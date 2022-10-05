Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах России

Президент России Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах страны

Президент России Владимир Путин дал поручение провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах России.

«На новых территориях (в вошедших в состав России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях) нужно провести массовую диспансеризацию детей. Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи», – сказал глава государства в среду на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», сообщает ТАСС.

Путин уточнил, что часть этой работы должна быть организована выездными бригадами из различных субъектов России прямо в детских садах и школах. Президент попросил педагогов оказать поддержку этому процессу, который будет организован не только в медицинских, но и в образовательных учреждениях.

Ранее российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.

30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.

Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии Луганской народной республики, Донецкой народной республики, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании во вторник законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Большинство россиян к вхождению новых регионов в состав России отнеслись положительно.