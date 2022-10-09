Зимбабве решила увеличить товарооборот с Россией

Спикер нацсобрания парламента республики Муденда не исключил бартерные схемы для увеличения торговли с РФ

Зимбабве настроена на увеличение товарооборота с Москвой, обсуждение бартерных схем исключаться не будет, заявил спикер нацсобрания парламента республики Джейкоб Муденда.

Муденда отметил, что его страна «определенно» настроена на увеличение товарооборота с Россией, передает РИА «Новости».

Он также считает, что торговый оборот должен расти с обеих сторон. По его словам, торговля – это двусторонний процесс. Муденда подчеркнул, что Зимбабве импортирует из России пшеницу и в большей степени удобрения, и страна поставляет в Россию табак и другие продукты.

Муденда добавил, что объемы могут увеличиваться в зависимости от спроса – с обеих сторон.

Отвечая на вопрос о возможности торговли за счет бартерных схем, он заявил, что «это подлежит обсуждению, добавив, что если такое предложение поступит с российской стороны, то это станет предметом переговоров соответствующих ведомств России и Зимбабве. «В том числе необходимо будет определить, какой продукт может стать предметом такой потенциальной бартерной сделки в обмен на поставляемые из России продукты», – сказал спикер.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай резко нарастили торговый оборот. Объем торговли Китая и России за первые семь месяцев 2022 года вырос на 29% в годовом исчислении, до 97,71 млрд долларов.