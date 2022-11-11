Волонтеры гуманитарной миссии ЕР передали теплые вещи родным оставшихся в Херсоне врачей

Медики, оставшиеся работать в Херсоне, обратились к гуманитарной миссии «Единой России» с просьбой передать часть вещей родным в Крым.

«С медперсоналом мы работали плечом к плечу, многих знаю лично. Вместе эвакуировали маломобильных жителей, мы в свою очередь с волонтерами привозили им лекарства, которых не хватало или попросту не было. Эти люди и сейчас выполняют свои обязанности, помогают старикам и инвалидам, которые по разным причинам не выехали из Херсона. Поэтому мы, конечно, выполнили их просьбу», – сказал депутат и глава миссии Игорь Кастюкевич.

Несмотря на то, что эвакуация жителей Херсона завершена, волонтеры взяли на себя логистику и при поддержке военных смогли выполнить просьбу медицинских работников. Военнослужащие помогли загрузить вещи на паром. А в Крыму их встретили участники гуманитарной миссии партии и отвезли адресатам, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мама не уезжала из Херсона, не хотела оставлять бабушку, свою работу, наш дом. А мы с ребенком пытаемся здесь начать жизнь с чистого листа – устроиться в детсад, оформить медицинскую страховку. Хочу поблагодарить всех, кто помогал забрать и привезти эти вещи. Здесь в основном зимняя одежда, в том числе и для детей. Мы уезжали в спешке и брали с собой только все самое необходимое. И отдельное спасибо за весточку из родного дома, связи нет, мы даже поговорить с родителями не можем», – поблагодарила волонтеров жительница Крыма.