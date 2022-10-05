Путин объяснил необходимость внесения корректив в документы по частичной мобилизации

Кадыров рассказал, как Чечня отметит 70-летие Путина

Ко дню рождения президента России Владимира Путина в Чеченской Республике пройдут массовые праздничные мероприятия, сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

На своей странице в Telegram Кадыров сообщил, что обсудил с членами оргкомитета ход подготовки празднования пятого октября Дня города, Дня учителя, Дня молодежи ЧР, а также «самого главного события, которое состоится 7 октября, – юбилея президента России Владимира Путина».

Глава Чечни подчеркнул, что в предстоящие даты «мы не имеем никакого морального права не отметить наших воинов, выполняющих свой профессиональный долг по защите интересов Родины». Поэтому культурно-праздничная программа должна быть посвящена их подвигу, указал Кадыров.

В репертуар необходимо включить исключительно те композиции, которые воспевают наших героев, их доблесть, мужество, благородство, дух и отвагу, отметил он. По его словам, важно, чтобы артисты и коллективы чередовались с выступлениями подрастающего поколения. «У нас десятки тысяч детей посвятили своим бесстрашным отцам стихотворения. Будет очень хорошо, если хотя бы некоторые из них прозвучат на концертном вечере. Этот вопрос уже взят на контроль министром культуры ЧР Айшат Кадыровой», – сообщил Кадыров.

При этом самые массовые мероприятия, сообщил глава Чечни, будут приурочены ко дню рождения главы государства. «В этот день мы откроем Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина и многофункциональный комплекс «Минутка». Также состоятся скачки, посвященные 70-летнему юбилею президента России, мото- и велопробег, чемпионат и кубок России по кольцевым гонкам, презентация проекта строительства Правительственного комплекса и другие мероприятия», – анонсировал он.

По словам Кадырова, всем народам России очень повезло с президентом. Он заявил, что Владимир Владимирович «является в нашей стране патриотом номер один». «И нет в этих словах преувеличения. Так, как переживает за нашу Родину Владимир Путин, не переживает никто», – подчеркнул он. На последнем выступлении во время подписания договоров о вхождении в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей вся речь президента была буквально пронизана любовью, переживаниями и гордостью за Отечество, говорится в сообщении Кадырова. «И говорил он при этом о самом главном – про необходимость соблюдения и сохранения семейных ценностей, защиту религии, Родины, народа», – добавил глава республики.

По его словам, «отмечая 70-летие нашего президента, мы показываем всему миру, как мы его ценим, как он нам дорог, что мы готовы идти за ним до победного конца». «И мы это показываем и докажем всем врагам!» – заключил он.

Сам президент России не имеет традиции устраивать публичные мероприятия из своего дня рождения, он, как правило, проводит его на работе или в кругу родных и близких. Как отмечал Путин в одном из интервью, его день рождения – это не национальный праздник, и преувеличивать значение этого события нескромно.

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