Вучич заявил о готовности Сербии строить нефтепровод в Венгрию

США собрались отомстить Саудовской Аравии за решение ОПЕК+

Администрация США рассматривает ряд вариантов ответных действий, в том числе в области отношений с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объемы добычи нефти с ноября на 2 млн баррелей в сутки (б/с), заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

В ответ на вопрос о том, рассматривают ли американские власти возможность масштабной переоценки отношений с Саудовской Аравией на фоне решения ОПЕК+, Блинкен сказал, что США рассматривают ряд вариантов ответных действий, передает ТАСС.

«Мы тесно консультируемся с Конгрессом [по поводу решения ОПЕК+]. Мы не будем делать ничего, что могло бы ущемить наши интересы. Это первое и главное, чем мы будем руководствоваться. И мы будем учитывать все эти аспекты и тесно консультироваться со всеми заинтересованными сторонами при принятии решений о дальнейших шагах», – ответил глава американского внешнеполитического ведомства. Он не стал прямо отвечать на вопрос, продолжат ли США в этой ситуации поставлять вооружения Саудовской Аравии.

Само решение ОПЕК+ госсекретарь назвал «разочаровывающим и недальновидным, особенно в условиях, когда мировая экономика сталкивается» с последствиями пандемии и конфликта на Украине.

«Мы все время говорим, что предложение [на мировом рынке энергоносителей] должно соответствовать спросу. Мы четко это понимаем, и мы работаем над этим», – добавил Блинкен. По его словам, США предпринимают действия с целью «обеспечить достаточное предложение для удовлетворения мирового спроса» в сфере энергетики.

В среду страны-участники соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн б/с, а также продлили сделку до конца 2023 года. Предполагается, что Россия и Саудовская Аравия смогут снизить добычу нефти на 526 тыс. б/с каждая по сравнению с уровнем августа, до 10,478 млн б/с. Общий уровень добычи нефти у стран объединения составит 41,856 млн б/с. В тот же день в администрации США обвинили ОПЕК+ в том, что участники соглашения якобы встали на сторону России.

Напомним, западные СМИ пришли к выводу, что сделка ОПЕК+ по сокращению добычи нефти символизирует провал политики Вашингтона на Ближнем Востоке и ставит под сомнение способность США сократить доходы РФ от продажи энергоресурсов. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему США проиграли нефтяную схватку с арабами и Россией.

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