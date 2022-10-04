ЕР доставила в поселок в Херсонской области продукты и лекарства

Жители поселка Питомник в Херсонской области получили свыше 300 продуктовых наборов и лекарства, их доставили волонтеры «Единой России», сообщил депутат Госдумы, замглавы фракции ЕР Игорь Кастюкевич.

«В небольшое село Питомник Чаплинского района участники гуманитарной миссии партии привезли более 300 пакетов с продуктами первой необходимости, а также медикаменты для местного фельдшерско-акушерского пункта. Помимо раздачи препаратов, запрашиваем данные о тяжело больных, одиноких и маломобильных жителях, чтобы потом решить, чем помочь таким людям», – приводятся слова Кастюкевича в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он добавил, что информацию о нуждах местных жителей передают администрации Херсонской области для дальнейшей работы и решения вопросов жителей.

По запросу местных жителей волонтеры также привезли в село наборы для новорожденных и передали их молодым мамам.

«Мы благодарны за помощь, здесь есть все необходимое для малыша на первое время. С ребенком всегда много забот, а сейчас особенно. Поэтому для нас очень важна такая поддержка», – поблагодарила добровольцев местная жительница.

По словам местных жителей, сейчас самое важное для них – как можно скорее вернуться к мирной жизни. Чтобы дети вновь смогли посещать детские сады, получать образование, а взрослые – вернуться к работе.