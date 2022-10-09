В Раде назвали единственную тему для переговоров с Западом

Депутат Рады Арахамия: Киев готов к переговорам с Западом только о вступлении Украины в НАТО

Киев готов к переговорам со странами Запада только о скорейшем вступлении Украины в НАТО, а не о мире с Россией, заявил депутат Верховной рады, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее министр обороны Румынии Василек Дынку заявил, что противостояние России и Украины может завершиться в результате переговоров при посредничестве США, НАТО и других стран мира

По словам депутата, в Киеве готовы к переговорам с Западом, но исключительно по поводу нашего скорейшего вступления в НАТО. По его словам, это единственная тема, на которую Украина вести разговор на это время, и Россия в данных переговорах лишняя, передает РИА «Новости».

Ранее Киев подал заявление на вступление в НАТО в ускоренном режиме.