Кононенко: Россияне не забудут Пугачеву из-за отсутствия ее песен на радио

Блогер Кононенко прокомментировал исчезновение песен Алллы Пугачевой из эфира российских радиостанций

Исчезновение Аллы Пугачевой из радиоэфира не сделает ее менее популярной, ее будут помнить, как Марка Бернеса или Клавдию Шульженко, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя сообщение «Русской Медиагруппы» о том, что песни Пугачевой не появляются в эфире из-за несоответствия запросам аудитории.

В пресс-службе «Русской Медиагруппы» сообщили, что в эфире «Русского Радио» уже очень давно нет песен народной артистки СССР Аллы Пугачевой исключительно потому, что у певицы нет новых композиций, соответствующих запросам аудитории.

Поп-музыка – это музыка для молодежи, у которой на сегодняшний день совершенно другие кумиры, считает Кононенко. «Молодежь слушает певицу Клаву Коку, пусть слушает. А Алле Пугачевой уже 70 лет, что смешить людей?» – говорит блогер, отмечая, что песни народной артистки СССР уже давно перестали быть «песнями сегодняшнего дня».

Но при этом, по его словам, отсутствие песен Пугачевой в радиоэфирах не приведет к угасанию известности артистки. «Про советских эстрадных певцов Клавдию Шульдженко и Марка Бернеса и артиста Александра Вертинского не забыли же до сих пор. Так что и Аллу Пугачеву, наверное, не забудут. Интернет всегда есть в конце концов», – рассуждает журналист.

Он обращает внимание на то, что и радио – это уже не тот инструмент, благодаря которому артисты становятся популярными, как, например, 20 лет назад. В XXI веке существует множество платформ, куда можно выложить видео или аудиоконтент, собрать там миллионы просмотров и стать куда более известным, нежели «люди с радио», говорит Кононенко.

Ранее Пугачева в своих соцсетях обратилась к Минюсту России с просьбой добавить ее в список иноагентов вслед за супругом Максимом Галкиным (признан иноагентом).

Позже СМИ сообщили, что Пугачева выехала из России и направилась в Тель-Авив вместе со своими детьми. При этом у артистки не было обратного билета. Позже появилась информация о том, что Примадонна выставила на продажу свой элитный дом в Подмосковье за 1 млрд рублей, однако ее директор Елена Чупракова отказалась это комментировать.