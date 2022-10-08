«Желтый» уровень террористической опасности ввели в Темрюкском районе Кубани

Глава Краснодарского края Кондратьев объявил «желтый» уровень террористической опасности в районе Крымского моста

«Желтый» уровень террористической опасности введен в Темрюкском районе Краснодарского края после взрыва на Крымском мосту, заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Кондратьев заявил, что в связи с введением «желтого» уровня террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края будут повышенные меры безопасности, досмотр, передает РИА «Новости».

Он рекомендовал туристам выбирать другие направления для отдыха, пока не будет полностью восстановлено движение по Крымскому мосту. По словам Кондратьева, тем, кто сейчас уже приехал к мосту и оказался в пробке, окажут поддержку: обеспечат горячим питанием и теплыми вещами.

Напомним, 8 октября Национальный антитеррористический комитет сообщил о взрыве грузового автомобиля на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента частично обрушились два автомобильных пролета, арка над судоходной частью моста не была повреждена.

По предварительным данным СК РФ, при взрыве на мосту погибли три человека. Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин ЧП и устранения его последствий.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что произошедшее на Крымском мосту – лишь «начало», так как все «незаконное» должно быть уничтожено, а «все российское оккупационное — изгнано».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на ЧП на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру.