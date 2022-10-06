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В администрации Байдена сочли возможным захват Крыма Украиной
Daily Telegraph: Администрация президента США Байдена считает, что Вооруженные силы Украины в состоянии захватить Крым
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Администрация президента США Джо Байдена полагает, что Вооруженные силы Украины в состоянии захватить Крым в случае продолжения успешного контрнаступления в Херсонской области, сообщило британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на американских военных чиновников высокого ранга.
Как считает источник издания из числа высокопоставленных американских военных чиновников, темпы продвижения украинских войск в Херсонской области «обнадеживают». По его мнению, захват Крыма Украиной якобы «теперь вполне возможен, это нельзя сбрасывать со счетов», передает ТАСС.
Накануне посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал Соединенные Штаты участником конфликта на Украине. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
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Дроны-камикадзе ударили по Белой Церкви под Киевом
Дроны-камикадзе иранского производства Shahed-136 нанесли удар по Белой Церкви под Киевом, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Как отмечает украинское издание Страна.ua, беспилотники впервые «смогли добраться так далеко от линии фронта и совершить атаку на цели, находящиеся в 100 километрах от Киева, несмотря на плотную систему ПВО, находящуюся возле столицы», также опубликованы фото пожаров после атаки.
Кулеба в своем Telegram-канале заметил, что всего зафиксировано шесть попаданий и взрывов. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС (госслужбы по чрезвычайным ситуациям).
При этом не уточняется, по каким объектам нанесен удар. Согласно предварительной информации, цель ударов – казармы 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, где велось формирование новых подразделений.
Ранее вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что за три месяца Киев приобрел почти тысячу беспилотников, потратив свыше 50 млн долларов.
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Украинские военные пожаловались на приказы убивать мирных жителей и раненых
Украинские военные из 25-й бригады в видеообращении заявили, что командиры отдают им приказы о расстреле мирных жителей при заходе в населенные пункты.
Военные рассказали, что их командиры приказывают добивать раненых и убивать мирных жителей при занятии населенных пунктов. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».
Отмечается, что военнослужащие рассказали об этом только после того, как их бросили на передовой с приказом добить раненых, чтобы не проводить эвакуацию.
Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что в ВСУ есть практика расстреливать тех, кто отказывается идти в бой.
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Байден запретил США обменивать доллары на средства МВФ от России
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Глава американского государства Джо Байден запретил минфину США осуществлять транзакции по обмену специальных средств МВФ, которые есть у России и Белоруссии, на доллары, сообщила пресс-служба Белого дома.
Байден подписал закон, запрещающий такой обмен долларов на специальные права заимствования (SDR), которые являются расчетной единицей МВФ. Минфину США предписано добиваться от других стран отказа от конвертации SDR России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.
Также минфин США должен дать указание американским представителям в МВФ, Всемирном банке и других подобных международных финансовых учреждениях препятствовать получению Москвой и Минском финансовой помощи, «кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».
Действие инициативы истечет через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства России и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Также Байден может отменить действие закона, если подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
В августе в силу вступило распределение специальных прав заимствования среди стран – участниц МВФ на общую сумму 650 млрд долларов, которое было одобрено в начале августа. Россия получила около 17,5 млрд долларов. Минфин России сообщил, что полученные SDR станут частью государственных международных резервов.
Чтобы обменять SDR на твердую валюту, нужно заключить добровольное двустороннее соглашение с одной из стран о предоставлении валюты в обмен на SDR. Желающих обычно немного. Если никто не готов на такую операцию, то можно обратиться в МВФ для обмена. Но на практике этим механизмом никто не пользуется с 1987 года. Также страна – владелец SDR может договориться с другим членом МВФ и погасить свой долг или что-то оплатить этим активом.
Чаще всего SDR просто отправляют в резервы, что и сделала Россия. Это увеличит объем резервов и тем самым позволит косвенно увеличить бюджетные расходы по другим направлениям. Учет SDR в резервах также улучшит кредитоспособность России. При желании Россия может использовать SDR для помощи другим, более бедным государствам.
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Названы условия отправки срочников на новые территории России
Военный эксперт Леонков: Отправка срочников на новые территории возможна лишь после завершения СВО
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Для размещения постоянных воинских частей на новых территориях и отправки туда срочников необходимо решить вопрос безопасности в этих регионах. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявления министра обороны об отсутствии планов отправлять срочников в зону СВО.
«Такое размещение – процесс небыстрый по ряду причин. Во-первых, это вопрос планирования. Сперва необходимо понять, какие конкретно гарнизоны там нужны», – рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
«Второе, пожалуй, самое важное – безопасность. Вошедшие в состав России территории пока еще являются зоной боевых действий. Поэтому сначала нам надо их полностью освободить, отодвинуть так называемую границу безопасности – и только потом заводить туда регулярные части и срочников», – продолжил собеседник.
«Третье – фактор, связанный с переводом ополченцев Луганской и Донецкой народных республик в состав Вооруженных сил России. Это сопряжено с огромным массивом нормативной работы. И одномоментно сделать ее невозможно, такая работа займет несколько месяцев», – перечислил Леонков.
Эксперт также допустил, что в некоторых прибрежных городах на новых территориях Россия могла бы разместить временные морские базы и перепрофилировать местные аэродромы. «И только после окончания спецоперации они смогут получить статус постоянных. Не ранее», – уточнил Леонков.
«Но отправлять сейчас срочников даже в более-менее спокойные районы нельзя. Там до сих пор работают украинские диверсионные группы. Поэтому нам необходимо дождаться, пока уровень безопасности на новых территориях будет соответствовать российским стандартам. И только потом, например, будет реализован крымский сценарий в этом вопросе», – заключил Леонков.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что новых призывников не будут отправлять в подразделения, задействованные в СВО. Кроме того, по словам главы ведомства, срочники, заканчивающие службу, по окончании ее вернутся по домам.
Также Шойгу потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом для скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом, сообщается в Telegram-канале министерства.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.
Согласно указу президента, осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре. В документе сказано, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить до 31 декабря 2022 года. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек.
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Киев ввел санкции против украинских звезд шоу-бизнеса и ТВ
СНБО Украины ввел санкции против Ани Лорак, регины Тодоренко и Анны Седоковой
Совет национальной безопасности Украины 30 сентября внес в санкционный список украинских музыкантов и деятелей шоу-бизнеса.
В санкционный список, одобренный СНБО, попали Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак, сообщает Страна.ua
Ранее сообщалось, что СНБО, в частности, ввел санкции против российских предпринимателей Олега Дерипаска и Михаила Фридмана, украинского политика Виктора Медведчука и экс-президента Украины Виктора Януковича. Сообщается, что в список попали лица, «идущие в пакете синхронизации с санкциями ЕС».
Экс-аналитик Пентагона объяснила, что дают России новые регионы
Экс-аналитик Пентагона Квятковски заявила, что включение новых регионов в состав России способствует их обороне
Вхождение новых регионов в состав России дает ей защищенную позицию для обороны территорий, заявила бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.
По ее словам, у России уже была логистическая и народная поддержка в четырех республиках, где прошли референдумы, а также появилась оборонительная позиция, передает РИА «Новости». Это главное изменение, которое по сути произошло месяцами ранее, но теперь было закреплено на референдумах, пояснила Квятковски.
Согласно оценкам экс-аналитика Пентагона, итоги голосования теперь показывают демократическое волеизъявление жителей присоединившихся территорий.
«То, чему мы (США.) сопротивляемся – это состоявшееся голосование русскоговорящего населения о присоединении к России», – сказала эксперт, отметив, что это «очевидная цель» для завершения кровопролитного гражданского противостояния на Украине.
Кроме того, по ее словам, Запад поддерживает ту власть на Украине, которая «изгнала большинство политических партий и всех, критиковавших Киев».
Квятковски полагает, что продолжение военных действий с еще большими контрактами оружейных компаний и разрушениями на поле боя является конечной целью украинских властей при поддержке США и НАТО, а платить за это придется американским налогоплательщикам.
При этом она указывает, что отсутствие доступной информации о реальной ситуации на поле боя и невозможность вести свободную дискуссию о ситуации на Украине не дает возможность сформировать полноценное представление о текущем положении вещей ни на Западе, ни в украинском обществе. В то же время, приоритетная цель заинтересованных в продолжении военных действий сторон заключается в оправдании НАТО и сохранении экономической и военной зависимости от Европы и от США.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение в состав Российской Федерации поддержали 99,23% голосовавших жителей ДНР, 98,42% – в ЛНР, 87,05% – в Херсонской области, 93,11% – в Запорожской области.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашения о воссоединении этих регионов с Россией.
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Путин назначил глав новых территорий
Президент Владимир Путин назначил глав четырех новых территорий
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Президент России Владимир Путин назначил Дениса Пушилина врио главы Донецкой народной республики, которая с 30 сентября вошла в состав России. Соответствующий указ главы российского государства опубликован на портале правовой информации.
После государственного переворота на Украине Пушилин стал одним из лидеров протестного движения русскоязычного населения в Донецкой области. Участвовал в провозглашении 7 апреля 2014 года Донецкой Народной Республики. В 2018 году Пушилин одержал победу на выборах главы республики, передает ТАСС. Участвовал в подписании договора о вхождении ДНР в состав РФ 30 сентября 2022 года.
Согласно положениям договора, врио руководителя республики будет работать до избрания главы ДНР в соответствии с российским законодательством.
Также Путин назначил Леонида Пасечника врио главы Луганской народной республики (ЛНР).
В 2014 году с началом протестов на юго-востоке Украины, вызванных событиями «евромайдана» и сменой власти в стране, Пасечник перешел на сторону формировавшегося в Луганской области народного ополчения. В 2018 году одержал победу на выборах главы республики. Участвовал в подписании договора о вхождении ЛНР в состав России 30 сентября 2022 года.
Согласно положениям договора, врио руководителя республики будет работать до избрания главы ЛНР в соответствии с российским законодательством.
Президент России назначил Евгения Балицкого врио губернатора Запорожской области.
В прошедшую пятницу был подписан договор о принятии территории в состав России. Согласно положениям договора, врио губернатора будет руководить регионом до вступления в должность избранного губернатора Запорожской области. Выборы должны пройти в соответствии с законодательством России.
Кроме того, Путин назначил Владимира Сальдо врио губернатора Херсонской области.
Ранее в среду Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией.
Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
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Эксперты оценили запрет США обменивать доллары на российские средства МВФ
Экономист Лизан призвал пересмотреть участие России в МВФ из-за долларовых санкций США
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Белый дом нашел способ заблокировать перечисление России 18 млрд долларов со счетов в МВФ. Если организация с этим соглашается, тогда Москве стоит пересмотреть формат своего участия в фонде, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. Ранее Джо Байден запретил Минфину США осуществлять транзакции по обмену специальных средств МВФ, которые есть у России.
«Запрет носит исключительно номинальный характер. По сути, они просто попытались перекрыть один из каналов гипотетического поступления долларов в Россию в интересах нашего государства», – рассказал экономист Антон Любич. «Вместе с тем, насколько мне известно, Россия перестала в принципе размещать государственные средства в долларах, поэтому не видела смысла пользоваться этим механизмом», – отметил собеседник.
В то же время экономист Иван Лизан считает, что Байден позволил себе «очередной укол в адрес России». «Американцы закрывают потенциальную лазейку, которая позволила бы России в теории получить около 18 млрд долларов. Получение этих средств связано с тем, что ранее Международный валютный фонд распределил между странами – участницами фонда пропорционально их квотам 650 млрд долларов для преодоления последствий пандемии», – пояснил Лизан.
«Теперь получается, что положенные России средства выделены, но не перечислены. Они остались в валюте МВФ и, вероятно, пойдут к уже лежащим там же 300 млрд золотовалютных резервов нашего Центробанка», – добавил он. «Кроме того, эта ситуация в очередной раз актуализировала вопрос сохранения членства в МВФ. Мы регулярно делаем взносы, но получить свою долю мы не можем», – рассуждает собеседник.
«Вместе с тем Россия является страной-донором и сложно припомнить, когда последний раз мы брали деньги у МВФ. Если бы мы обратились за помощью – нам бы выставили такое количество экономических и политических условий, на которые не соглашаются страны меньше, чем Россия. К чему это приводит – можно посмотреть на примере Украины. Поэтому нам, вероятно, стоит пересмотреть подход к нашему участию в фонде», – заключил эксперт.
Ранее американский президент Джо Байден подписал закон, запрещающий такой обмен долларов на специальные права заимствования (SDR), которые являются расчетной единицей МВФ. Минфину США предписано добиваться от других стран отказа от конвертации SDR России и Белоруссии в твердую валюту, передает ТАСС.
Также Минфин США должен дать указание американским представителям в МВФ, Всемирном банке и других подобных международных финансовых учреждениях препятствовать получению Москвой и Минском финансовой помощи, «кроме как для удовлетворения основных потребностей гражданского населения».
Действие инициативы истечет через пять лет после ее принятия либо через 30 дней после того, как президент США подтвердит Конгрессу, что правительства России и Белоруссии «прекратили дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины». Также Байден может отменить действие закона, если подтвердит, что это будет соответствовать национальным интересам США.
В августе в силу вступило распределение специальных прав заимствования среди стран – участниц МВФ на общую сумму 650 млрд долларов, которое было одобрено в начале августа. Россия получила около 17,5 млрд долларов. Минфин России сообщил, что полученные SDR станут частью государственных международных резервов.
Чтобы обменять SDR на твердую валюту, нужно заключить добровольное двустороннее соглашение с одной из стран о предоставлении валюты в обмен на SDR. Желающих обычно немного. Если никто не готов на такую операцию, то можно обратиться в МВФ для обмена. Но на практике этим механизмом никто не пользуется с 1987 года. Также страна – владелец SDR может договориться с другим членом МВФ и погасить свой долг или что-то оплатить этим активом.
Чаще всего SDR просто отправляют в резервы, что и сделала Россия. Это увеличит объем резервов и тем самым позволит косвенно увеличить бюджетные расходы по другим направлениям. Учет SDR в резервах также улучшит кредитоспособность России. При желании Россия может использовать SDR для помощи другим, более бедным государствам.
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Казахстан объявил о смене украинского посла в стране
МИД Казахстана заявил, что посол Украины Врублевский покинет страну после назначения нового дипломата
Посол Украины в Казахстане Петр Врублевский покинет республику после назначения нового дипломата на этот пост, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
По его словам, въезд в Казахстан послу никто не запрещал и не будет запрещать. Врублевский просто покинет страну, когда будет назначен новый посол, передает ТАСС.
В данный момент рассматривается кандидатура нового украинского посла Украины в Астане. При этом уточняется, что с украинской стороной по этому вопросу у МИД есть полное взаимопонимание.
Смадияров добавил, что в МИД Казахстана считают, что тональность комментария официального представителя российского МИД Марии Захаровой по поводу посла Украины в республике «диссонирует с характером союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров». По словам Смадиярова, МИД Казахстана вызовет в среду посла России в Казахстане для разговора.
Накануне Россия вызвала посла Казахстана из-за заявлений украинского дипломата.
Напомним, на сайте МИД России говорится, что 21 августа посол Украины Петр Врублевский отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских, преступив тем самым все рамки цивилизованного поведения, не говоря уже о дипломатической этике и грубейшем нарушении законов страны пребывания, предусматривающих ответственность за подрыв межнационального согласия.
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Эксперт объяснил сопротивление ОПЕК+ давлению США
Эксперт Митрахович: России выгоден отказ Саудовской Аравии играть по правилам США на рынке нефти
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Вашингтон может подсадить Европу на арабскую нефть, а потом ввести на нее предельные цены. Понимая это, саудиты пытаются противостоять планам США. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Белый дом попытался убедить ОПЕК+ не сокращать добычу нефти. При этом Эр-Рияд и Москва заинтересованы в обратном.
«Арабская часть ОПЕК+ недовольна тем, что Америка слишком жестко использует свои финансовые и прочие возможности для того, чтобы давить на поставщиков нефти. И они понимают, что в скором времени также могут попасть под удар», – рассказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Арабы допускают, что сначала американцы установят предельную цену на российскую нефть, а потом и на арабскую. Причем они подсадят Европу на эти энергоресурсы, а через пару лет вспомнят, что арабские страны – теократические монархии, с которыми не стоит иметь дело по демократическим соображениям. Это ж не «белые и пушистые» демократии», – сыронизировал собеседник.
В связи с этим Саудовская Аравия в числе первых начала сопротивляться правилам США, продолжает эксперт. «Американцы сейчас и так пытаются снижать цены на нефть за счет финансовых инструментов и ограничения притока денег на рынок нефтяных фьючерсов», – пояснил он.
Если решение о снижении добычи и будет принято ОПЕК+, то оно может быть номинальным, предполагает собеседник. «ОПЕК+ и так не добывает то количество нефти, которое прописано в квотах. Но если снижение будет физическим, это сыграет на руку России, усилив наши нынешние позиции на рынке», – заключил Митрахович.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
Издание пишет, что встреча в среду членов ОПЕК+ была спешно созвана в Вене. Аналитики называют встречу самой важной за последние годы. Источник сказал, что сокращения будут производиться за счет существующего производства, а не уровней квот, которые некоторые страны-члены ОПЕК+ не смогли выполнить. Такое сокращение, вероятно, окажет большое влияние на цены.
Позже агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники сообщили, что снижение добычи нефти не отвечает интересам Вашингтона. Издание отмечает, что президент Джо Байден хочет добиться снижения цен на бензин в США. Если же страны ОПЕК+ сократят добычу нефти и тем самым повысят цены на нее, это спровоцирует еще больший топливный кризис внутри США перед выборами в Конгресс.
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Названы главные сторонники и противники поставок оружия Украине в Европе
Опрос Eupinions: Сторонников поставок вооружений Украине больше всего в Польше и меньше всего в Италии
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Большинство жителей Евросоюза, а именно 60%, выступают за дальнейшие поставки вооружений в Украину, в Германии такой позиции придерживается 61% населения, следует из данных опроса Eupinions, обнародованные Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung) совместно с бельгийским фондом King Baudouin.
Согласно исследованию, Италия является единственной страной в ЕС, жители которой в большинстве своем не поддерживают идею дальнейших поставок вооружений Украине: подобную перспективу одобрили 42% итальянцев, передает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Поляки же, напротив, являются особенно активными сторонниками этой идеи: за нее высказались 84% респондентов в Польше.
При этом идея поставок Киеву вооружений от лица всего Евросоюза встречает у жителей всех стран ЕС больше поддержки, чем представление об отправке оружия в Украину их собственной страной. В зависимости от государства ЕС, в котором проходил опрос, разница в уровне одобрения жителями того или иного варианта поставок составила от 3 до 7% в пользу первого из них.
Наибольшее одобрение идея дальнейших поставок вооружений Украине встречается среди групп населения в возрасте 16-25 и 56-70 лет.
Вместе с тем доля жителей Евросоюза, одобряющих снабжение Украины оружием, за период с марта по июнь несколько уменьшилась. Наиболее явно это заметно во Франции, где спад поддержки оставил 8%.
Согласно результатам опроса Eupinions, 72% жителей Евросоюза хотели бы, чтобы ЕС стал независим от российских энергоресурсов. Ради достижения этой цели они были бы готовы мириться с личными трудностями, заявили участники исследования.
Активнее всего в поддержку этого высказались поляки (80%) и итальянцы (76%). В то же время в Германии, зависимость которой от российского газа остается высокой, доля тех, кто одобрил бы выход из этой зависимости даже с учетом личных неудобств, оказалась самой низкой среди всех стран ЕС: 69%.
Что касается готовности жителей ЕС принять в своих странах спасающихся от войны украинцев, то она остается высокой по всему Евросоюзу. 81% опрошенных указали, что одобряют подобный подход. Для сравнения: в марте, непосредственно после начала российского вторжения в Украину, этот показатель был еще на 5% выше. Во Франции спад уровня поддержки беженцев составил 8, в Нидерландах – 7, а в Польше – 6 процентных пунктов.
Две трети участников опроса (66%) заявили, что хотели бы видеть Украину членом ЕС. Однако уровень одобрения этой идеи в разных странах ЕС не одинаков. Так, в Польше за европейску перспективу соседнего государства высказались 84% респондентов, а, например, в Германии и Франции – по 60%.
По мнению 71% респондентов, ЕС уже сегодня играет важную роль при решении международных вопросов. Между тем 77% опрошенных заявили, что хотели бы видеть среди своих союзников США.
Данные для проводимого Фондом Бертельсмана каждые три месяца опроса Eupinios были собраны в июне 2022 года. В репрезентативном исследовании приняли участие 12000 человек, проживающих на территории всего Евросоюза.
Ранее немецкие «зеленые» призвали передать Украине оружие из запасов бундесвера.
Напомним, концерн Rheinmetall обратился к правительству ФРГ за разрешением на поставку Киеву 88 старых танков Leopard. До этого он уже отправил аналогичную заявку по поводу 100 бронетранспортеров Marder.
В США обвинили Украину в убийстве Дугиной
New York Times: Разведка США пришла к выводу, что к убийству Дугиной причастна Украина
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Разведывательные службы США считают, что к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной могут быть причастны представители властей Украины, сообщила The New York Times.
Издание считает, что США якобы непричастны к преступлению и не предоставляли какой-либо разведывательной информации или другой помощи, а Киев якобы не консультировался по этому вопросу с Вашингтоном, передает ТАСС.
Напомним, Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof. По данным СК, Вовк для наблюдения за Дугиной арендовала квартиру в Москве, в доме, где проживала российская журналистка.
Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, выступил с утверждением, что его дочь служила в вооруженных силах Украины (ВСУ), а не в украинском националистическом батальоне «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией)*.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что организаторам, заказчикам и исполнителям этого варварского преступления не может быть пощады. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев якобы не несет ответственности за убийство Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему спецслужбы Украины выбрали убийцей женщину.
Минобороны: За сутки на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли более 230 человек
Минобороны России: За сутки на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли более 230 человек
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Украинские военные за сутки на Николаево-Криворожском направлении потеряли более 230 человек личного состава, четыре танка и две самоходные гаубицы «Гвоздика», сообщило Минобороны России.
«Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери противника составили более 230 человек личного состава, четыре танка, 18 боевых бронированных машин, две самоходные гаубицы «Гвоздика», два миномета и 20 автомобилей», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
На Купянском направлении, у поселков Шиповатое, Шевченково и Петровка в Харьковской области, уничтожено до 100 бойцов ВСУ и 13 единиц военной техники. У населенных пунктов Першотравневое и Орлянское Харьковской области ВСУ потеряли 15 человек убитыми и до 40 ранеными, уничтожено семь броневиков и пять пикапов с крупнокалиберными пулеметами.
На Краснолиманском направлении у населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области и Редкодуб ДНР уничтожено более 90 бойцов ВСУ и семь единиц бронетехники 93-й механизированной бригады ВСУ.
«Кроме того, огнем артиллерии в районах населенных пунктов Ямполовка и Торское ДНР уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы общей численностью 21 боевик. На Лисичанском направлении в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка уничтожено до 70 боевиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами», – указали в министерстве.
На Андреево-Криворожском направлении российские военные удерживают позиции, отражая атаки противника. У Новой Каменки Херсонской области уничтожено до 30 бойцов ВСУ, два танка и четыре БМП.
У поселка Дудчаны в Херсонской области массированными ударами ВКС России по подразделениям 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ уничтожены свыше 120 военнослужащих, два танка и восемь броневиков.
«Уничтожено шесть складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Андреевка и Вишневое Запорожской области, Белокузьминовка ДНР и Новоалександровка Николаевской области», – заключили в ведомстве.
Во вторник российские военные поразили производственные цеха ремонта авиационной техники на заводе «Мотор Сич».
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Рогов заявил о подготовке Киевом провокации на Днепрогэсе
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Киевские власти могут в любой момент устроить провокацию на Днепровской ГЭС, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, в последнее время в отношении Днепрогэса в городе Запорожье, временно находящемся под контролем режима Зеленского, наблюдается крайне нездоровая активность. При этом киевские власти понимают, что Запорожье – уже Россия и освобождение оставшейся части Запорожской области лишь вопрос времени. Поэтому, отметил Рогов, находясь в ожидании наступления российских войск, Днепрогэс может стать объектом провокации с целью обвинить во всем Россию, передает РИА «Новости».
Также Рогов добавил, что американские и британские кураторы силовых структур киевской власти уже запросили результаты учений, которые проходили в 2018 году, где моделировалась ситуация на случай неконтролируемого сброса воды.
По его мнению, данные тревожные – по подсчетам специалистов, это будет 20-метровая волна, накрывающая прибрежную часть города со скоростью свыше 60 километров в час.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что власти Киева возобновили провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
Напомним, последний работавший на ЗАЭС 6-й энергоблок был остановлен из-за обстрелов со стороны ВСУ и повреждений линий электропередач. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что ЗАЭС может быть перезапущена, когда получится восстановить ЛЭП и отодвинуть линию соприкосновения от станции.
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Белый дом: ОПЕК+ заняла сторону России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о том, ОПЕК+ встала на сторону России в решении о добыче нефти
ОПЕК+ встала на сторону России, когда в среду на очной встрече в Вене приняла решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Пресс-секретарь на брифинге для журналистов в президентском самолете, который отправляется в пострадавший от урагана «Иэн» штат Флорида, заявила, что данное решение было принято, когда «мировая экономика реагирует» на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине, сообщает ТАСС.
«И поэтому данное решение окажет влияние на страны с низким и средним уровнем дохода», – считает Жан-Пьер. Она ушла от прямого ответа на вопрос о том, является ли Саудовская Аравия надежным партнером США в связи с данным решением ОПЕК+.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разочарован «близоруким» решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
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