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США решили ввести ограничения на экспорт микросхем в Китай
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Соединенные Штаты планируют расширить ограничения на экспорт полупроводников и микросхем в Китай, пишет The Wall Street Journal.
По информации ее источников, Вашингтон планирует объявить о новых мерах на текущей неделе, а администрация президента Джо Байдена пытается убедить ряд ключевых союзников США присоединиться к санкциям, передает ТАСС.
Ранее помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что США настроены на одновременное противодействие России и Китаю и фиксируют тактическое согласование между этими двумя странами.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вторичные санкции имеют свое негативное воздействие на российско-китайские отношения, но они не способны оказать значительное влияние. Песков также отметил, что Россия и Китай, в отличие от некоторых других стран, не претендуют на то, чтобы рулить всем миром.
15 сентября лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».
National Review: Россия может ответить США на подрыв «Северных потоков»
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В случае причастности Соединенных Штатов к взрывам на «Северных потоках» Россия может начать относиться к США как к стороне военного конфликта и открыть ответный огонь, выразил мнение обозреватель журнала National Review Антонио Райт.
По его мнению, в ответ на агрессию со стороны США Россия может начать относиться к Соединенным Штатам «как к полноправной воюющей стороне» и нанести удары по американской инфраструктуре, передает РИА «Новости».
Автор статьи также считает, что возможное участие Вашингтона в ЧП на трубопроводах также внесло бы разлад в отношения Белого Дома с союзниками: в первую очередь с Германией, так как «немцы никогда не простили бы Америке этого поступка».
Ранее экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков».
Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам дорогой сжиженный газ по заоблачной цене.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Экс-офицер армии США Пайн назвал единственный способ предотвратить поражение Украины
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Запад должен призвать к немедленному заключению соглашения о перемирии, чтобы предотвратить поражение Украины на поле боя в ближайшие несколько месяцев и не допустить развязывание ядерной войны с Россией, заявил бывший офицер армии США Дэвид Пайн американскому изданию The National Interest.
Пайн отметил, что президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину, передает Lenta.Ru со ссылкой на National Interest.
По его мнению, администрация американского лидера должна прекратить поставку Киеву летального вооружения и отправку своих военных в Восточную Европу. Кроме того, Вашингтону следует отказаться от введения новых экономических санкций в отношении Москвы.
Как отметил автор публикации, благодаря отказу от дальнейшего санкционного давления на Россию и заключению мирного соглашения Белый дом не только снизит напряженность в международных отношениях, но и сможет остановить рецессию в США, которая была вызвана западными санкциями.
Ранее экс-советник НАТО Жак Бо заявил, что США специально спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России посредством санкций, но они не работают, Запад попал в ловушку.
Накануне помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, какого эффекта Соединенные Штаты хотели добиться с помощью санкций против России. В пятницу Вашингтон ввел новые санкции против членов семей министра обороны России Сергея Шойгу, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина и губернатора Петербурга Александра Беглова.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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New York Times: Путин продемонстрировал миру желание возглавить движение против гегемонии США
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Президент России Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте на Красной площади предупредил Запад о готовности сражаться до конца и продемонстрировал остальному миру желание возглавить глобальное движение против гегемонии США, сообщила The New York Times.
По мнению издания, в речи на митинге-концерте риторика президента России о конфликте с Западом была более жесткой, чем раньше. Как считают авторы статьи, в своем выступлении Путин постарался показать Западу свою решимость продолжать сражаться, вопреки давлению санкций и поставкам оружия на Украину, передает РИА «Новости».
Кроме того, по их мнению, российский лидер продемонстрировал остальному миру желание возглавить глобальное движение против гегемонии США. «Он сказал, что Запад не изменился с тех времен, когда он безжалостно колонизировал другие страны и вел войны ради экономической выгоды», – пишет издание.
В пятницу Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади в честь итогов референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он назвал день подписания договоров историческим и отметил, что Москва предоставила жителям этих регионов право выбора, и они его сделали.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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Китайский дипломат Ван Кэцзянь мемом высмеял позицию Запада по «Северным потокам»
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Посол Китая в Ливане Ван Кэцзянь высмеял позицию Запада относительно инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) дипломат опубликовал мем, задав вопросы о том, кому выгодно ЧП на газопроводах.
Во вторник компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших 26 сентября «на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на «Северном потоке – 2» вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на «Северном потоке». Датское энергетическое агентство информировало, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе, чем на пять морских миль.
Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе. По словам Путина, англосаксы фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе организации, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, каким именно образом могла быть устроена диверсия и почему была оставлена неповрежденной последняя нитка газопровода «Северный поток – 2».
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Политолог Дудаков: Украина опустошила арсеналы НАТО
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В год США производят не более 30 тыс. 155-мм снарядов, но Украина столько же прожигает за две недели, рассказал американист Малек Дудаков. По его словам, американскому ВПК придется перейти на военные рельсы, чтобы нарастить объемы выпускаемого оружия. Ранее телеканал CNBC сообщил, что у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину.
«США с марта поставили Киеву 840 тыс. 155-мм снарядов. Если не считать того, что нужно самой армии США для тренировок, их в резерве Пентагона практически не осталось. При этом годовое производство этих снарядов в Америке не превышает 30 тыс. штук. Украина же прожигает такой объем за каждые две недели конфликта», – рассказал в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков.
«Также давно проявляется и ракетный голод. Киев уже получил 8500 единиц Javelin. Это почти все, что хранилось в резервах США. Более того, для пополнения запасов понадобится не менее 10 лет, поскольку в год Штаты могут выпускать не более 800 ракет», – замечает эксперт.
Этим объясняется тот факт, что в недавних траншах Украине отсутствовали как 155-мм гаубицы и снаряды к ним, так и Javelin и Stinger, продолжает политолог. «Упор же делался на артиллерию меньшего калибра, 105 мм, и системы HIMARS. Однако и они нынче числятся в документах Пентагона как «заканчивающиеся», – поясняет Дудаков.
«В последнем пакете военной помощи США пообещали выдать Киеву еще 18 HIMARS. Но не сразу, а в течение двух лет, пока их произведут. И только на смену потерянных машин. Америка планирует производить от 24 до 96 HIMARS в год. Это в лучшем случае – если по ним не ударит нехватка редкоземельных металлов, которая уже заставила приостановить выпуск истребителей F-35», – подчеркнул американист.
«Американские военные эксперты в интервью CNBC говорят, что без перевода ВПК на военные рельсы резко нарастить выпуск оружия невозможно. Пока же ВПК не справляется с заказами. И он не в силах закрыть потребности Украины, где американский «арсенал демократии» быстро истрачивается» – заключил Дудаков.
Ранее американский телеканал CNBC заявил, что у США и Европы заканчивается вооружения для поставок на Украину. Быстро восполнить запасы не получится, сообщает издание, поскольку для этого нужны высококвалифицированные рабочие.
Также отмечается, что у США фактически закончились 155-мм гаубицы, в разряд «ограниченных» попали пусковые установки HIMARS, ракеты Javelin, ракеты Stinger, гаубицы M777 и 155-мм боеприпасы. Аналогичная ситуация складывается и в европейских странах.
CNBC в качестве альтернативы предлагает Украине «поискать поставщиков в других местах», например, в Южной Корее. Ранее военный эксперт Илья Крамник также говорил о потенциальной проблеме исчерпывания арсеналов НАТО.
Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине входят в критическую фазу, а «единство и солидарность» западных стран ждут серьезные испытания.
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Лавров сравнил поведение США с действиями Гитлера перед нападением на СССР
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США сегодня подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией, как в свое время Адольф Гитлер «поставил под ружье» страны Европы для нападения на СССР, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Выступая в Госдуме на ратификации договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, он отметил, что, как и тогда, нынешним планам не суждено сбыться, о чем предельно ясно сказал президент Владимир Путин в Кремле, передает РИА «Новости».
По мнению Лаврова, реальные угрозы со стороны киевского режима жизням и безопасности людей на почве национальной, языковой и религиозной идентичности растут, пишет ТАСС.
Глава МИД подчеркнул, что все это сделало невозможным существование в рамках украинского государства регионов, для населения которых русский язык, русская культура, история являются родными.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
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Экс-советник НАТО: США спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России
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США специально спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России посредством санкций, но они не работают, Запад попал в ловушку, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью Grayzone.
Как отметил советник НАТО, полковник Жак Бо, Запад не волнует Украина как таковая, а изначальная цель конфликта состояла в том, чтобы спровоцировать Россию и разрушить ее экономику посредством санкций, но они не работают, передает РИА «Новости».
Полковник объяснил, что США специально спровоцировали конфликт на Украине, по изначальным планам Вашингтона, санкции должны были нанести России колоссальный ущерб и боевые действия закончились бы крайне быстро, но расчеты Соединенных Штатов не оправдались, а Украина стала «жертвой просчета» своих союзников.
Как отметил бывший офицер швейцарской разведки, санкции против России не приносят результата, страны Запада попали в ловушку собственного просчета, что для Украины «весьма прискорбно».
Накануне помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, какого эффекта Соединенные Штаты хотели добиться с помощью санкций против России. В пятницу Вашингтон ввел новые санкции против членов семей министра обороны России Сергея Шойгу, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина и губернатора Петербурга Александра Беглова.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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Захарова: Блинкен рассказал о мотивах США уничтожить «Северные потоки»
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли открыто и не стесняясь рассказал о мотивах Соединенных Штатов и НАТО в уничтожении «Северных потоков», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как заявила дипломат в своем Telegram-канале, госсекретарь США во время совместной пресс-конференции с главой МИД Канады открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у Соединенных Штатов и партнеров по НАТО мотивов для уничтожения «Северных потоков».
«Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в тот момент не качали газ в Европу. «Северный поток – 2», как известно, так и не был введен в эксплуатацию. «Северный поток – 1» был остановлен на несколько недель из-за того, что Россия использует энергию в качестве оружия <…>», – процитировала Захарова Блинкена.
Комментируя слова госсекретаря США, Захарова подчеркнула, что Россия никогда не использовала энергию в качестве оружия. «Россия никогда не использовала энергию в качестве оружия. Россия, а до нее СССР, просто поставляла Европе газ. Бесперебойно. В течение 50 лет. Ложь Вашингтона подтверждает лишь его преступное манипулирование этой темой», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
В качестве мотива для уничтожения «Северных потоков» Захарова привела слова Блинкена о том, что США увеличили свое производство и теперь являются ведущим поставщиком СПГ в Европу, «помогая компенсировать любые потери Европы в нефти и газе в результате агрессии РФ против Украины». Захарова отметила, что «Украина здесь ни при чем», и сообщила, что «под давлением американских чиновников киевские политики постоянно ставили российской стороне условия на грани шантажа по транзиту газа».
Накануне экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков».
Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
В прошлый вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам дорогой сжиженный газ по заоблачной цене.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на 26 сентября в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Экс-советник главы Пентагона заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков»
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За взрывами на «Северных потоках» могут стоять США или Британия, выразил мнение экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.
Экс-советник главы Пентагона предложил задуматься над тем, у кого была возможность устроить подрыв «Северных потоков» и прямо указал на ВМС США и Великобритании. «И здесь речь идет о Королевском военно-морском флоте [Великобритании] и ВМС США. Мне кажется, это вполне очевидно», – приводит слова Макгрегора ТАСС.
При этом он напомнил о публикации бывшего главы МИД Польши (2007-2014), евродепутата Радослава Сикорского, который поблагодарил США за повреждение «Северного потока».
Бывший советник главы Пентагона назвал абсурдными домыслы о том, что за ЧП на трубопроводах может стоять Россия. «Русские не делали этого», – подчеркнул он, отметив также, что причастность к инциденту Германии «крайне маловероятна».
Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам дорогой сжиженный газ по заоблачной цене.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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КНДР поддержала возвращение Донбасса, Запорожья и Херсонщины в Россию
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Северная Корея уважает волю жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые решили воссоединиться с Россией, сообщил глава департамента международных организаций МИД КНДР Чо Чхоль Су.
Чо Чхоль Су заявил, что КНДР поддерживает решение Москвы сделать эти регионы частью России. Подчеркивается, что соответствующие референдумы прошли в соответствии с Уставом ООН, в котором «закреплены принципы равноправия людей и их право на самоопределение», а также в соответствии с «легитимными процедурами, которые позволили отразить волю жителей двух республик и двух областей», передает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
МИД КНДР, оценивая голосование по антироссийской резолюции, представленной США в СБ ООН, заявил, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела независимых государств и ущемляет их законные права. Северная Корея заявила, что США злоупотребляют участием в СБ ООН для «поддержания неоспариваемого «однополярного мира», передает РИА «Новости».
По мнению Чо Чхоль Су, США используют «старый трюк», который применялся в Югославии, Афганистане и Ираке. Как заявил МИД КНДР, если «СБ ООН собирается нарушать независимые права и фундаментальные интересы суверенных государств с помощью нелогичных и гангстерских двойных стандартов, противоречащих целям и принципам устава ООН, он будет привлечен к полной ответственности за последствия».
Напомним, президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
США вынесли на голосование в Совбезе ООН проект резолюции с осуждением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу о воссоединении с Россией. Из 15 членов Совбеза за проект резолюции проголосовали 10; Китай, Индия, Бразилия и Габон воздержались, Россия наложила вето.
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Рогозин объяснил заявления Маска о Крыме влиянием русской женщины
Предстоящий полет космонавта Роскосмоса Анны Кикиной на корабле Crew Dragon повлиял на мнение основателя SpaceX Илона Маска об Украине, Донбассе и Крыме, заявил экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин отметил, что Маск выступил с заявлениями относительно Украины, Донбасса и Крыма накануне полета его корабля Crew Dragon к МКС. В экипаж входит Кикина. «Вот что русская женщина сделала с американцем», – заявил Рогозин в Telegram.
Запуск к МКС корабля Crew Dragon запланирован на 5 октября. В экипаж также входят астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, японский астронавт Коити Ваката.
Напомним, Маск предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Маск устроил в соцсетях опрос о том, имеют ли право Донбасс и Крым самостоятельно решать свою судьбу.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский запустил опрос о том, какой Маск больше нравится пользователям – который поддерживает Украину или который поддерживает Россию. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник обматерил Маска и назвал автомобили Tesla «дерьмом».
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пошутил, что основатель SpaceX и Tesla Илон Маск достоин присвоения внеочередного офицерского звания.
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Экс-сенатор США Блэк оценил мотивы ЦРУ для диверсии на «Северных потоках»
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Обвинять Россию в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» глупо, а вот у США мотивов сделать это больше, чем у кого-либо еще, заявил экс-сенатор США Ричард Блэк.
Блэк отметил, что как профессиональный судья оценивает преступления с точки зрения мотива и возможностей его совершить. По словам Блэка, стран, которые способны взорвать газопроводы на большой глубине океана, мало, передает РИА «Новости».
Так, Украина, как считает Блэк, вряд ли справилась бы с этим. Предположения, что Россия «сама взорвала свои трубопроводы по каким-то неясным причинам» он назвал глупыми и абсурдными, у Москвы нет мотивов для диверсии.
При этом США были обеспокоеены тем, что в связи с приближением зимы жители Европы начнут протестовать и, возможно, «свергать правительства, требуя снятия санкций и возвращения газа для восстановления экономики и возобновления подачи тепла в их домах». Однако вряд ли какая-либо из стран НАТО могла провести диверсию без координации с США, сказал он.
«Думаю, что подорвать трубопровод было потрясающе удобно, чтобы никто не мог потребовать включить газ обратно просто потому, что это стало невозможно. И у кого есть мотив к этому? Боюсь, что больше, чем у кого-либо, мотив для этого есть у ЦРУ и госдепа США», – сказал он.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы. Президент США Джо Байден заявил, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России.
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Представители Украины, США и Турции обсудили оперативную поддержку ВСУ
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил оперативную поддержку украинской армии с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном в ходе своего визита в Турцию, сообщил офис президента Украины.
Как сообщил офис президента Украины, в рамках визита в Турцию Ермак встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, передает ТАСС.
В ходе встречи, прошедшей в трехстороннем формате, представители Киева, Вашингтона и Анкары обсудили продолжение помощи украинской армии, «актуальные первоочередные потребности сил обороны Украины и важность оперативного получения такой поддержки и ее наращивания». Ермак также провел отдельные встречи с Калыном и Салливаном.
Участники встреч обсудили ситуацию в зоне боевых действий и координацию мер по реагированию на последние действия России, говорится в сообщении офиса Владимира Зеленского. Ермак заявил о необходимости получения Украиной международных гарантий безопасности до обретения Киевом членства в НАТО, отмечается в сообщении. В нем также сообщается, что Ермак заявил Салливану и Калыну о «важности жесткой реакции» на референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
В свою очередь руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила, что Салливан обсудил с Ермаком дополнительную помощь Киеву, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «продолжающуюся работу Украины с ООН, направленную на обеспечение экспорта продовольствия на мировой рынок».
Как сообщили в Белом доме, Салливан заявил Ермаку о том, что Вашингтон и его партнеры «будут создавать жесткие издержки для любых лиц, организаций и стран, которые оказывают поддержку» вхождению украинских территорий в состав России. Салливан также подчеркнул, что США привержены дальнейшей поддержке Украины, в том числе за счет выделения дополнительной помощи на 12 млрд долларов, которую одобрил президент США Джо Байден.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что Штаты всегда будут уважать «международно-признанные» границы Украины и поддержат усилия Киева по восстановлению контроля «над своей территорией».
В прошлую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Соединенные Штаты все больше приближаются к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил, что Соединенные Штаты подходят к опасной грани, заявляя о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, США становятся стороной украинского конфликта. Как подчеркнул Антонов, Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
30 сентября президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не признают и никогда не признают эти территории частью России.
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Верховный суд США отклонил апелляцию Дерипаски на санкции
Апелляция российского бизнесмена Олега Дерипаски на санкции, введенные против него американскими властями, отклонена, сообщил Верховный суд США.
В сообщении сказано, что ходатайство отклонено, передает ТАСС.
В 2018 году Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. Дерипаска заявлял, что введенные против него американские санкции основаны на «грязной лжи», а принимавшими их конгрессменами двигало желание отомстить. В марте 2022 года Апелляционный суд американского столичного округа Колумбия отклонил апелляцию Дерипаски на решение прекратить дело по его иску к Минфину США об отмене санкций.
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Экс-посол США Макфол заподозрил Россию в использовании его дипфейк-модели
Бывший посол США в России Майкл Макфол утверждает, что Россия якобы использует его дипфейк-модель (подмену фото-, аудио- и видеоматериалов, которые создаются с помощью нейросетей).
По словам бывшего американского дипломата, кто-то использует его дипфейк (deepfake) – модель, которая выглядит и говорит, как он. Связаться с фальшивым «Макфолом» можно по определенному номеру телефона, передает РИА «Новости».
Экс-посол на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) подчеркнул, что это не он. И сразу же выразил уверенность, что это «новое российское оружие войны».
В то же время он признал, что личности злоумышленников ему неизвестны, и допустил, что это простые хулиганы. «Но вопросы, которые они задают, очевидно, направлены на то, чтобы подорвать дипломатические и военные меры Украины», – отметил Макфол.
Добавим, что в июне бургомистр Берлина Франциска Гиффай на протяжении получаса беседовала с неизвестным, который выдавал себя за мэра Киева Виталия Кличко с помощью технологии дипфейка.