Лукашенко приказал проверить военнообязанных через военкоматы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по окончании уборочной без гвалта и шума надо через военкоматы «проверить» всех военнообязанных, которые числятся в запасе.

«Через военкоматы мы проверяли и будем проверять военнообязанный состав, всех военнообязанных, которые числятся у нас в запасе. Надо в каждом районе без всякого гвалта, без шума. То, что я вам и поручал. Закончится уборочная кампания, аккуратненько надо призвать в районе людей, посмотреть их наличие и уточнить все наши материалы, списки и документы в военкоматах», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Белта слова Лукашенко.

Он отметил, что несмотря на то, что в Белоруссии нет необходимости проводить мобилизацию, нужно учитывать российский опыт и соответствующим образом организовать работу по учету военнообязанных и подготовке резервистов.

«Предупреждаю военных, особенно через вас, военкоматы. Как только в России объявили мобилизацию, мы видим, какие там недостатки. Не будем влезать в существо вопроса – это дело Российской Федерации, как проводить мобилизацию. Но когда разослали повестки, некоторых людей на месте не оказалось в России. Кто-то умер, кто-то сбежал, кто-то больной непонятно какой и так далее. Это для нас урок», – отметил глава белорусского государства.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.