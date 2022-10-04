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Турция попросила Россию отсрочить платежи за газ
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Турецкий государственный импортер энергоносителей Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS (Botas) попросил российскую сторону отсрочить часть платежей за природный газ до 2024 года, сообщили источники.
Как указывает Bloomberg, зависимость Турции от иностранных энергоносителей негативно отразилась на валюте и бюджете страны – с начала года лира потеряла более 28% по отношению к доллару, среди развивающихся рынков худший показатель только у аргентинского песо. Дефицит торгового баланса страны в августе вырос более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем в 2021 году – до 11,2 млрд долларов.
Обращаясь к России, Турция рассчитывает смягчить экономический ущерб от повышенных цен на энергоносители, но пока не ясно, приведут ли переговоры к какому-либо соглашению, передает РИА «Новости».
Как сообщило Bloomberg, ни Botas, ни Газпром не стали отвечать на запрос о комментарии, передает ТАСС.
Напомним, венгерская компания MVM заявила, что заключила с Газпромом соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что запасов газа в стране хватит на пять-шесть месяцев, и Будапешт готов в течение этого времени помогать Белграду с газом в благодарность за обеспечение газового транзита из России.
У оператора морского газопровода «Турецкий поток» из-за санкций ЕС досрочно отозвали лицензию, сообщила сама компания. При этом утверждалось, что поставки по трубе не пострадают.
Газпром подтвердил остановку поставки через Австрию
Поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации из-за регулятивных изменений, произошедших в стране в сентябре, Газпром с итальянскими покупателями работает над решением проблемы, отметили в компании.
«Транспортировка российского газа по контрактам ООО «Газпром экспорт» через территорию Австрии приостановлена в связи с отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.
Ранее итальянская Eni сообщала, что «Газпром» в субботу уведомил о невозможности поставить газ в Италию из-за проблем с транспортировкой через Австрию.
Военный эксперт: ЧФ России обязан уничтожить новый корвет ВМС Украины «Гетман Мазепа»
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Спуск на воду в Турции нового корвета ВМС Украины «Иван Мазепа» требует оперативной реакции со стороны Черноморского флота, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что первый корвет для Военно-морских сил Украины, получивший название «Гетман Иван Мазепа», был спущен на воду.
«С учетом многократного превосходства Черноморского флота, с военно-технической точки зрения спуск на воду «Ивана Мазепы» мало что значит. Однако это свидетельствует о системной организационной работе по повышению боеспособности ВМСУ, которая ведется в том числе силами Турции», – рассказал капитан III ранга запаса Максим Климов.
«Несмотря на то, что украинский флот в рамках СВО показал себя очень слабо, сам факт такой работы является для нас главной угрозой. Вопрос не столько в корвете, сколько в комплексе реализуемых противником организационно-технических мероприятий по значительному повышению боевых возможностей ВМС Украины», – замечает собеседник.
Эксперт также отметил, что эти события потребуют соответствующей реакции и мер со стороны Черноморского флота РФ. «В первую очередь нам предстоит обеспечить системами ПВО силы флота. Кроме того, стоит обратить внимание на обеспечение способности решать ими поставленные задачи в условиях растущего потенциала ВМСУ. И у нас такие возможности имеются», – пояснил он.
«Нам требуется быстрая, решительная и умная модернизация уже имеющихся кораблей. При этом необходимости значительного увеличения численности ЧФ нет. Однако есть потребность в малых противоминных кораблях и десантных катерах. Речь идет о современных аналогах немецких проектов малых, грузоподъемных быстроходных барж и паромов «Зибель», которые хорошо себя показали на этом театре в годы Великой Отечественной войны, а потом были реквизированы нашими войсками», – заключил Климов.
В свою очередь капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указал на то, что корвет еще предстоит достроить. «Изначально планировалось, что дорабатывать это судно будут в Николаеве. Как это будут делать сейчас, пока не очень понятно», – говорит он.
Эксперт также утверждает, что по кораблю необходимо будет нанести незамедлительный удар, когда это станет возможным. «Корабль строился на верфи, расположенной на побережье Мраморного моря, и физически мы пока не можем попасть в эту зону. Но если все же «Мазепу» введут в состав ВМС Украины и этот корабль с именем предателя окажется в зоне досягаемости Черноморского флота, он моментально станет целью, которую мы обязаны уничтожить», – заключил Дандыкин.
Ранее жена президента Украины Елена Зеленская сообщила, что первый корвет для Военно-морских сил Украины, получивший название «Гетман Иван Мазепа», был спущен на воду.
Противолодочный корвет типа Ada «Гетман Иван Мазепа» (это имя избрал для него президент Украины еще в 2021 году, когда начиналось строительство) будет первым кораблем такого класса для Военно-морских сил Украины, передает ТАСС.
Напомним, торжественная церемония закладки корвета состоялась 7 сентября 2021 года. Тогда в мероприятии участвовала делегация Украины во главе с командующим военно-морскими силами Алексеем Неижпапой. Согласно договоренностям сторон, в этом году корабль передают Украине, а уже в 2024 году он войдет в состав ВМС страны.
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Россия ввела санкции против оператора хранилища газа «Катарина» в Германии
Россия вводит специальные экономические меры против оператора подземного газового хранилища (ПХГ) «Катарина» в Германии, следует из постановления, утвержденного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Под санкции России попала проектная, сбытовая и эксплуатационная компания «Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ» – совместное предприятие, созданное в 2009 году на паритетных основах «Газпром экспортом» и немецкой VNG AG, передает ТАСС.
В мае под подобные санкции России попала 31 организация из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из Сингапура и США. Среди них в том числе бывшие европейские дочки Газпрома, трейдеры, операторы подземных хранилищ газа (ПХГ), а также совместное предприятие Газпрома и польской PGNiG, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа», – EuRoPol Gaz.
Напомним, Россия потребовала арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое владеет польским участком газопровода «Ямал – Европа». «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, может ли грядущая зима изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве.
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Польский министр Москва объявила о работе над законом по ограничению цен на газ
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Ряд стран ЕС работают над законопроектом по ограничению цен на газ, проект представят Еврокомиссии, сообщила министр климата Польши Анна Москва.
Москва выразила надежду, что ЕС примет законопроект, над которым, в частности, работают Польша, Бельгия, Италия и Греция. К 11 октября они собираются подготовить предложения по оптовым ценам на газ, чтобы его смогли обсудить министры энергетики стран ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
В пятницу министры стран ЕС обсуждали возможность ограничить цены на импортируемый газ. Reuters сообщает, что за эту идею выступили не менее 15 стран, но некоторые государства, включая Германию, были против. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон указала, что такой шаг будет означать приостановку работы газового рынка ЕС и создаст риски для безопасности поставок.
Как сообщил братиславский телеканал ТА3, словацкий премьер Эдуард Хегер выразил недовольство мерами по урегулированию цен на энергоресурсы, одобренными в пятницу в Брюсселе: «Мы настаиваем на том, чтобы налог, взимаемый с непропорционально больших прибылей, перераспределялся между странами ЕС в соответствии с их потреблением. При подобном перераспределении, например, по численности населения, Словакия получила бы 1,5 миллиарда евро из ожидаемого сбора налога в масштабах ЕС, в то время как утвержденное предложение составит всего 115 миллионов евро». Он сообщил, что разработан «план Б», по которому «электроэнергия, произведенная в Словакии, не пойдет в закупившие ее страны», ее «отдадут гражданам и фирмам» Словакии.
Напомним, Еврокомиссия под давлением многих стран Евросоюза выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российское голубое топливо.
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В итальянской Eni заявили об уведомлении Газпрома о невозможности поставок газа в субботу
Российский Газпром сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni о том, что в субботу не может поставить газ в Италию из-за «невозможности его транспортировки» через Австрию, следует из сообщения компании.
«Таким образом, сегодня поток российского газа, предназначенный для Eni через пропускной пункт в Тарвизио, будет на нулевом уровне», – передает РИА «Новости» со ссылкой на компанию.
Eni предоставит новую информацию, «если поставки будут возобновлены».
Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник опустилась ниже отметки 1700 долларов за тысячу кубометров впервые с 25 июля.
Представители Украины, США и Турции обсудили оперативную поддержку ВСУ
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил оперативную поддержку украинской армии с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном в ходе своего визита в Турцию, сообщил офис президента Украины.
Как сообщил офис президента Украины, в рамках визита в Турцию Ермак встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, передает ТАСС.
В ходе встречи, прошедшей в трехстороннем формате, представители Киева, Вашингтона и Анкары обсудили продолжение помощи украинской армии, «актуальные первоочередные потребности сил обороны Украины и важность оперативного получения такой поддержки и ее наращивания». Ермак также провел отдельные встречи с Калыном и Салливаном.
Участники встреч обсудили ситуацию в зоне боевых действий и координацию мер по реагированию на последние действия России, говорится в сообщении офиса Владимира Зеленского. Ермак заявил о необходимости получения Украиной международных гарантий безопасности до обретения Киевом членства в НАТО, отмечается в сообщении. В нем также сообщается, что Ермак заявил Салливану и Калыну о «важности жесткой реакции» на референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
В свою очередь руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон сообщила, что Салливан обсудил с Ермаком дополнительную помощь Киеву, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «продолжающуюся работу Украины с ООН, направленную на обеспечение экспорта продовольствия на мировой рынок».
Как сообщили в Белом доме, Салливан заявил Ермаку о том, что Вашингтон и его партнеры «будут создавать жесткие издержки для любых лиц, организаций и стран, которые оказывают поддержку» вхождению украинских территорий в состав России. Салливан также подчеркнул, что США привержены дальнейшей поддержке Украины, в том числе за счет выделения дополнительной помощи на 12 млрд долларов, которую одобрил президент США Джо Байден.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, что Штаты всегда будут уважать «международно-признанные» границы Украины и поддержат усилия Киева по восстановлению контроля «над своей территорией».
В прошлую среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Соединенные Штаты все больше приближаются к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине. Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов предупредил, что Соединенные Штаты подходят к опасной грани, заявляя о допустимости ударов западным оружием по ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям, США становятся стороной украинского конфликта. Как подчеркнул Антонов, Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами.
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о воссоединении с Россией. Вхождение Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей.
30 сентября президент РФ Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не признают и никогда не признают эти территории частью России.
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Китай предсказал потрясения на энергорынках из-за утечек газа
Китай ожидает роста цен на энергоносители на мировом рынке в результате инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан.
Гэн Шуан заявил, что его страна серьезно обеспокоена недавними многочисленными утечками на «Северных потоках», сопровождавшимися сильными подводными взрывами. Потребители во всем мире, в том числе в развивающихся странах, скорее всего, пострадают от потрясений на энергетических рынках и роста цен на энергоносители, предсказал он.
Зампостпреда Китая при ООН отметил, что в настоящее время газ продолжает попадать в окружающую среду и влияние инцидента на судоходство и экологию в соответствующих морских районах все еще проявляется. «Это ужасная катастрофа, которую мы не хотели бы видеть», – приводит его слова ТАСС.
Китай обратил внимание на возможность диверсии на газопроводах и отметил хрупкость трансграничной инфраструктуры, отметил он. Пекин считает необходимым провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование данного инцидента, добавил Гэн Шуан.
Зампостпреда Китая при ООН выразил готовность Пекина работать со всеми сторонами для обеспечения безопасности трансграничной инфраструктуры.
Между тем цена газа в Европе по итогам сентября снизилась на 24% по отношению к показателю на конец августа, до около 1 тыс. 884 долларов за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE об октябрьском и ноябрьском фьючерсах и расчеты ТАСС. Одним из основных факторов снижения стало приближение запасов газа в европейских хранилищах к максимуму.
31 августа фьючерсы на газ завершили торги на отметке около 2 тыс. 490 долларов за 1 тыс. куб. м. Если же рассматривать оплату в евро за МВт ч, то снижение составило 20%.
Средняя цена газа в Европе в сентябре составила около 2 тыс. 093 долларов за 1 тыс. куб. м, а в августе – 2 тыс. 515 долларов.
В свою очередь постпред России при ООН Василий Небензя заявил в Совбезе организации, что диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ЧП на «Северных потоках» актом государственного терроризма. Как заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, у России «нет таких данных», что газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» взорвали именно западные спецслужбы, но ранее западные спецслужбы уже подрывали трубопроводы.
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Газопровод Baltic Pipe начал работу по передаче газа в Польшу
Газопровод Baltic Pipe, построенный для подачи газа Польше через Данию, начал работать, сообщила в субботу компания-оператор польской сети газопроводов Gaz-System.
«В соответствии с данным 6 лет назад обещанием мы сдержали слово. Сегодня в 06.10 (07.10 мск) началась передача газа в Польшу по газопроводу Baltic Pipe», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Суточный заказ на 1 октября 2022 года составляет 62,4 млн киловатт-час.
Напомним, газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и Польшей через Данию, открыли во вторник.
Турция отказалась признать новые границы России
Турция не может принять решение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей о вступлении в состав России, говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.
В заявлении турецкого внешнеполитического ведомства говорится, что Анкара не признала «аннексию» Крыма и каждый раз подчеркивала «свою решительную поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины». В соответствии с этой позицией, принятой в 2014 году, Турция «отвергает решение России об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины», передает РИА «Новости» заявление турецкой стороны.
Анкара также заявила о своей поддержке прекращения «этой войны», тяжесть которой «продолжает нарастать, на основе справедливого мира, который будет достигнут путем переговоров».
Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации.
В пятницу президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о вхождении регионов в состав России.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто признает новые границы России.
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Посольство обвинило помощника Байдена в демонизации России
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан демонизирует Россию и пытается уйти от неудобных вопросов о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявило посольство России в Вашингтоне.
Посольство указало, что Салливан выступил за расследование диверсий и не стал спекулировать на тему того, кто стоит за атакой. Однако, по мнению дипломатов, он «противоречит самому себе и элементарной логике», когда безапелляционно исключил причастность США и их союзников по НАТО, передает РИА «Новости».
Попытку Салливана перевести внимание на якобы существующие риски физических и кибератак на западную инфраструктуру со стороны Москвы посольство назвало очередным примером голословной демонизации России. По словам дипломатов, Салливан продемонстрировал глубоко укоренившуюся в Вашингтоне русофобию, а также стремление манипулировать общественным мнением. Посольство заявило, что он хочет замести под ковер неудобные вопросы о том, кому же выгоден разрыв энергосвязей России и Европы.
Напомним, Салливан заявил, что нужно провести расследования прежде, чем власти США смогут возложить на кого-то ответственность за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Однако, по мнению Вашингтона, ни одна из стран НАТО не причастна к диверсиям.
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Британский энергорегулятор предупредил об угрозе дефицита газа
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Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что Соединенному Королевству грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, сообщило издание Times.
По версии издания, возможно, Британия объявит «чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа», в рамках которой поставки голубого топлива на некоторые газовые электростанции могут прекратиться, из-за чего они не смогут вырабатывать электричество, передает РИА «Новости».
В связи с этим Ofgem указывает на то, что ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами. «Заявление, скорее всего, усилит страх перед плановыми отключениями электроэнергии, потому что Соединенное Королевство полагается на газовые электростанции для получения наибольшей доли поставок электричества» – отмечает издание.
Регулятор предполагает, что грядущая зима будет более «сложной», чем предыдущая.
Накануне экс-советник главы Пентагона в администрации Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор заподозрил США и Британию в подрыве «Северных потоков».
Президент Владимир Путин возложил ответственность за ситуацию на англосаксов, которые, как отметил российский лидер, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Он подчеркнул, что всем очевидно, кому это выгодно. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании СБ организации, что диверсии на «Северных потоках», безусловно, выгодны США, а не России или Европе.
В свою очередь министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время выступления на съезде правящей Консервативной партии в Бирмингеме объявил о планах Британии купить два специальных корабля для защиты подводных трубопроводов и кабелей.
В начале сентября британцев шокировали планы Евросоюза ввести лимит цен на российский газ из-за вероятного разделения ЕС на «красную» и «зеленую» зоны энергопотребления.
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МЭА призвало страны ЕС снизить потребление газа на 13%
Странам Евросоюза следует сократить потребление газа на 9-13%, чтобы за время отопительного сезона не исчерпать полностью запасы в хранилищах в случае полного прекращения поставок из России с 1 ноября, следует из ежеквартального отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
По мнению экспертов агентства, если за время отопительного сезона страны ЕС сократят потребление газа на 9% по сравнению со средним значением за последние пять лет, им удастся поддержать уровень заполненности газовых хранилищ на отметке в 25%. При этом в случае сокращения потребления на 13% этот показатель составит 33%, передает Deutsche Welle*.
Издание подчеркивает, что спрос на газ в Европе упал почти на 10% в годовом исчислении, при этом в Европе резко вырос спрос на СПГ и составил 65%.
Аналитики МЭА заявляют, что торговля СПГ играет решающую роль в обеспечении гибкости и надежности поставок. Так, в Германии, зависимость которой от российского газа была до начала войны одной из самых высоких в Европе, форсированными темпами создают инфраструктуру для импорта СПГ.
Отмечается, что этой весной правительство страны решило срочно соорудить четыре терминала для приема СПГ, а парламент принял специальный закон, чтобы максимально ускорить процедуру выдачи разрешений на связанное с ними строительство.
Летом одна из частных немецких компаний сообщила, что введет в строй пятый приемный терминал. А 1 сентября министерство экономики ФРГ объявило об уже шестом проекте. Во всех случаях речь идет о мобильных СПГ-терминалах – регазификационных судах (Floating Storage and Regasification Units, FSRU). Ввод в строй первого FSRU в Вильгельмсхафене ожидается 20 декабря.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, когда Россия подошла к обнулению поставок газа в Европу, кто и как перекроет оставшиеся каналы поставок российского газа и как эта ситуация отразится на простых европейцах.
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Глава офиса президента Украины Ермак вручил орден руководителю производителя «Байрактаров»
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Турции встретился с руководителями компании Baykar, которая выпускает ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar, и обсудил с ними запуск их производства на Украине, сообщили в пресс-службе офиса главы украинского государства.
По сообщению пресс-службы, Ермак посетил производственные мощности компании Baykar, выпускающей беспилотные летательные аппараты Bayraktar, где встретился с руководителями компании Халуком и Сельчуком Байрактарами. Ермак, уточнили в пресс-службе, по поручению президента Украины Владимира Зеленского вручил Сельчуку Байрактару орден «За заслуги» третьей степени.
«Стороны обсудили текущие и будущие проекты сотрудничества, в частности, производства БПЛА на территории Украины», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее в Турции презентовали сверхзвуковой БПЛА Baykar Makina, который планируют собирать на Украине.
Глава компании Халюк Байрактар ранее сообщал, что новый беспилотник планируется выпускать на заводе, который «Байкар Макина» строит на Украине. Там же намечена сборка уже получивших широкую известность беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci.
До этого Байрактар сообщал, что строительство фабрики по производству турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» началось на Украине.
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что завод по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию.
Эксперт Гафуров предложил для Херсона турецкую модель управления сельским хозяйством
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Опыт Анкары по управлению непризнанными территориями, такими как Северный Кипр или Северная Сирия, отличается интересными деталями, в целом он дает эффективные результаты. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД тюрколог Саид Гафуров, комментируя доклад политологов, посвященный методам управления Анкарой этими территориями.
«Турецкое государство формально не может финансировать территории, например, Северной Сирии, поэтому там огромную роль играют частные исламские фонды. За их счет строятся больницы и инфраструктура, развивается образование, выстраивается система социального обеспечения. Фонды работают как бы самостоятельно, но на самом деле договариваются с государственной системой Турции и, по сути, в нее встроены», – рассказал тюрколог Саид Гафуров.
«Нам этот опыт полезен. Впрочем, надо учесть, что Северный Кипр, например, все равно остается заметно беднее, чем Турция и чем Кипр. В любом случае России применить эту практику будет сложно, ведь понадобится менять систему бюджетного учета в целом», – пояснил эксперт.
Особенно интересен опыт взаимодействия Турции и сирийских территорий в сфере сельского хозяйства. «В Турции своего зерна не хватает, поэтому Анкара решила использовать плодородные земли сопредельной страны – там расположены большие территории, на которых растет только зерно. С крестьянами на этих территориях Анкара выстроила торговлю в турецких лирах», – пояснил Гафуров.
«Там создана развитая система кредитования и страхования сельского хозяйства. Фактически фермеры весной получают кредиты на работу, а осенью, вырастив урожай, расплачиваются по этим кредитам. Существует и страховка на случай неурожая или других форс-мажоров. Таким образом, Анкара получает недостающее зерно, которое ей иначе бы пришлось покупать где-то за валюту», – сказал тюрколог. В России подобная система также функционирует, уточняет он, хотя и не настолько развитая. «Сейчас, мне думается, ее следует развивать на плодородных землях Херсонской области», – добавил Гафуров.
В понедельник портал РСМД опубликовал доклад политолога Кирилла Семенова, посвященного «большому опыту управления территориями с неурегулированным статусом», которым обладает Анкара. Эти территории «могут считаться оккупированными Турцией», но там действуют местные администрации и вооруженные формирования. Анкара лишь оказывает им экономическую, политическую и военную поддержку, пишет Семенов.
«Если Турецкая республика Северного Кипра, возникшая в 1974 году, считается «непризнанной республикой», то территории так называемой зоны безопасности или буферной зоны в Северном Алеппо в Сирии и в северной части сирийских провинций Ракка и Хасака, а также в некоторой степени регион Идлиб могут скорее определяться как турецкие временные «протектораты», – отмечает эксперт.
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Газпром не подтвердил поставки газа в Италию во вторник
Газпром заявил Eni, что не может подтвердить поставки газа 4 октября в связи с невозможностью транзита через Австрию, сообщила итальянская энергетическая компания.
Reuters со ссылкой на Eni указывает, что это приведет к нулевым потокам. Из-за проблем с транзитом через Австрию 1 октября Eni сообщила об «обнулении» российских поставок, в понедельник ситуация не изменилась, передает ТАСС.
Природный газ из России транспортируется в Италию через Трансавстрийские газопроводы (TAG 1 и TAG 2). Протяженность параллельных трубопроводов составляет около 380 км.
В российской компании сообщили, что поставки газа по контрактам «Газпром экспорта» через Австрию остановлены из-за отказа австрийского оператора подтверждать транспортные номинации из-за регулятивных изменений, произошедших в стране в сентябре, Газпром с итальянскими покупателями работает над решением проблемы.
Сейчас функционируют два канала поставок российского газа в ЕС – украинский транзит и «Турецкий поток». В совокупности через них европейские потребители получают 80–90 млн кубометров в сутки. В годовом выражении это примерно 32 млрд кубометров. Половина объема (16 млрд) идет в ЕС через вторую нитку «Турецкого потока» (первая нитка трубы снабжает исключительно Турцию), еще 16 млрд кубов – через Украину.
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