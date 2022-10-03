В Пентагоне заявили о планах противодействовать одновременно России и КНР

США настроены на одновременное противодействие России и Китаю и фиксируют тактическое согласование между этими двумя странами, сообщила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

Уолландер пояснила, что реальность такова, что, исходя из глобальной обстановки в плане безопасности, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры по всему миру противодействуют как усиливающемуся и опасному Китаю, так и ослабевающей, но опасной России, поэтому у США нет иного выбора, кроме как противостоять обоим вызовам, передает ТАСС.

По ее словам, Москва и Пекин согласовывают свои действия в тактическом и стратегическом плане, многие их интересы совпадают.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вторичные санкции имеют свое негативное воздействие на российско-китайские отношения, но они не способны оказать значительное влияние. Песков также отметил, что Россия и Китай, в отличие от некоторых других стран, не претендуют на то, чтобы рулить всем миром.

15 сентября лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».