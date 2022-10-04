Ракетным ударом по заводу «Мотор Сич» в Запорожье уничтожено 15 тонн боеприпасов и два украинских Ми-24

Российские военные поразили производственные цеха ремонта авиационной техники на заводе «Мотор Сич», сообщили в Министерстве обороны России.

Ракетными ударами в районе города Запорожья уничтожены производственные цеха «Мотор Сич», уничтожено свыше 15 тонн боеприпасов, включая снаряды к американской РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Также уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ и два украинских боевых вертолета Ми-24.

Кроме того, на юго-западной окраине Днепропетровска ВКС России уничтожили штаб Воздушного командования «Восток» ВСУ. В районах Харькова, Краматорска и Никополя поражены пять пунктов управления ВСУ, 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника.

На Купянском направлении в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники.

«На Криворожском и Андреевском направлениях в результате ударов ВКС России по подразделениям 24-й механизированной, 17-й танковой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белая Криница, Архангельское, Любимовка и Золотая Балка уничтожено девять танков, 12 боевых машин пехоты, 20 автомобилей и до 250 военнослужащих», – указывается в сообщении.

У населенных пунктов Торское, Малиновка, Желанное в ДНР, Димитрово в Запорожской области и Шевченко в Николаевской области уничтожены пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. У поселка Часов Яр в ДНР уничтожен зенитный-ракетный комплекс «Бук-М1». Возле населенного пункта Александровка Днепропетровской области уничтожен радиолокатор зенитно-ракетного комплекса С-300.

«Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбиты: украинский Су-25 в районе населенного пункта Торецк ДНР и Су-24 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области. Средствами ПВО за сутки уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Николаевка Харьковской области, Урожайное, Степное, Запорожское ДНР, Пятихатки, Александровка, Каховка и Кошара Херсонской области», – добавили в министерстве.

В воздухе над населенными пунктами Новая Каховка и Чернобаевка Херсонской области уничтожены девять ракет РСЗО HIMARS. У деревни Ровеньки в ЛНР сбиты две баллистические ракеты «Точка-У».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 312 самолетов, 157 вертолетов, 2145 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5336 танков и других боевых бронированных машин, 860 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3445 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6226 единиц специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.