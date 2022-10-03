В Пентагоне заявили о планах противодействовать одновременно России и КНР

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3 октября, понедельник | Последнее обновление — 22:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Президент Болгарии отказался подписывать декларацию о вступлении Украины в НАТО
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30 сентября 2022 года – это день восстановления исторической справедливости. Того, чего многие люди Донбасса ждали даже не с 2014-го, а с 1991 года.
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Больше всего распространено такое настроение: «Я думаю, что мы можем спокойно забыть об этом. Если это был не Путин, а США, Польша, Украина или кто бы то ни было, мы никогда не узнаем правду».
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Если бы не поколение, исполненное праведного гнева за преданное Отечество, за чудовищное по своим масштабам надругательство над культурой и историей нашего народа, никто бы не решился на открытый конфликт в обозримом будущем.
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На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
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Утром в понедельник злоумышленник устроил стрельбу в школе № 88 в Ижевске, после чего покончил с собой. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. По последним данным, погибли 13 человек, среди которых семь детей
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В пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы о вступлении в состав России. Участники голосования уверены, что мир может принести только Россия. Голосование продлится по 27 сентября
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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В Пентагоне заявили о планах противодействовать одновременно России и КНР
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США настроены на одновременное противодействие России и Китаю и фиксируют тактическое согласование между этими двумя странами, сообщила помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.
Уолландер пояснила, что реальность такова, что, исходя из глобальной обстановки в плане безопасности, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры по всему миру противодействуют как усиливающемуся и опасному Китаю, так и ослабевающей, но опасной России, поэтому у США нет иного выбора, кроме как противостоять обоим вызовам, передает ТАСС.
По ее словам, Москва и Пекин согласовывают свои действия в тактическом и стратегическом плане, многие их интересы совпадают.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вторичные санкции имеют свое негативное воздействие на российско-китайские отношения, но они не способны оказать значительное влияние. Песков также отметил, что Россия и Китай, в отличие от некоторых других стран, не претендуют на то, чтобы рулить всем миром.
15 сентября лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Самарканде. Путин в ходе переговоров с китайским лидером заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности, отношения двух стран можно считать образцом. Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что лидеры Китая и России поддерживают эффективные стратегические контакты даже в условиях пандемии. Он также заявил о готовности Китая вместе с Россией «вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития».
National Review: Россия может ответить США на подрыв «Северных потоков»
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В случае причастности Соединенных Штатов к взрывам на «Северных потоках» Россия может начать относиться к США как к стороне военного конфликта и открыть ответный огонь, выразил мнение обозреватель журнала National Review Антонио Райт.
По его мнению, в ответ на агрессию со стороны США Россия может начать относиться к Соединенным Штатам «как к полноправной воюющей стороне» и нанести удары по американской инфраструктуре, передает РИА «Новости».
Автор статьи также считает, что возможное участие Вашингтона в ЧП на трубопроводах также внесло бы разлад в отношения Белого Дома с союзниками: в первую очередь с Германией, так как «немцы никогда не простили бы Америке этого поступка».
Ранее экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков».
Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам дорогой сжиженный газ по заоблачной цене.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Экс-офицер армии США Пайн назвал единственный способ предотвратить поражение Украины
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Запад должен призвать к немедленному заключению соглашения о перемирии, чтобы предотвратить поражение Украины на поле боя в ближайшие несколько месяцев и не допустить развязывание ядерной войны с Россией, заявил бывший офицер армии США Дэвид Пайн американскому изданию The National Interest.
Пайн отметил, что президент США Джо Байден должен призвать к немедленному заключению соглашения о прекращении огня и перемирии, чтобы спасти Украину, передает Lenta.Ru со ссылкой на National Interest.
По его мнению, администрация американского лидера должна прекратить поставку Киеву летального вооружения и отправку своих военных в Восточную Европу. Кроме того, Вашингтону следует отказаться от введения новых экономических санкций в отношении Москвы.
Как отметил автор публикации, благодаря отказу от дальнейшего санкционного давления на Россию и заключению мирного соглашения Белый дом не только снизит напряженность в международных отношениях, но и сможет остановить рецессию в США, которая была вызвана западными санкциями.
Ранее экс-советник НАТО Жак Бо заявил, что США специально спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России посредством санкций, но они не работают, Запад попал в ловушку.
Накануне помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, какого эффекта Соединенные Штаты хотели добиться с помощью санкций против России. В пятницу Вашингтон ввел новые санкции против членов семей министра обороны России Сергея Шойгу, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина и губернатора Петербурга Александра Беглова.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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New York Times: Путин продемонстрировал миру желание возглавить движение против гегемонии США
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Президент России Владимир Путин во время выступления на митинге-концерте на Красной площади предупредил Запад о готовности сражаться до конца и продемонстрировал остальному миру желание возглавить глобальное движение против гегемонии США, сообщила The New York Times.
По мнению издания, в речи на митинге-концерте риторика президента России о конфликте с Западом была более жесткой, чем раньше. Как считают авторы статьи, в своем выступлении Путин постарался показать Западу свою решимость продолжать сражаться, вопреки давлению санкций и поставкам оружия на Украину, передает РИА «Новости».
Кроме того, по их мнению, российский лидер продемонстрировал остальному миру желание возглавить глобальное движение против гегемонии США. «Он сказал, что Запад не изменился с тех времен, когда он безжалостно колонизировал другие страны и вел войны ради экономической выгоды», – пишет издание.
В пятницу Владимир Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади в честь итогов референдумов о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Он назвал день подписания договоров историческим и отметил, что Москва предоставила жителям этих регионов право выбора, и они его сделали.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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Китайский дипломат Ван Кэцзянь мемом высмеял позицию Запада по «Северным потокам»
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Посол Китая в Ливане Ван Кэцзянь высмеял позицию Запада относительно инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».
На своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) дипломат опубликовал мем, задав вопросы о том, кому выгодно ЧП на газопроводах.
Во вторник компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших 26 сентября «на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», которые были обнаружены в течение нескольких часов. Первая утечка была выявлена на «Северном потоке – 2» вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на «Северном потоке». Датское энергетическое агентство информировало, что в море попало большое количество газа. Самолетам и судам запрещено приближаться к месту инцидентов ближе, чем на пять морских миль.
Президент России Владимир Путин заявил, что ответственность за ситуацию лежит на Западе. По словам Путина, англосаксы фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе организации, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, каким именно образом могла быть устроена диверсия и почему была оставлена неповрежденной последняя нитка газопровода «Северный поток – 2».
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Путин в поздравлении Си Цзиньпину сказал, для чего объединились Россия и Китай
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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму китайскому коллеге Си Цзиньпину по случаю 73-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Российский лидер назвал председателя КНР дорогим другом и отметил, что Россия и Китай объединяют усилия в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка.
По словам Путина, общепризнанны успехи, достигнутые Китаем в социально-экономической, научно-технической и многих других областях. Ваша страна, пишет Путин в телеграмме (текст опубликован на сайте Кремля) к китайскому лидеру, пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.
Путин отметил, что российско-китайские отношения динамично развиваются в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Несмотря на сложность международной обстановки, Россия и Китай успешно сотрудничают на самых различных направлениях, объединяют усилия в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка, противодействия современным угрозам и вызовам, подчеркнул глава российского государства.
Президент России подтвердил готовность к продолжению диалога с председателем КНР и тесной совместной работы на благо дружественных народов Российской Федерации и Китайской Народной Республики.
Путин пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, благополучия и, конечно, успехов в проведении предстоящего, XX съезда КПК, а всем китайским гражданам – счастья и процветания.
Об образовании Китайской Народной Республики торжественно объявил 1 октября 1949 года лидер китайской революции Мао Цзэдун в ходе специальной церемонии на площади Тяньаньмэнь. В декабре того же года коммунистическое правительство провозгласило 1 октября государственным праздником.
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Политолог Дудаков: Украина опустошила арсеналы НАТО
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В год США производят не более 30 тыс. 155-мм снарядов, но Украина столько же прожигает за две недели, рассказал американист Малек Дудаков. По его словам, американскому ВПК придется перейти на военные рельсы, чтобы нарастить объемы выпускаемого оружия. Ранее телеканал CNBC сообщил, что у США и Европы заканчивается оружие для отправки на Украину.
«США с марта поставили Киеву 840 тыс. 155-мм снарядов. Если не считать того, что нужно самой армии США для тренировок, их в резерве Пентагона практически не осталось. При этом годовое производство этих снарядов в Америке не превышает 30 тыс. штук. Украина же прожигает такой объем за каждые две недели конфликта», – рассказал в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков.
«Также давно проявляется и ракетный голод. Киев уже получил 8500 единиц Javelin. Это почти все, что хранилось в резервах США. Более того, для пополнения запасов понадобится не менее 10 лет, поскольку в год Штаты могут выпускать не более 800 ракет», – замечает эксперт.
Этим объясняется тот факт, что в недавних траншах Украине отсутствовали как 155-мм гаубицы и снаряды к ним, так и Javelin и Stinger, продолжает политолог. «Упор же делался на артиллерию меньшего калибра, 105 мм, и системы HIMARS. Однако и они нынче числятся в документах Пентагона как «заканчивающиеся», – поясняет Дудаков.
«В последнем пакете военной помощи США пообещали выдать Киеву еще 18 HIMARS. Но не сразу, а в течение двух лет, пока их произведут. И только на смену потерянных машин. Америка планирует производить от 24 до 96 HIMARS в год. Это в лучшем случае – если по ним не ударит нехватка редкоземельных металлов, которая уже заставила приостановить выпуск истребителей F-35», – подчеркнул американист.
«Американские военные эксперты в интервью CNBC говорят, что без перевода ВПК на военные рельсы резко нарастить выпуск оружия невозможно. Пока же ВПК не справляется с заказами. И он не в силах закрыть потребности Украины, где американский «арсенал демократии» быстро истрачивается» – заключил Дудаков.
Ранее американский телеканал CNBC заявил, что у США и Европы заканчивается вооружения для поставок на Украину. Быстро восполнить запасы не получится, сообщает издание, поскольку для этого нужны высококвалифицированные рабочие.
Также отмечается, что у США фактически закончились 155-мм гаубицы, в разряд «ограниченных» попали пусковые установки HIMARS, ракеты Javelin, ракеты Stinger, гаубицы M777 и 155-мм боеприпасы. Аналогичная ситуация складывается и в европейских странах.
CNBC в качестве альтернативы предлагает Украине «поискать поставщиков в других местах», например, в Южной Корее. Ранее военный эксперт Илья Крамник также говорил о потенциальной проблеме исчерпывания арсеналов НАТО.
Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что боевые действия на Украине входят в критическую фазу, а «единство и солидарность» западных стран ждут серьезные испытания.
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Politico: Заявление Зеленского стало сюрпризом для Байдена
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Решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление страны в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Джо Байдена, сообщили источники.
Politico отмечает противоречивое отношение в США к членству Украины в НАТО. Это объясняется, в частности, тем, что американцам придется защищать любого члена НАТО в случае вооруженного конфликта. Как пишет Politico, Киев хочет получить такие гарантии безопасности, но в США многие обеспокоены перспективой войны с Россией, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией.
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Блинкен разрешил Киеву обстреливать освобожденные Россией регионы из оружия США
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Украина может использовать западную военную помощь для возвращения контроля над потерянными территориями, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкена спросили, получал ли Киев инструкции от США по вопросу использования «на востоке Украины» поставленных странами Запада вооружений. Блинкен заявил, что США не признают воссоединение ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей с Россией и считают эту территорию украинской, передает ТАСС.
Как заявил глава Госдепа, у Киева «есть полное право защищать всю свою территорию, защищать людей, которые на ней находятся, а также возвращать территорию, которая была незаконно у них отнята». Киев может использовать американскую помощь «по всей стране так, как Украина сочтет нужным, чтобы защищать свою территорию и при необходимости возвращать ее».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
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Экс-советник НАТО: США спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России
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США специально спровоцировали конфликт на Украине с целью разрушить экономику России посредством санкций, но они не работают, Запад попал в ловушку, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью Grayzone.
Как отметил советник НАТО, полковник Жак Бо, Запад не волнует Украина как таковая, а изначальная цель конфликта состояла в том, чтобы спровоцировать Россию и разрушить ее экономику посредством санкций, но они не работают, передает РИА «Новости».
Полковник объяснил, что США специально спровоцировали конфликт на Украине, по изначальным планам Вашингтона, санкции должны были нанести России колоссальный ущерб и боевые действия закончились бы крайне быстро, но расчеты Соединенных Штатов не оправдались, а Украина стала «жертвой просчета» своих союзников.
Как отметил бывший офицер швейцарской разведки, санкции против России не приносят результата, страны Запада попали в ловушку собственного просчета, что для Украины «весьма прискорбно».
Накануне помощник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, какого эффекта Соединенные Штаты хотели добиться с помощью санкций против России. В пятницу Вашингтон ввел новые санкции против членов семей министра обороны России Сергея Шойгу, зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина и губернатора Петербурга Александра Беглова.
В пятницу президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
В тот же день Путин выступил с речью на митинге-концерте на Красной площади. Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, политолог, эксперт НОМ Владимир Шаповалов, Путин очень откровенно обозначил недопустимость американской гегемонии.
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Лавров сравнил поведение США с действиями Гитлера перед нападением на СССР
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США сегодня подчинили себе весь коллективный Запад, чтобы превратить Украину в инструмент борьбы с Россией, как в свое время Адольф Гитлер «поставил под ружье» страны Европы для нападения на СССР, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Выступая в Госдуме на ратификации договоров о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, он отметил, что, как и тогда, нынешним планам не суждено сбыться, о чем предельно ясно сказал президент Владимир Путин в Кремле, передает РИА «Новости».
По мнению Лаврова, реальные угрозы со стороны киевского режима жизням и безопасности людей на почве национальной, языковой и религиозной идентичности растут, пишет ТАСС.
Глава МИД подчеркнул, что все это сделало невозможным существование в рамках украинского государства регионов, для населения которых русский язык, русская культура, история являются родными.
Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией.
Выступая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, российский лидер объявил о начале слома гегемонии Запада. В «георгиевской речи» президент назвал главные причины нынешнего противостояния с Западом и необратимости уже идущих процессов по демонтажу однополярного мироустройства.
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Захарова: Блинкен рассказал о мотивах США уничтожить «Северные потоки»
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Госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли открыто и не стесняясь рассказал о мотивах Соединенных Штатов и НАТО в уничтожении «Северных потоков», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Как заявила дипломат в своем Telegram-канале, госсекретарь США во время совместной пресс-конференции с главой МИД Канады открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у Соединенных Штатов и партнеров по НАТО мотивов для уничтожения «Северных потоков».
«Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в тот момент не качали газ в Европу. «Северный поток – 2», как известно, так и не был введен в эксплуатацию. «Северный поток – 1» был остановлен на несколько недель из-за того, что Россия использует энергию в качестве оружия <…>», – процитировала Захарова Блинкена.
Комментируя слова госсекретаря США, Захарова подчеркнула, что Россия никогда не использовала энергию в качестве оружия. «Россия никогда не использовала энергию в качестве оружия. Россия, а до нее СССР, просто поставляла Европе газ. Бесперебойно. В течение 50 лет. Ложь Вашингтона подтверждает лишь его преступное манипулирование этой темой», – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
В качестве мотива для уничтожения «Северных потоков» Захарова привела слова Блинкена о том, что США увеличили свое производство и теперь являются ведущим поставщиком СПГ в Европу, «помогая компенсировать любые потери Европы в нефти и газе в результате агрессии РФ против Украины». Захарова отметила, что «Украина здесь ни при чем», и сообщила, что «под давлением американских чиновников киевские политики постоянно ставили российской стороне условия на грани шантажа по транзиту газа».
Накануне экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков».
Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
В прошлый вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам дорогой сжиженный газ по заоблачной цене.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на 26 сентября в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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США собрались сделать санкции против России более агрессивными
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Соединенные Штаты готовы более агрессивно применять санкции в отношении третьих стран за поддержку России, говорится в документе минфина США.
В документе сказано, что Штаты готовы использовать санкции для преследования лиц, которые оказывают поддержку находящимся под американскими санкциями или поддерживают подсанкционную деятельность, передает РИА «Новости».
В ведомстве заявили, что санкции в отношении структур из третьих стран могут последовать за «существенные сделки» по оказанию материальной поддержки Вооруженным Силам России или российскому оборонно-промышленному сектору. В документе также говорится, что администрация США готова ввести санкции против иностранных граждан и юридических лиц за поддержку референдумов на освобожденных территориях и в Донбассе.
Ранее стало известно, что США ввели санкции против компаний из Китая, Белоруссии и Армении за нарушение мер экспортного контроля в отношении России. Кроме того, Евросоюз планирует ввести санкции в отношении тех, кто помогает обходить антироссийские рестрикции.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. По словам российского лидера, политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
Байден назвал взрывы на «Северных потоках» диверсией
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Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» стали результатом диверсии, но Вашингтон пока не в состоянии сказать, что именно случилось, заявил президент США Джо Байден.
Байден посетовал на то, что российская сторона якобы распространяет дезинформацию и ложь о случившемся. Он призвал не верить заявлениям руководства России. По его словам, США «начали помогать» союзникам усиливать охрану критически важной инфраструктуры. Из его высказываний также следовало, что США планируют позднее отправить на места ЧП водолазов, передает ТАСС.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что, как полагают в Вашингтоне, взрывы были на глубине 70–80 метров, что требует определенного уровня оснащенности. По его словам, нужно провести расследования прежде, чем власти США смогут возложить на кого-то ответственность.
Как сообщил Салливан, по мнению Вашингтона, ни одна из стран НАТО не причастна к диверсии, передает РИА «Новости».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.
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Экс-советник главы Пентагона заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков»
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За взрывами на «Северных потоках» могут стоять США или Британия, выразил мнение экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.
Экс-советник главы Пентагона предложил задуматься над тем, у кого была возможность устроить подрыв «Северных потоков» и прямо указал на ВМС США и Великобритании. «И здесь речь идет о Королевском военно-морском флоте [Великобритании] и ВМС США. Мне кажется, это вполне очевидно», – приводит слова Макгрегора ТАСС.
При этом он напомнил о публикации бывшего главы МИД Польши (2007-2014), евродепутата Радослава Сикорского, который поблагодарил США за повреждение «Северного потока».
Бывший советник главы Пентагона назвал абсурдными домыслы о том, что за ЧП на трубопроводах может стоять Россия. «Русские не делали этого», – подчеркнул он, отметив также, что причастность к инциденту Германии «крайне маловероятна».
Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Напомним, во вторник экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский поблагодарил США за аварию на российских газопроводах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, можно ли трактовать благодарность Сикорского в адрес США за повреждение «Северных потоков» как официальное заявление о теракте. Тем временем стало известно, что после ЧП с «Северными потоками» США предложили Европе газ.
Как считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, просматривается только один бенефициар подрыва «Северных потоков», который будет «впаривать» замерзающим европейцам дорогой сжиженный газ по заоблачной цене.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала президента США Джо Байдена ответить на вопрос о реализации угрозы США «Северному потоку». В Белом доме выступили с утверждением, что Байден якобы не обещал уничтожить «Северный поток».
Напомним, в ночь на понедельник в газопроводе «Северный поток – 2» упало давление. Датское морское управление сообщило, что вблизи «Северного потока – 2» произошла утечка газа. Позже падение давления зафиксировали на обеих нитках «Северного потока – 1».
Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания «Северных потоков». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто мог взорвать «Северные потоки», каким образом могла быть устроена диверсия, почему ряд косвенных признаков указывает на причастность к инциденту ВМС США, а также зачем Запад хочет обвинить в подрыве Россию.
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Newsweek счел вступление Украины в НАТО худшей идеей в истории
Попытки президента Украины Владимира Зеленского добиться вступления страны в НАТО являются худшей идеей за всю мировую историю, заявил обозреватель Newsweek Джейсон Филдс.
Филдс считает, что вступление Украины в НАТО спровоцирует войну, подобной которой человечество не видело – «бесчисленные войска, потоки танков и заслоненное военными самолетами небо». «И это в лучшем случае», – приводит его слова ТАСС.
По мнению Филдса, после этой войны от человечества мало что останется, так что позволить Украине вступить в НАТО – «это безумие». Однако он считает НАТО стороной конфликта, поскольку альянс поставляет Украине вооружения, хотя у них и нет формального союза.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о заявке Украины на ускоренное вступление в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил невозможность быстрого вступления Украины в НАТО и заявил, что альянс сконцентрирует свои усилия на оказании помощи Украине для реализации ее права на самооборону. По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон считает, что Брюсселю следует в другое время обсудить попытки вступления Украины в НАТО. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин делает все возможное, чтобы другие страны и НАТО не оказались втянуты в вооруженный конфликт Украины с Россией.
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