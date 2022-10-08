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Штормовое море назвали причиной корректировки работы Керченской переправы
В оперштабе сообщили о корректировках в работе Керченской переправы из-за шторма
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Штормовое море вносит корректировки в организацию работы Керченской паромной переправы, она еще не запущены, заявили в оперативном штабе Краснодарского края.
«Специалисты проводят необходимые мероприятия для организации и начала перевозок. Также корректировки вносят погодные условия – штормовое море», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что для открытия переправы есть вся необходимая инфраструктура.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пассажирское морское сообщение из региона запустят в субботу, а до конца дня запустят автомобильную переправу.
Названа причина взрыва на Крымском мосту
В НАК сообщили, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
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Подрыв грузового автомобиля произошел на Крымском мосту, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
В НАК сообщили, что в субботу в 06.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, передает ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что арка над судоходной частью моста не повреждена.
В справочной Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), осуществляющей перевозки в Республике Крым и Севастополе, сообщили, что пригородное железнодорожное сообщение с Крымом приостановлено до устранения последствий ЧП на Крымском мосту. Сейчас уже задержки минимум по два часа в анапском направлении, уточнила представитель ЮППК.
В свою очередь в пресс-службе компании «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ), которая осуществляет пассажирские перевозки в Крым, сообщили, что два ближайших поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь задерживаются в пути. Так, задерживаются поезда №28 Москва – Симферополь и №170 Санкт-Петербург – Симферополь. Также компания сообщала, что создаст оперштаб в связи с ЧП.
Ранее в субботу сообщалось, что на одном из участков Крымского моста загорелась цистерна с топливом, судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
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Аксенов оценил масштаб разрушений на Крымском мосту
Глава Крыма Аксенов: Обрушились два пролета автомобильной части Крымского моста
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В результате субботнего происшествия на Крымском мосту обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. О сроках восстановления моста и опор можно будет говорить после того, как потушат пожар, добавил руководитель региона.
В своем Telegram-канале Аксенов сообщил, что сейчас со стороны Тамани и Керчи подходят два локомотива, которые растянут горящий состав. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения, отметил он.
Глава Крыма уточнил, что находится на рабочем месте, координирует работу по тушению пожара на Крымском мосту. К месту ЧП стянуты все силы, подчеркнул он.
По визуальной оценке, продолжил Аксенов, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. К запуску готова паромная переправа, она начнет работать уже в субботу, уточнил он. График движения паромов власти обещают опубликовать позднее. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей, отметил Аксенов.
Глава Крыма попросил отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым, заверил он, уточнив, что порядок компенсации будет озвучен в понедельник. Он сообщил, что данная позиция согласована в том числе с правительством г. Севастополя и непосредственно губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым.
Также Аксенов пообещал информировать граждан в постоянном режиме. После тушения пожара в кратчайший срок будет проведена экспертиза и станут известны причины ЧП. Аксенов призвал успокоиться и не распространять ложную информацию. Ситуация контролируется, на месте работают профессионалы, заверил он.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
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Появились кадры взрыва на Крымском мосту
В Сети публикуют видео взрыва на Крымском мосту
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В социальных сетях появляются видеозаписи взрыва на Крымском мосту, произошедшего утром субботы, в результате которого, по предварительным данным, повреждены два пролета автомобильной части моста.
Видео публикуются в различных Telegram-каналах.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
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Движение по Крымскому мосту полностью закрыто
Врио главы минтранса Крыма Лукашенко сообщил об ограничении движения по автомобильной и ж/д частям Крымского моста
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Движение по автомобильной и железнодорожной частям Крымского моста ограничено, сообщил временно исполняющий обязанности министра транспорта региона Николай Лукашенко.
Лукашенко сообщил ТАСС, что в настоящее время ведутся работы по возможному запуску паромной переправы. Врио главы минтранса региона рекомендовал пока воздержаться от поездок в сторону Крымского моста.
Между тем в пресс-службе Росморречфлота сообщили, что судоходство в Керченском проливе не перекрывалось из-за инцидента на Крымском мосту.
В свою очередь советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что после ЧП на Крымском мосту появилось большое количество ложной информации, и призвал всех пользоваться только официальными данными.
Он добавил, что Крым обеспечен запасом горючего и продовольствия. Все логистические схемы на случай ЧС отработаны, подчеркнул советник главы региона.
Крючков также сообщил, что, по предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Как сообщили ранее в пресс-службе Крымской железной дороги, утром субботы аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. На подъездах к мосту для водителей разворачиваются пункты питания и обогрева, работают все оперативные службы.
В районе поселка Ильич и на развилке Тамань – Волна после ЧП организовали стоянки для водителей автомобилей, которые направлялись к Крымскому мосту. Также организуют полевые кухни, туалеты. Краснодарский край готов открыть семь стоянок в случае необходимости, сообщили в оперативном штабе региона.
В офисе Зеленского назвали ЧП на Крымском мосту «началом»
Советник главы офиса президента Украины Подоляк назвал ЧП в Крыму «началом»
Произошедшее ЧП на Крымском мосту – это «начало», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть уничтожено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное – изгнано», – написал Подоляк в своем Twitter (заблокирован в России), передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в субботу утром произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины происшествия устанавливаются. Позже сообщили, что движение по Крымскому мосту полностью закрыто.
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Цистерна с топливом загорелась на Крымском мосту
Советник главы Крыма Крючков сообщил о возгорании цистерны с топливом на Крымском мосту
По предварительной информации, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
Крючков сообщил, что судоходные арки не повреждены, идет работа по тушению пожара. В дорожном управлении «Тамань» сообщили, что движение по мосту приостановлено, передает РИА «Новости».
Как говорится в сообщении Крымской железной дороги, возгорание топливной цистерны произошло в хвосте грузового поезда. Сообщается, что в 06.05 аппаратура показала ложную занятость на путях на железнодорожной части транспортного перехода, передает ТАСС.
Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы.
Оценен ущерб от взрыва на Крымском мосту
Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от ЧП на Крымском мосту в 200-500 млн рублей
Ущерб от субботнего происшествия на Крымском мосту оценивается в 200-500 млн рублей, сообщили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС).
У ВСС нет информации о действующих договорах страхования в отношении инфраструктуры Крымского моста, передает РИА «Новости» сообщение союза. Как правило, государственное имущество не страхуется, уточняется в заявлении.
Как сообщил ранее в субботу глава Крыма Сергей Аксенов, в результате взрыва на Крымском мосту обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. По визуальной оценке, продолжил Аксенов, одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела, добавил он.
Путин дал поручение в связи с ЧП на Крымском мосту
Президент Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту
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Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с происшествием на Крымском мосту, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что Путин в связи с чрезвычайным происшествием на Крымском мосту получил доклады председателя правительства России Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств, передает ТАСС.
По словам представителя Кремля, президент поручил премьер-министру сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В ее состав войдут также главы Краснодарского края и Крыма, представители Росгвардии, ФСБ, МВД, уточнил Песков.
Представитель Кремля сообщил РИА «Новости», что сроков восстановления Крымского моста пока нет.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы».
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Появилось видео последствий взрыва на Крымском мосту
В Сети опубликованы видеозаписи с места происшествия на Крымском мосту
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В социальных сетях публикуются видеозаписи с места взрыва на Крымском мосту. Открытое горение топливных цистерн после подрыва автомобиля на Крымском мосту ликвидировано пожарными, сообщили в экстренных службах.
Представитель экстренных служб сообщил ТАСС, что в настоящее время «ведется дотушивание».
В свою очередь вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил в своем Telegram-канале, что по поручению президента в кратчайшие сроки будет создана правительственная комиссия по расследованию ЧП и ходу восстановления Крымского моста. Уже ведется обследование, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления, отметил вице-премьер.
Ранее в Сети появились видеозаписи взрыва на Крымском мосту, произошедшего утром субботы, в результате которого, по предварительным данным, повреждены три пролета автомобильной части моста. В результате ЧП, по предварительным данным, никто не пострадал.
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Эстония приветствовала взрыв на Крымском мосту
Глава МИД Эстонии Рейнсалу поздравил Киев после взрыва на Крымском мосту
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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу приветствовал атаку на Крымский мост и поздравил украинские спецслужбы, которые, по его мнению, стоят за этим.
Рейнсалу заявил в комментарии изданию Delfi (заблокировано в РФ по требованию Роскомнадзора), что Эстония, «безусловно, приветствует это», имея ввиду взрыв на Крымском мосту.
По его словам, мост имеет символическое значение для России, поскольку соединял материковую часть России и Крымский полуостров, что было особенно важно для сохранения логистической связи. Мост для российских властей был особенно важен как подтверждение, что «Крым навсегда останется с Россией», подчеркнул он.
Происшествие на Крымском мосту обрадовало не только эстонского политика. Так, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, опубликовал видео пожара на мосту с фотографией Мэрилин Монро, пожелав Украине «доброго утра». А советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что субботний взрыв моста – это «начало».
В ответ в России призвали к созданию сухопутного коридора Москва – Симферополь через Харьков и Днепропетровск.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция представителей властей Украины на взрыв на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
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Рогов призвал создать коридор Москва – Симферополь через Харьков и Днепропетровск
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов призвал создать коридор Москва-Симферополь через Харьков и Днепропетровск
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Председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов назвал происшествие на Крымском мосту «терактом» и выступил за создание сухопутного коридора Москва – Симферополь через Харьков и Днепропетровск.
Теперь, с разрушением Крымского моста «мы обязаны пробить полноценный сухопутный коридор Москва – Симферополь по одноименной трассе и железной дороге, идущей через Харьков, Днепропетровск и мое родное Запорожье», написал Рогов в Telegram.
По его словам, террористическое образование УГИЛ должно быть уничтожено. Рогов пояснил, что УГИЛ расшифровывается как «Украинское государство Ивано-Франковска и Львова».
Так Рогов отреагировал на публикацию секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, опубликовавшего видео горящего Крымского моста, сопроводив его фотографией поющей «С днем рождения, мистер президент» Мэрилин Монро. «С добрым утром, Украина!» – написал он.
Данилов – не единственный политик на Украине, которого обрадовало ЧП на Крымском мосту. Так, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что субботний взрыв моста – это «начало».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция представителей властей Украины на ЧП, произошедшее на Крымском мосту в субботу, является свидетельством террористической сущности киевского режима.
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Керченская паромная переправа возобновила работу
В Минтрансе сообщили о возобновлении работы Керченской паромной переправы
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Керченская паромная переправа возобновляет работу после подрыва автомобиля на Крымском мосту в субботу, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта России. Первый паром уже начал переход для погрузки и начала работы, отметили в ведомстве.
По состоянию на 08.30 по местному времени (совпадает с мск) первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще три парома различных судовладельцев, передает РИА «Новости» сообщение Минтранса.
В Минтрансе России сообщили, что приступили к оценке повреждений, требуемого объема и сроков восстановительных работ на Крымском мосту. Соответствующие решения приняты на оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления под руководством министра транспорта Виталия Савельева, уточняется в сообщении. Начать работы будем возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб, добавили в ведомстве.
В министерстве сообщили, что для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы.
Ранее в субботу глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что после взрыва на Крымском мосту к запуску готовится паромная переправа. График движения паромов опубликуют дополнительно, обещал он. Сейчас на подъезде к мосту разворачиваются пункты питания и обогрева для водителей, сообщал глава Крыма.
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МИД указал на террористическую сущность киевского режима
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что реакция на ЧП на Крымском мосту свидетельствует о террористической сущности киевского режима.
«Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», – написала дипломат в Telegram-канале.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал произошедшее ЧП на Крымском мосту «началом».
Напомни, в субботу утром на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после чего началось возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Также произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста, арка над мостом повреждена не была, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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В Крыму заявили об украинском следе в ЧП на Крымском мосту
Глава парламента Крыма Константинов заявил, что Крымский мост повредили «украинские вандалы»
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Крымский мост повредили «украинские вандалы», заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. За 23 года хозяйствования украинские власти не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста – смогли, подчеркнул он.
В своем Telegram-канале Константинов написал, что «украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста», «им есть теперь чем гордиться». По словам главы парламента Крыма, в этом вся суть киевского режима и украинского государства: смерть и разрушения – это единственное, что у них получается.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Судоходные арки не повреждены. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Движение по автомобильной и железнодорожной частям закрыто. Власти региона сообщили, что будет возобновлена работа паромной переправы. Пострадавших в результате ЧП, по предварительным данным, нет, сообщили власти.
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В Крыму оценили запасы продуктов и топлива
Министерство промышленной политики Крыма заявило о запасах товаров первой необходимости почти на два месяца
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Запасы товаров первой необходимости на территории Крыма имеются почти на два месяца, но для предотвращения искусственного ажиотажа ограничена продажа бакалейных товаров, сообщили в министерстве промышленной политики Крыма.
По словам замминистра промышленной политики Республики Крым Ирины Мезавцовой, продовольственный рынок в регионе насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме. Она констатировала наличие товаров первой необходимости на складах предприятий. Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток, приводятся ее слова на странице ведомства во «ВКонтакте».
Мезавцова сообщила, что в целях избежания искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3 кг.
При этом советник главы Республики Крым Олег Крючков написал в Telegram, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения, отметил он.
В свою очередь министр топлива и энергетики региона Игорь Коринь сообщил в Telegram, что нет никаких оснований для беспокойства и создания ажиотажного спроса на автозаправочных станциях. Запас бензина и дизельного топлива на полуострове достаточный, а ситуация с обеспечением доставки находится под полным контролем, подвоз с материковой части будет осуществлен, работа ведется, заверил он.
В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале заверил, что запаса бензина в городе хватит на 40 суток, дефицита не будет, поэтому «запасаться топливом не надо». С продуктами такая же ситуация, отметил он.
Развожаев призвал севастопольцев сохранять спокойствие и «корректировать свои планы», помня о том, что выезд через мост в настоящее время невозможен. Туристов, должны были выезжать на материк из Севастополя, он попросил задержаться в гостиницах на сутки, пока не решатся вопросы с переправой. Эти сутки не надо будет оплачивать, сейчас мы решаем этот вопрос с отельерами, отметил он.
Чуть позднее губернатор Севастополя отреагировал на сообщения о том, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж, бензин в канистры отпускаться не будет, сообщил он.
Глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов со своей стороны отметил, что Севастополь полностью обеспечен топливом, которое необходимо для проведения отопительного сезона. Уголь и мазут закуплены, передает ТАСС его слова.
По данным Минэнерго России, опубликованным в Telegram-канале ведомства, Крым полностью обеспечен автомобильным топливом. Запасов бензина и дизельного топлива на полуострове сейчас хватает минимум на 15 дней и уже идет работа по обеспечению продолжения подвоза, говорится в сообщении.
После взрыва на Крымском мосту все поезда из Крыма и на полуостров отменены. Керченская паромная переправа уже возобновила работу.
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