествия работают спасательные службы.
Тем временем в Киеве и 15 областях Украины продолжились веерные отключения электроэнергии.
Подорваны два пролета Антоновского моста
Военкор Коц показал два подорванных пролета Антоновского моста
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Военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц показал на видео пустующие два пролета Антоновского моста.
В своем Telegram-канале он показывает два взорванных пролета моста и отмечает, что его, по всей вероятности, могли подорвать во время вывода российских военнослужащих с правого берега Днепра на левый. Также Коц рассказывает, что ВСУ к мосту еще не подошли.
На кадрах замечены также местные жители, которые не успели перебраться на другой берег домой.
Ранее военкоры заявили о произведенном ночью маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.
Появилось фото солдата, который отбрасывал падавшие на него с коптера ВСУ гранаты
Появилось фото русского солдата, который хладнокровно отбрасывал падавшие на него с коптера ВСУ гранаты
В Сети появилось фото русского солдата по имени Алексей, который хладнокровно отбрасывал падавшие на него с коптера Вооруженных сил Украины (ВСУ) гранаты.
Как сообщает Telegram-канал «Кремлевская прачка», русского воина, который хладнокровно отбивал сбрасываемые на него с украинского дрона гранаты, зовут Алексей. Авторы поста пожелали военнослужащему океан везения.
Напомним, в среду стало известно, что российский солдат, который хладнокровно отбрасывал падавшие на него с коптера ВСУ гранаты, оказался пехотинцем из 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. Тогда же стало известно, что боец выжил.
Видео, на котором российский военнослужащий отбивается от атак украинского дрона, появилось в начале ноября в британских СМИ.
Президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что у военного были считанные секунды, чтобы избавиться от гранат, так как после выдергивания кольца из чеки запал срабатывает примерно через 3,2-4,2 секунды.
Вучич признал ошибочность прогноза о битве за Херсон
Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что, возможно, ошибся в своих прогнозах о битве за город Херсон.
После переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже сербский лидер заявил, что, очевидно, ошибся, так как думал, что россияне будут оказывать большее сопротивление под Херсоном. По словам Вучича, это показывает, что сербы сами должны создавать свое будущее, заботиться о нем, должны сами о себе заботиться в военном смысле, если хотят сохранить свой военный нейтралитет, передает ТАСС.
Напомним, 7 ноября Вучич сравнил предстоящее сражение Вооруженных сил России и Украины за город Херсон со Сталинградской битвой и выразил мнение, что оно будет иметь решающее значение в конфликте на Украине.
Вучич назвал условия, при которых Сербия введет санкции против России
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Сербия введет санкции против России, если у республики будет висеть дамоклов меч над головой, заявил в интервью сербским СМИ президент республики Александр Вучич на телеканале «ТV Pink».
По словам главы государства, суть властей Сербии – сохранить международное право, осудить тех, кто нарушает его.
«Мы не проводим политику санкций, особенно против тех, кто нас защитил в 2015 году и кто нам помогал в вопросе сохранения территориальной целостности нашей страны», – передает ТАСС слова Вучича после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Он добавил, что это стержень политики страны, от этого она отречется только, если «над головой буквально будет дамоклов меч».
Ранее глава МВД республики Александр Вулин заявил, что существование Сербии зависит от дружбы с Россией. По словам министра, Белград подвергается безумному шантажу со стороны европейских партнеров, которые требуют ввести санкции против Москвы.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новом правительстве Сербии, в которое Вулина не пригласили. В то же время, свой пост потеряла вице-премьер Зорана Михайлович, одобрявшая введение антироссийских санкций.
«Одна из крупнейших спецслужб мира, если не самая большая, оповестила меня, что мои позиции неприемлемы и что если их не поменяю и не откажусь от политики, которую провожу, если не откажусь от политики лояльности по отношению к президенту Вучичу, то не стану членом правительства, и они сделают абсолютно все, чтобы меня скомпрометировать любым способом. Будет начата массовая кампания в СМИ ради моего удаления из правительства Сербии и политической жизни», – заявил Вулин незадолго до того, как состав нового правительства был оглашен.
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Российские войска нанесли превентивные удары по группировке ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВС России ударили по концентрирующимся для атаки украинским войскам в Запорожской области
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Вооруженные силы России нанесли превентивные удары по украинским войскам на линии фронта в Запорожской области, мешая им сконцентрировать силы для атаки, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, ВС России в селах Даниловка и Малые Щербаки, городе Гуляйполе, а также в ближайшем пригороде Запорожья наносят превентивные удары по украинским войскам, пытающимся сконцентрировать силы для атаки, передает РИА «Новости».
По его словам, основные удары наносятся по расположениям, складам с боеприпасами и вооружениями противника. На правом берегу Днепра подавляются огневые позиции ВСУ в Марганце и Никополе, откуда наносятся удары по Энергодару и ЗАЭС.
Ранее Рогов сообщил, что на запорожской линии фронта киевский режим сосредоточил много наемников. По его оценкам, только польских наемников насчитывается свыше 5 тыс. человек.
Песков рассказал, когда Россия сможет завершить СВО
Песков назвал сроки завершения спецоперации на Украине
Россия сможет завершить специальную военную операцию на Украине, когда ее цели будут достигнуты, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
При этом Песков пояснил, что завершить конфликт на Украине можно мирными переговорами, однако сейчас они невозможны из-за позиции Киева, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не закрывал дверь для переговоров с Россией и призвал Москву продемонстрировать готовность к серьезным переговорам.
В Херсоне назвали сроки ухода экстренных служб из города
Власти рассказали о сроках вывода экстренных служб из Херсона
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Херсонские социальные и экстренные службы эвакуируются из города вместе с военными в последнюю очередь, сообщил представитель администрации региона Сергей Мороз.
Экстренные службы и небольшие отряды полиции пока остаются в Херсоне, они продолжают смотреть за порядком, также остались медработники и соцработники, помогающие людям, сообщил Мороз в эфире RT, передает ТАСС.
«Понятно, что все эти люди будут эвакуированы вместе с военными, когда пройдет полная эвакуация и все военные покинут Херсон», – сказал он. Мороз отметил, что на данный момент ситуация в городе спокойная.
Напомним, российские военные по приказу командования отходят с правого берега Днепра на левый.
Еще в середине октября командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергею Суровикин особо отмечал, что дальнейшие действия в Херсонской области будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации.
Командующий подчеркивал, что положение дел на этом направлении непростое, и привел данные о том, что в районе Херсона вооруженные силы Украины могут применить запрещенные методы и способы ведения войны.
В частности, с помощью реактивных снарядов HIMARS были повреждены Антоновский мост и дамба Каховской ГЭС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что ВСУ вряд ли станут форсировать Днепр перед укрепленными позициями российских войск.
В Бельгии призвали ЕС договориться с Россией о разделе Украины
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Европе необходимо пересмотреть политику в отношении России и Украины, считает бельгийский сенатор Ален Детекс.
В интервью французскому изданию Causeur он рассказал, что в интересах Европы и европейцев отказаться от жесткой линии президента Украины Владимира Зеленского и договориться с Россией о разделе Украины.
Также он указал, что необходимо снять антироссийские санкции, поскольку это путь к спасению, передают «Известия».
«На данном этапе дипломатическое решение лучше эскалации, которую поощряет Белый дом», – считает сенатор.
Также он выразил мнение, что президента Украины можно рассматривать лишь в качестве американской марионетки, которая втягивает Европу в войну.
Кроме того, политик подверг критике свою коллегу Элизабет Борн, которая заявила о желании Франции сделать цену конфликта неподъемной для России.
В начале октября экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе может быть достигнут только при участии России, и назвала события на Украине глубоким поворотным моментом.
Газета ВЗГЛЯД писала, что всё больше признаков того, что и европейские избиратели, и элиты ЕС теряют интерес к поддержке киевского режима. Тон европейской прессы постепенно меняется. Кажется, в Европе начали догадываться о том, кто всё это устроил и почему: «Всё больше доказательств того, что за происходящим стоят США», – говорят выходящие на манифестации.
Так, Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине. Германия помогала Киеву ровно настолько, чтобы не вредить своим интересам, и даже вызвала обвинения в том, что ее действия напоминают «медленный спорткар».
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Британский наемник Эслин захотел вернуться на Украину
Освобожденный по обмену британский наемник Эслин захотел вернуться на Украину для ведения видеоблога
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Вернувшийся из Донбасса британский наемный военный Эйден Эслин объявил о решении вновь вернуться на Украину, сообщают британские СМИ.
Эслин намерен вернуться на Украину как «военный корреспондент», он хочет вести свой YouTube-канал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail
Наемник объявил, что Украина стала для него домом, но отметил, что не желает вновь попасть в плен.
«Есть истории, которые нужно рассказывать. Я пообещал своей девушке, что не вернусь в вооруженные силы. Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. Я знаю, что могу быть узнаваемым лицом на Украине, но я чувствую, что риск стоит того», – сказал он.
Эслин также добавил, что хочет проверить состояние своего дома, который расположен возле линии соприкосновения у Херсона.
Эслин был в числе освобожденных в сентябре при обмене военнопленными между Россией и Украиной. В августе YouTube удалил аккаунт Эслина.
В начале июля в ДНР вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму. Их обвиняли в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
Кремль: Москва не жалеет, что приняла Херсонскую область в состав России
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В Кремле не чувствуют сожаления в вопросе принятия Херсонской области в состав России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом он не стал комментировать ситуацию о смене дислокации российских военных на Херсонском направлении. Песков подчеркнул, что по стратегическим задачам военного маневрирования стоит обращаться в соответствующее министерство (Минобороны – прим. ВЗГЛЯД), передает ТАСС.
Ранее военкоры заявили о произведенном ночью маневре российских военных на позиции на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.
Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, чем продиктовано решение военного руководства и как оно отразится на зимней кампании 2023 года.
Зеленский назвал условие для переговоров Украины с Россией
Президент Украины Зеленский заявил, что в Киеве будут готовы говорить с «другой Россией»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины будут готовы говорить с Россией, но с «другой Россией» – той, которая будет по-настоящему готова к миру.
Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что не закрывал дверь (для переговоров с Россией). По словам Зеленского, он говорил, что власти Украины будут готовы говорить с Россией, но с другой Россией – той, которая будет по-настоящему готова к миру, передает РИА «Новости».
Накануне Госдеп США призвал Россию продемонстрировать готовность к серьезным переговорам по Украине. Днем ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва не отказывалась от переговоров с Киевом, готова вести их с учетом складывающихся реалий.
Пушилин объявил о полном освобождении Павловки в ДНР
Глава ДНР Пушилин: Павловка в ДНР освобождена и уже на 90% зачищена
ВС России в ДНР полностью освободили населенный пункт Павловка, также он уже на 90% зачищен, сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Пушилин, выступая перед военнослужащими, заявил, что флаг уже водружен. Освобождение Павловки, подчеркнул он, далось большой ценой, сообщает ТАСС.
Глава республики поздравил их с Днем сотрудника органов внутренних дел и наградил 37 бойцов медалью ДНР «За отвагу», а также знаками отличия республики «Георгиевский крест» второй и четвертой степени.
Напомним, боевую работу подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) на Южно-Донецком направлении сняли на видео, его опубликовало Министерство обороны.