Россия пообещала рассмотреть все опции для расследования терактов на «Северных потоках»

Путин назначил глав новых территорий

Президент Владимир Путин назначил глав четырех новых территорий

Президент России Владимир Путин назначил Дениса Пушилина врио главы Донецкой народной республики, которая с 30 сентября вошла в состав России. Соответствующий указ главы российского государства опубликован на портале правовой информации.

После государственного переворота на Украине Пушилин стал одним из лидеров протестного движения русскоязычного населения в Донецкой области. Участвовал в провозглашении 7 апреля 2014 года Донецкой Народной Республики. В 2018 году Пушилин одержал победу на выборах главы республики, передает ТАСС. Участвовал в подписании договора о вхождении ДНР в состав РФ 30 сентября 2022 года.

Согласно положениям договора, врио руководителя республики будет работать до избрания главы ДНР в соответствии с российским законодательством.

Также Путин назначил Леонида Пасечника врио главы Луганской народной республики (ЛНР).

В 2014 году с началом протестов на юго-востоке Украины, вызванных событиями «евромайдана» и сменой власти в стране, Пасечник перешел на сторону формировавшегося в Луганской области народного ополчения. В 2018 году одержал победу на выборах главы республики. Участвовал в подписании договора о вхождении ЛНР в состав России 30 сентября 2022 года.

Согласно положениям договора, врио руководителя республики будет работать до избрания главы ЛНР в соответствии с российским законодательством.

Президент России назначил Евгения Балицкого врио губернатора Запорожской области.

В прошедшую пятницу был подписан договор о принятии территории в состав России. Согласно положениям договора, врио губернатора будет руководить регионом до вступления в должность избранного губернатора Запорожской области. Выборы должны пройти в соответствии с законодательством России.

Кроме того, Путин назначил Владимира Сальдо врио губернатора Херсонской области.

Ранее в среду Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.

Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией.

Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.

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