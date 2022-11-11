СМИ: Конфликт на Украине открыл два разлома в мировой политике

The Nation: Конфликт на Украине открыл два «сейсмических» разлома в мировой политике

Российская специальная операция на Украине указала на два «сейсмических» разлома в мировой политике, пишет Джит Хир для издания The Nation.

Первым стал разрыв между Россией и странами НАТО, которые начали вооружать Украину. Второй – раскол между Западом и остальным миром, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.

Отмечается, что выставление темы конфликта на Украине как вопроса жизни и смерти, это проявление надменности и безразличия к странам глобального Юга.

«Мы возвели крепость НАТО, где на всех чужаков смотрят с подозрением или враждебностью. В ответ многие незападные страны не хотят видеть в России врага», – пишет автор.

Журналист добавил, что позиция Запада проявилась еще раньше – во время пандемии коронавируса. Происходящее он охарактеризовал как охрану своего «сада» Западом, а обитатели «джунглей» брошены на произвол судьбы.

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