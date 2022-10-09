В России за сутки госпитализировали 1 тыс. человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки госпитализированы 1 017 человек, на 53,2% меньше по сравнению с 8 октября.

Выписаны в связи с выздоровлением 28 793 человека, на 24,8% меньше по сравнению с 8 октября. «Выявлено 18 819 новых случаев COVID-19. Подтверждено 102 летальных исхода», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в России были госпитализированы 2 174 человека, на 7,4% больше по сравнению с 7 октября.