В администрации Байдена сочли возможным захват Крыма Украиной

Эксперты оценили запрет США обменивать доллары на российские средства МВФ

Экономист Лизан призвал пересмотреть участие России в МВФ из-за долларовых санкций США

Белый дом нашел способ заблокировать перечисление России 18 млрд долларов со счетов в МВФ. Если организация с этим соглашается, тогда Москве стоит пересмотреть формат своего участия в фонде, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее Джо Байден запретил Минфину США осуществлять транзакции по обмену специальных средств МВФ, которые есть у России.

«Запрет носит исключительно номинальный характер. По сути, они просто попытались перекрыть один из каналов гипотетического поступления долларов в Россию в интересах нашего государства», – рассказал экономист Антон Любич. «Вместе с тем, насколько мне известно, Россия перестала в принципе размещать государственные средства в долларах, поэтому не видела смысла пользоваться этим механизмом», – отметил собеседник.

В то же время экономист Иван Лизан считает, что Байден позволил себе «очередной укол в адрес России». «Американцы закрывают потенциальную лазейку, которая позволила бы России в теории получить около 18 млрд долларов. Получение этих средств связано с тем, что ранее Международный валютный фонд распределил между странами – участницами фонда пропорционально их квотам 650 млрд долларов для преодоления последствий пандемии», – пояснил Лизан.

«Теперь получается, что положенные России средства выделены, но не перечислены. Они остались в валюте МВФ и, вероятно, пойдут к уже лежащим там же 300 млрд золотовалютных резервов нашего Центробанка», – добавил он. «Кроме того, эта ситуация в очередной раз актуализировала вопрос сохранения членства в МВФ. Мы регулярно делаем взносы, но получить свою долю мы не можем», – рассуждает собеседник.

«Вместе с тем Россия является страной-донором и сложно припомнить, когда последний раз мы брали деньги у МВФ. Если бы мы обратились за помощью – нам бы выставили такое количество экономических и политических условий, на которые не соглашаются страны меньше, чем Россия. К чему это приводит – можно посмотреть на примере Украины. Поэтому нам, вероятно, стоит пересмотреть подход к нашему участию в фонде», – заключил эксперт.

Ранее американский президент Джо Байден подписал закон, запрещающий такой обмен долларов на специальные права заимствования (SDR), которые являются расчетной единицей МВФ. Минфину США предписано добиваться от других стран отказа от конвертации SDR России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.

Также Минфин США должен дать указание американским представителям в МВФ, Всемирном банке и других подобных международных финансовых учреждениях препятствовать получению Москвой и Минском финансовой помощи, «кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».

Действие инициативы истечет через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства России и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Также Байден может отменить действие закона, если подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.

В августе в силу вступило распределение специальных прав заимствования среди стран – участниц МВФ на общую сумму 650 млрд долларов, которое было одобрено в начале августа. Россия получила около 17,5 млрд долларов. Минфин России сообщил, что полученные SDR станут частью государственных международных резервов.

Чтобы обменять SDR на твердую валюту, нужно заключить добровольное двустороннее соглашение с одной из стран о предоставлении валюты в обмен на SDR. Желающих обычно немного. Если никто не готов на такую операцию, то можно обратиться в МВФ для обмена. Но на практике этим механизмом никто не пользуется с 1987 года. Также страна – владелец SDR может договориться с другим членом МВФ и погасить свой долг или что-то оплатить этим активом.

Чаще всего SDR просто отправляют в резервы, что и сделала Россия. Это увеличит объем резервов и тем самым позволит косвенно увеличить бюджетные расходы по другим направлениям. Учет SDR в резервах также улучшит кредитоспособность России. При желании Россия может использовать SDR для помощи другим, более бедным государствам.

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