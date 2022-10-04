В Москве указали на рост производства столичных машиностроительных предприятий

С января по август 2022 года машиностроительные предприятия в столице выпустили на 28,4% больше продукции, чем за аналогичный период 2021 года, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве выпускают лифтовое и промышленное оборудование, конвейеры, насосные установки, системы вентиляции. За восемь месяцев этого года объем производства машиностроительной отрасли столицы увеличился на 28,4% по сравнению с январем – августом 2021 года. Объем товаров и услуг, поставленных предприятиями города заказчикам за указанный период, вырос на 23,9% и превысил 101 млрд рублей», – цитирует Ефимова «Вечерняя Москва».

По его словам, росту способствует широкая системная поддержка городских властей. Четыре компании из этой сферы получили статус промышленного комплекса, это позволяет им получить дополнительные налоговые льготы и перенаправить сэкономленные средства на развитие.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский пояснил, что сейчас машиностроительные предприятия Москвы переходят на российские материалы, это дает им больше независимости от зарубежных поставок.

Продукцию московских компаний считают конкурентоспособной и востребованной на рынке России. С начала 2022 года выпуск оборудования и установок для фильтрования и очистки воздуха увеличился на 12,2%.

Кроме того, компании получили возможность автоматически продлять действия специальных статусов, включая статус промышленного комплекса. Это дает возможность сохранять льготы без подтверждения соответствия установленным требованиям.