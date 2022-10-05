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Эксперт: Решение стран ОПЕК+ можно назвать личной пощечиной Байдену
Эксперт Белогорьев назвал решение ОПЕК+ выгодным для России и невыгодным для США
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«Страны-экспортеры обеспокоены попытками внедрения «потолка цен» и формированием картельного сговора потребителей нефти. Поэтому они дали демонстративный ответ. Это попытка показать, за кем сила на нефтяном рынке», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Белогорьев. Так он прокомментировал действия картеля ОПЕК+, который, вопреки призывам США, решил сократить добычу нефти.
«Решение имеет, конечно, политическую подоплеку. Его можно назвать пощечиной Вашингтону и даже личной пощечиной президенту Джо Байдену. Летом он специально летал в Саудовскую Аравию, чтобы, как было заявлено, договориться, наоборот, об увеличении добычи. Сокращение добычи, которое приведет к росту цен, в преддверии выборов в Конгресс – крайне неприятная новость для Байдена. Мировые цены на нефть сильно влияют на розничное ценообразование в Америке, а значит дороговизна бензина может негативно отразиться на результатах демократов, однопартийцев Байдена, на выборах», – считает замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Кроме политической, у решения ОПЕК+ есть и сугубо экономическая подоплека, предполагает эксперт. «На фоне различных событий как в экономике, так и в геополитике в последние недели мы наблюдаем «проседание» цены за баррель ниже 90 долларов. Для стран ОПЕК+ это своего рода «красная линия», так как они хотят удержаться в коридоре 90-180 долларов. Принятое в Вене решение о сильном сокращении добычи может изменить и будущий баланс в пользу стран-экспортеров нефти в 2023 году», – пояснил Белогорьев.
В действительности сокращение добычи нефти может быть меньше, чем заявленное – в два млн баррелей, уточняет эксперт, поскольку многие страны ОПЕК+ и до того добывали меньше разрешенного прежними соглашениями картеля. «Фактически сокращение добычи, скорее всего, составит около 800 тысяч баррелей в сутки, треть из которого придется на Россию. При этом фактическое снижение примерно в 300 тыс баррелей для нашей страны просто зафиксирует реальное положение дел, связанное с сокращением спроса на нефть. В России в сентябре добывалось 10,8 млн баррелей в сутки, что на 200 тыс меньше разрешенного. Сокращение в 300 тыс баррелей укладывается в ожидания – именно такое снижение ожидается из-за введения странами Запада с 5 декабря эмбарго на российскую нефть. То есть к искусственному сокращению добычи нашей стране прибегать теперь и не придется», – уверен Белогорьев.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду страны ОПЕК+ на заседании в Вене единогласно проголосовали за сокращение с ноября добычи нефти на два млн баррелей в сутки. От России в нем участвовал вице-премьер Александр Новак. Участники встречи заявили, что их решение основано на «неопределенности, которая окружает перспективы мировой экономики и рынка нефти». Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Салман подчеркнул заявленную роль картеля как защитника стабильных энергетических рынков.
В Вашингтоне не скрывали разочарования по этому поводу. ОПЕК плюс «встала на сторону России», заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Сейчас «мировая экономика реагирует» на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине. Она ушла от прямого ответа на вопрос, остается ли Саудовская Аравия надежным партнером США в связи с решением о снижении добычи нефти.
Президент Джо Байден уже распорядился провести в ноябре нефтяные интервенции из стратегических резервов. В заявлении советников Байдена по национальной безопасности и экономике Джейка Салливана и Брайана Диза говорится, что американский лидер не только разочарован «близоруким» решением ОПЕК плюс, но готов помочь мировой экономике справиться с «сохраняющимися негативными последствиями вторжения Путина на Украину». В ноябре США поставят на рынок дополнительно 10 миллионов баррелей.
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Венгрия похвасталась ограничением потолка цен на российскую нефть
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о ограничении потолка цен на российскую нефть по требованию Будапешта
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Будапешт добился от ЕС того, что потолок цен на российскую нефть не распространят на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Как сообщил Сийярто, Венгрия добилась этого в результате упорного ведения переговоров на совете постпредов стран ЕС. Кроме того, по его словам, по инициативе Венгрии из санкций исключили атомную энергетику, то есть строительство АЭС «Пакш», передает РИА «Новости».
«Ни один институт, важный с точки зрения сотрудничества в области ядерных исследований и разработок, также не был внесен в санкционный список», – сказал он, добавив, что Венгрия собирается и в дальнейшем защищать свою энергобезопасность, выступая против вредящих стране санкций.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7. При этом Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти.
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Саудовская Аравия и Россия собрались сократить добычу нефти
Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти
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На встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены, заявили источники. СМИ пишут, что это «разозлит США и поможет России».
Как пишет Financial Times, размер сокращения еще не согласовали, Эр-Рияд и Москва добиваются сокращения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев. Эксперты ожидают ответных мер США, например, дополнительного выпуска нефти из стратегического резерва. Аналитики указывают, что США приходится иметь дело не со «старой Саудовской Аравией», сейчас королевство готово добиваться более высокой цены на нефть даже при угрозе ответной реакции со стороны США.
Издание пишет, что встреча в среду членов ОПЕК+ была спешно созвана в Вене. Аналитики называют встречу самой важной за последние годы. Источник сказал, что сокращения будут производиться за счет существующего производства, а не уровней квот, которые некоторые страны-члены ОПЕК+ не смогли выполнить. Такое сокращение, вероятно, окажет большое влияние на цены.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7.
СМИ: ОПЕК+ проголосовал за сокращение добычи нефти
Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки
Страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти, снизив ее на два млн баррелей в сутки, сообщил источник в одной из делегаций.
«Формально еще не согласовали, но уже проголосовали», – передает РИА «Новости» со ссылкой на собеседника агентства.
На уточняющий вопрос, все ли проголосовали «за», собеседник ответил: «Да».
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
Wall Street Journal: ЕС установит потолок цен на российскую нефть в два этапа
Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатов и официальных лиц.
Отмечается, что страны ЕС близки к согласованию двухэтапного подхода к потолку цен на российскую нефть. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal.
В конце сентября сообщалось, что Еврокомиссия под давлением многих стран Евросоюза выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское голубое топливо.
Ранее сообщалось, что страны Группы семи (G7) разрабатывают меры для введения потолка цен на нефть из России, заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в ходе мероприятия.
Эксперт объяснил сопротивление ОПЕК+ давлению США
Эксперт Митрахович: России выгоден отказ Саудовской Аравии играть по правилам США на рынке нефти
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Вашингтон может подсадить Европу на арабскую нефть, а потом ввести на нее предельные цены. Понимая это, саудиты пытаются противостоять планам США. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее Белый дом попытался убедить ОПЕК+ не сокращать добычу нефти. При этом Эр-Рияд и Москва заинтересованы в обратном.
«Арабская часть ОПЕК+ недовольна тем, что Америка слишком жестко использует свои финансовые и прочие возможности для того, чтобы давить на поставщиков нефти. И они понимают, что в скором времени также могут попасть под удар», – рассказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Арабы допускают, что сначала американцы установят предельную цену на российскую нефть, а потом и на арабскую. Причем они подсадят Европу на эти энергоресурсы, а через пару лет вспомнят, что арабские страны – теократические монархии, с которыми не стоит иметь дело по демократическим соображениям. Это ж не «белые и пушистые» демократии», – сыронизировал собеседник.
В связи с этим Саудовская Аравия в числе первых начала сопротивляться правилам США, продолжает эксперт. «Американцы сейчас и так пытаются снижать цены на нефть за счет финансовых инструментов и ограничения притока денег на рынок нефтяных фьючерсов», – пояснил он.
Если решение о снижении добычи и будет принято ОПЕК+, то оно может быть номинальным, предполагает собеседник. «ОПЕК+ и так не добывает то количество нефти, которое прописано в квотах. Но если снижение будет физическим, это сыграет на руку России, усилив наши нынешние позиции на рынке», – заключил Митрахович.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
Издание пишет, что встреча в среду членов ОПЕК+ была спешно созвана в Вене. Аналитики называют встречу самой важной за последние годы. Источник сказал, что сокращения будут производиться за счет существующего производства, а не уровней квот, которые некоторые страны-члены ОПЕК+ не смогли выполнить. Такое сокращение, вероятно, окажет большое влияние на цены.
Позже агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники сообщили, что снижение добычи нефти не отвечает интересам Вашингтона. Издание отмечает, что президент Джо Байден хочет добиться снижения цен на бензин в США. Если же страны ОПЕК+ сократят добычу нефти и тем самым повысят цены на нее, это спровоцирует еще больший топливный кризис внутри США перед выборами в Конгресс.
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ЕС согласовал санкции против России
Politico сообщила, что страны ЕС согласовали новый пакет санкций против России
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Странами ЕС достигнуто соглашение о новом пакете санкций против России, включая потолок цен на российскую нефть, сообщили европейские дипломаты.
Представители государств ЕС достигли рамочного соглашения по восьмому пакету санкций. В среду ожидается утверждение окончательной версии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Мальте, Греции и Кипру, чьи танкеры перевозят большую часть российской нефти, предоставлены некоторые уступки, передает ТАСС.
Издание пишет, что новый пакет включает санкции против сталелитейной промышленности России и запрещает гражданам ЕС занимать руководящие должности в российских государственных предприятиях.
Напомним, Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7. При этом Financial Times сообщила о планах Саудовской Аравии и России объявить о серьезных сокращениях добычи нефти.
Новак предупредил о снижении добычи нефти в России из-за введения потолка цен
Вице-премьер РФ Новак заявил, что из-за возможного введения потолка цен может произойти снижение добычи нефти в России
Введение потолка стоимости нефти может привести к временному снижению добычи этого полезного ископаемого в России, Москва не намерена поставлять нефть в страны, вводящие ограничения на стоимость нефти, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Российская сторона выступает против нерыночных инструментов, устанавливающих цены на нефть, это очень вредит энергетическому рынку, заявил Новак, передает ТАСС.
«Это ведет только к дефициту, росту цен, за это заплатят потребители, если захотят ввести такой механизм», – добавил он.
«Нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем поставлять нефть только тем, кто будет обеспечивать рыночные механизмы ценообразования», – заключил вице-премьер.
Напомним, в среду российская делегация во главе с заместителем председателя правительства России Александром Новаком прибыла в Вену для переговоров альянса ОПЕК+.
Ранее Wall Street Journal заявила, что Евросоюз, вероятно, утвердит предложенный странами G7 потолок цен на российскую нефть в два этапа. Сейчас идет подготовка законопроекта, необходимого для реализации этой меры, его отложат до полной готовности всех стран G7.
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Цены на нефть пошли вверх после решения ОПЕК+
Цены на нефть растут почти на 2% на фоне сокращения добычи со стороны ОПЕК+
Мировые цены на нефть в среду вечером растут почти на 2% на решении ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
По состоянию на 19.59 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,91% – до 93,55 доллара за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 1,68% – до 87,97 доллара за баррель, сообщает РИА «Новости».
ОПЕК+ в ходе очной встречи в Вене в среду приняла решение сократить добычу нефти сразу на 2 млн баррелей в сутки с ноября, взяв за базу отсчета согласованные на август уровни.
Сразу после публикации новостей цены на нефть были нестабильны – сначала они ускорили рост до 1,5%, но затем даже переходили к снижению. Теперь же цены растут, реагируя на скорое сокращение предложения.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разочарован «близоруким» решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
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Белый дом: ОПЕК+ заняла сторону России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о том, ОПЕК+ встала на сторону России в решении о добыче нефти
ОПЕК+ встала на сторону России, когда в среду на очной встрече в Вене приняла решение о сокращении добычи нефти на 2 млн б/с с ноября, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Пресс-секретарь на брифинге для журналистов в президентском самолете, который отправляется в пострадавший от урагана «Иэн» штат Флорида, заявила, что данное решение было принято, когда «мировая экономика реагирует» на проводимую Россией военную спецоперацию на Украине, сообщает ТАСС.
«И поэтому данное решение окажет влияние на страны с низким и средним уровнем дохода», – считает Жан-Пьер. Она ушла от прямого ответа на вопрос о том, является ли Саудовская Аравия надежным партнером США в связи с данным решением ОПЕК+.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден разочарован «близоруким» решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.
До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
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Байден назвал «близоруким» решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Президент США Байден сообщил о новых интервенциях на рынке нефти в ответ на «близорукое» решение ОПЕК+
Президент США Джо Байден разочарован «близоруким» решением ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов, сообщил Белый дом.
В заявлении от имени советников Байдена по национальной безопасности и экономике Джейка Салливана и Брайана Диза говорится, что президент разочарован близоруким решением ОПЕК+ сократить производственные квоты, в то время как глобальная экономика пытается справиться с сохраняющимися негативными последствиями вторжения Путина на Украину, передает РИА «Новости».
Отмечается, что по распоряжению президента министерство энергетики направит на рынок в следующем месяце дополнительные 10 млн баррелей из стратегического резерва нефти.
На встрече в Вене страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, несмотря на попытки США убедить их этого не делать.
Министерство энергетики США в ноябре по распоряжению Байдена высвободит еще 10 млн баррелей в дополнение ко 180 млн, распродажа которых была санкционирована в марте.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. Эр-Рияд и Москва добиваются снижения на 1–2 млн баррелей в день или более, рассматривается вариант поэтапного сокращения в течение нескольких месяцев.
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Поставщиков топлива из России вывели из-под санкций в Болгарии
Правительство Болгарии вывело поставщиков топлива из России из-под санкций
Техническое правительство Болгарии вывело российские компании-поставщики автомобильного топлива из-под санкций до конца 2024 года из-за напряженной ситуации в стране, сообщает пресс-служба правительства Болгарии по итогам заседания кабинета министров.
Из документа следует, что после 10 октября 2022 года разрешается заключение новых государственных контрактов с поставщиками топлива из России. Действовать документ будет до 31 декабря 2024 года.
«Исключение вводится в связи с необходимостью обеспечения автомобильным топливом нормальной работы государственных органов и других структур с целью охраны общественного порядка, жизни и здоровья граждан Болгарии и национальной безопасности», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Основным российским оператором моторного топлива в Болгарии является компания «Лукойл».
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США попытались убедить ОПЕК+ не сокращать добычу нефти
Reuters сообщило о попытках США убедить страны ОПЕК+ не сокращать добычу нефти в связи с экономической ситуацией
Вашингтон пытается убедить страны ОПЕК+, что сокращение добычи нефти не отвечает потребностям сложившейся экономической ситуации, сообщили источники.
Reuters указывает, что глава американского государства Джо Байден хочет добиться снижения цен на бензин в США. В администрации Байдена заявили, что не собираются комментировать никакие действия ОПЕК, пока ОПЕК их не предпримет, передает ТАСС.
При этом руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон уточнила, что, по мнению Вашинтона, предложение энергоносителей должно соответствовать спросу. Она сказала, что это позволит поддерживать экономический рост и более низкие цены для потребителей во всем мире.
Напомним, СМИ сообщают, что на встрече ОПЕК+ Саудовская Аравия, Россия и другие страны намерены объявить о серьезных сокращениях добычи нефти, чтобы поднять на нее цены. СМИ пишут, что это «разозлит США и поможет России».
Нефть подорожала на сигналах о возможном снижении добычи ОПЕК+
Мировые цены на нефть в понедельник утром поднимаются на 2,5%, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы обращают внимание на новости о перспективах заметного снижения добычи ОПЕК+ в ответ на рыночную ситуацию.
По состоянию на 8.00 цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,55%, до 87,31 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 2,7%, до 81,64 доллара, передает РИА «Новости».
В воскресенье агентство Bloomberg сообщало, что ОПЕК+ рассмотрит возможность сокращения добычи нефти более чем на один миллион баррелей в сутки на заседании в Вене в среду. Ожидания снижения поставок поддерживают котировки нефти на фоне сохраняющихся опасений по поводу рисков рецессии.
«Падение нефтяных цен, вероятно, завершено. Энергетические трейдеры за лето стали более пессимистичными, учитывая глобальные риски замедления, но теперь, похоже, факторы для нефти более поддерживающие», – приводит Bloomberg мнение старшего рыночного аналитика Oanda Group Эдварда Мойи.
Сенатор Пушков: Запад стремится ослабить позиции России в ООН под видом «реформирования» организации
Алексей Пушков рассказал, почему у Запада не получится лишить Россию права вето в СБ ООН
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Начинается постепенная подготовка к действиям, направленным на изменение статуса нашей страны в Совбезе ООН. Это проскальзывает на Западе в официальных заявлениях, закулисно обсуждается дипломатами. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее к подобной реформе призвала Джасинда Ардерн, глава правительства Новой Зеландии.
«Можно предположить, что через некоторое время под тем или иным предлогом замысел перейдет в практическую плоскость. Правда, через нынешний Устав ООН «провести» этот план крайне сложно. Генассамблея ООН может Устав изменить – двумя третями голосов. Но чтобы вынести поправки на голосование на Генассамблее, требуется согласие всех пяти членов Совета Безопасности ООН. Ясно, что ни Россия, ни Китай не дадут на это добро», – уверен председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
«Мы знаем: когда западным странам что-то очень надо, они с легкостью отбрасывают международное право в сторону, как уже было в Афганистане, Ираке и Сирии. В таких случаях они действуют строго в соответствии с политической целесообразностью. В силу этого они могут воспользоваться какой-то ситуацией, найти предлог, чтобы «обойти» Совет Безопасности и напрямую вынести вопрос на Генассамблею», – предупреждает сенатор.
Это будет, естественно, нарушением всех международных норм, подчеркивает Пушков. «Но за счет закулисных игр лидеры Запада могут добиться такой процедуры, попытаться поставить нас перед фактом. И тогда самая большая сложность для них – набрать две трети голосов в Генассамблее. Дело в том, что за пределами западного мира антироссийская идеология сегодня не доминирует, а призывы к санкциям против нашей страны, как правило, не находят ответа. За пределами западного мира санкции мало кто поддерживает – ни Саудовская Аравия, ни Индия, ни Китай. Но Запад пытается всем их навязывать», – сказал сенатор.
Если Запад и предпримет такую попытку, то попытается это сделать, скорее всего, в канве обсуждения «общей реформы ООН», предполагает Пушков. «Оформлено все будет очень хитро – как результат реформы, например. Как известно, многие страны претендуют на членство в Совбезе. Этим-то государствам и будет предложен новый статус, а вместе с ним может быть предложено согласиться оформить все как общую реформу, лишив заодно Россию права вето. В итоге государства Азии, Африки и Латинской Америки получат доступ к Совбезу. И выглядеть это будет как некий прогресс. Но истинная цель Запада предельно ясна – сделать ООН подвластной структурой», – подчеркивает сенатор.
Не стоит думать, будто такая операция со стороны Запада невозможна, предупреждает Пушков. «Поэтому России надо активнее работать со странами незападного мира, объяснять, почему такое развитие событий в ООН им крайне невыгодно, поскольку превратит организацию в послушный инструмент политики Запада», – подытожил эксперт.
Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн во время выступления в аналитическом Институте Лоуи в австралийском Сиднее призвала реформировать ООН. Как пишет «Лента.ру», Ардерн раскритиковала организацию за неспособность остановить конфликт на Украине. Политик также предложила реформировать Совет Безопасности организации и отменить право вето для постоянных членов Совбеза.
О том, что исключение России из Совета Безопасности ООН означало бы уничтожение Совбеза как структуры, ранее заявила в среду представитель МИД РФ Мария Захарова. Это подорвет всю систему безопасности, которая вырабатывалась по итогам Второй мировой войны, подчеркнула она. «Остался с их точки зрения последний бастион – ООН. И одним своим существованием Совбез ООН вызывает дикую ненависть и ревность у тех, кто посчитал, что мир уже у них в кармане», – считает Захарова.
Предложения Украины исключить Россию из Совбеза ООН являются мало продуманными и завиральными, заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Вершинин. «Вопрос о том, чтобы лишить Россию членства в Совете Безопасности, чуть ли не в Генеральной Ассамблее ООН, – такие идеи, как и другие, мало продуманные, если не сказать завиральные», – сказал Вершинин в среду журналистам на пресс-конференции.
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Цены на нефть выросли на перспективах сокращения добычи ОПЕК+
Мировые цены на нефть во вторник утром растут на возможном снижении добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.43 цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,45%, до 89,26 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI – на 0,25%, до 83,85 доллара, передает РИА «Новости».
В среду, 5 октября, в Вене состоится встреча ОПЕК+. На заседании альянс рассмотрит вариант сокращения добычи черного золота более чем на один миллион баррелей в сутки, сообщало в воскресенье Bloomberg. Это сообщение поддерживает рост котировок нефти.
«Мы видим значительную вероятность сокращения до одного миллиона баррелей», – цитирует агентство мнение старшего стратега по сырьевым товарам Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниела Хайнса.