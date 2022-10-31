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Общество «Знание» пообещало познакомить молодежь с героями современной России
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Новый просветительский проект «Знание о героях», который включает десятичасовой марафон, презентацию графических новелл о героях специальной военной операции и выставку новелл в Музее Отечественной войны 1812 года, 3 ноября запускает общество «Знание».
Новый проект нацелен на объединение молодого поколения вокруг высших ценностей. Героизм в истории современной России, любовь к своей Отчизне и верность Родине, мужество и сила духа россиян – ключевые темы проекта «Знание о героях», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«В дни специальной военной операции мы все верим в победу России, а для этого нашим бойцам очень нужна поддержка, ведь наша Отчизна несокрушима именно благодаря их подвигам. Сегодня как никогда важна сплоченность россиян, и новый просветительский проект «Знание о героях» будет способствовать единству, которое делает нас непобедимыми. Мы хотим рассказать молодежи о настоящем героизме наших современников, об их преданности Родине и своему народу, о ценностях, которые придают людям силу, целеустремленность, повышают духовную стойкость. Уверен, что школьники и студенты узнают много интересного о подвигах сегодняшних дней, получат незабываемые впечатления и вдохновение от встреч с героями нашего времени. Пусть истории, которые легли в основу этого проекта, объединяют людей вокруг большой общей цели – победы и великого будущего России», – подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
В основу проекта положены реальные истории участников специальной военной операции и людей, совершивших героические поступки вне полей сражений, медиков и ученых, волонтеров, путешественников и первооткрывателей.
Масштабное событие проекта – просветительский марафон «Знание о героях», приуроченный ко Дню народного единства. Он состоится 3 ноября на двух площадках: в Москве – в арт-центре «Ветошный» и в Саранске – в новой студии Российского общества «Знание». Лекции марафона будут транслироваться в прямом эфире на сайте Общества «Знание» и в сообществе ВКонтакте.
Участниками московской студии марафона станут около 400 молодых людей – школьников, студентов, среди них будут жители новых регионов России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Спикерами выступят военные, волонтеры, спортсмены, путешественники, журналисты, врачи и другие выдающиеся герои современной России. Они расскажут свои истории, а зрители марафона в студии и онлайн-аудитория смогут задать спикерам вопросы о том, что побуждало их к подвигам, во что они верят, почему для них первостепенно служение Родине и помощь людям.
К участию в марафоне приглашены заместитель командира Брянского ОМОН «Арсенал», Герой Российской Федерации Андрей Фроленков, Герой Российской Федерации Энвер Набиев, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации Федор Юрчихин, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Российской Федерации Антон Шкаплеров, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40», Герой Труда Российской Федерации Денис Проценко, президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лео Бокерия, чемпион мира по ММА и боевым единоборствам, волонтер Михаил Суриков и многие другие.
Еще одно яркое событие проекта – выпуск графических новелл о героях и выставка этих работ. Профессиональные художники создадут новеллы о 24 наших современниках, удостоенных звания Героя Российской Федерации во время специальной военной операции на Украине. Полковники Андрей Фроленков, Владимир Жога и Александр Белоглазов, подполковники Дмитрий Литвинов и Андраник Гаспарян, майор Виктор Дудин, старшие лейтенанты Антон Старостин и Дамир Исламов, лейтенант Максим Концов и ефрейтор Дамир Гилемханов и другие герои – о подвигах этих людей узнают школьники 5–11-х классов всей страны. Новеллы можно будет увидеть на сайте Российского общества «Знание», а 4 ноября в Москве, в Музее Отечественной войны 1812 года откроется выставка графических работ.
Эксперты рассказали об ответе Москвы Лондону за теракт в Севастополе
Политолог Годованюк: Россия ответит Британии на теракт в Севастополе корректировкой боевых действий на Украине
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Россия может пойти на разрыв дипломатических отношений с Британией или понизить их статус до минимального уровня, потому что теракт в Севастополе, осуществленный при поддержке Лондона – это красная черта, дальше которой идти некуда. Также возможна корректировка боевых действий на Украине, где интересы Лондона очевидны. К такому выводу пришли российские политологи, опрошенные газетой ВЗГЛЯД.
«Ввиду того, что диалог между Москвой и Лондоном находится на низшей точке – у нас практически нет политических вариантов ответа на действия Британии. Речь, скорее всего, будет идти о корректировке военных шагов России на Украине. Не секрет, что Лондон играет одну из ведущих ролей в поддержке ВСУ. Где-то в этой сфере и стоит ожидать ответ», – считает Кира Годованюк, ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН.
«Проблема в том, что экономические и финансовые связи между Россией и Великобританией действительно практически разорваны. Соответственно, в данный момент ввести какое-либо эмбарго против Лондона мы не можем. При этом и в военной сфере опускаться до их уровня не стоит. Они будут только рады этому, ведь подобные действия подтвердят риторику Британии о том, что «Россия – агрессор», – считает в свою очередь политолог и экономист Иван Лизан.
«С точки зрения МИД, наверное, можно разорвать дипломатические отношения или понизить их статус до минимального уровня. Освободившихся дипломатов можно было бы отправить в Китай или страны Африки, увеличив там число консульств РФ. А лучше – серьезно усилить наше представительство в Африке и начать более упорную работу по выстраиванию торговли со странами континента», – добавляет Лизан.
Допускает разрыв отношений и Илдус Ярулин, научный руководитель Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета.
«Севастополь – это красная черта, дальше которой идти уже некуда. Он имеет особое историческое значение в наших отношениях. Однако здесь есть и риски: разрыв отношений с Лондоном развяжет руки для определенных действий не только нам, но и британцам», – отметил Ярулин.
«С другой стороны, ответ на действия Лондона уже пошел в рамках воздушной атаки по энергообъектам на Украине. Возможны и удары по объектам транспортной инфраструктуры, а также использование другого инструментария. В конечном счете повышение градуса в противостоянии приведет к потребности осмысленных переговоров со стороны Лондона, может быть даже на полях G20», – допускает эксперт.
Ранее стало известно о том, что Россия проработает практические меры в связи с ролью Британии в произошедшем 29 октября теракте в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне.
В российском диппредставительстве заявили, что теракт показал степень вовлеченности британских спецслужб в ход боевых действий на Украине. В посольстве указали, что по имеющейся у Минобороны России информации, подготовка авиационного и морского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе осуществлялась под руководством находящихся на Украине британских специалистов, передает ТАСС.
Российские дипломаты подчеркнули, что произошедшее не может быть квалифицировано иначе как террористический акт, а приведенная информация является наглядным свидетельством подлинной степени вовлеченности военных и специальных служб Соединенного Королевства в ход военных действий на Украине.
В посольстве РФ в Лондоне констатировали, что британская разведка уже и не считает нужным скрывать, что щедро делится с Вооруженными силами Украины оперативными разведывательными данными. Кроме того, российская сторона отметила, что британский оборонно-промышленный комплекс деятельно участвует в поставках на Украину вооружений, которые используются украинскими карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры.
В российском диппредставительстве также констатировали, что в командном звене и боевых порядках Вооруженных сил Украины «на земле» участвуют британские наемники из числа «отставных» военных, а также праворадикалов и неонацистов.
Российские дипломаты напомнили также об официально объявленных Лондоном планах построить для Украины две военно-морские базы – в Очакове и Бердянске. При этом в посольстве РФ в Лондоне констатировали, что реализовать задуманное властям Британии в Бердянске не удалось, а вот военно-морская инфраструктура в городе Очакове Николаевской области уже задействована в подготовке ударных и диверсионных операций против объектов на территории Российской Федерации.
В российском диппредставительстве обратили внимание, что в результате действий Вооруженных сил Украины, организованных при участии британских специалистов, российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и вынуждена приостановить ее реализацию на неопределенный срок. В связи с этим российские дипломаты возложили всю ответственность за срыв «зерновой сделки» на Украину и ее западных кураторов.
В посольстве РФ указали, что судьбы мирных жителей России, да и Украины, а также перспективы слома с трудом согласованного механизма обеспечения продовольствием жителей развивающихся стран, в Лондоне, разумеется, не принимают в расчет.
В российском диппредставительстве пообещали, что практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны.
Ранее МИД России анонсировал практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке теракта в Черном море и обучению украинских военных. Минобороны Британии отказалось признать причастность Королевских ВМС к терактам на «Северных потоках» и атаке на корабли ЧФ и гражданские суда в Севастополе.
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Зеленского высмеяли за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2»
В Сети высмеяли президента Украины Зеленского за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2»
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В Сети высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за видеомонтаж со сбитым БПЛА «Герань-2» где-то на улицах Киева.
Как иронизирует Telegram-канал «Война с фейками», Зеленский продемонстрировал всем свое «величие», записав видео рядом со сбитым БПЛА «Герань-2» где-то на улицах Киева.
В материале отмечается, что президент Украины каждый раз утверждает, что все ролики с его участием записывают вживую без использования графики или монтажа. Авторы публикации иронизируют, что в таком случае остается только поверить, что президент Украины за время проведения СВО значительно вырос, что позволило ему в ролике выглядеть больше беспилотника «Герань-2», длина которого составляет 350 см, а размах крыльев – 250 см.
В материале отмечается, что рост Зеленского равен 168-170 см, при этом даже такой массивный объект как БПЛА «Герань-2» кажется игрушечным на фоне президента Украины, который к тому же на видео стоит немного сзади сбитого беспилотника.
Авторы публикации с иронией предположили, что в секретных лабораториях США разрабатывали вовсе не биологическое оружие, а сыворотки роста, которые потом испытал на себе Зеленский. По другой версии, для съемок был использован макет БПЛА. К слову, подобные нестыковки можно найти во многих роликах президента Украины, отмечается в материале.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как украинские войска разрушает «Герань».
Оскорбившему мобилизованных пермскому бизнесмену разгромили витрины
Бизнесмену из Пермского края, который в пьяном виде оскорбил мобилизованных, а позже извинился, побили стекла в витринах
Предпринимателю из Березников Роману Оснадчуку, который ранее, выпив водки, оскорбил мобилизованных в соцсети, а потом извинился, разбили витрины, сообщают очевидцы в соцсети «Вконтакте».
К публикации прикреплена фотография, на которой видно разбитую витрину киоска, который, по мнению автора поста, принадлежит именно Роману Оснадчуку. При этом комментаторы разделились на два лагеря – одни призывают прекратить хулиганство, а другие злорадствуют, передает Ura.Ru.
«Вы что творите... Он давно уже не в городе явно. В его магазинах работают женщины, девушки, и не исключаю, что и беременные! Вы портите киоски, магазины. Подумайте о продавцах! Ведь не он за прилавком, а другие люди по найму, которые к нему не имеют отношения никакого», – написал человек с ником Sheva Iee под публикацией.
Другие пользователи шутят в язвительной манере, утверждая, что «стекло просто пьяное, а завтра извинится».
«Руку бы пошла и пожала тому, кто это сделал», – добавила другая пользователь Сети.
Многие отметили, что продавцам следовало бы сменить работу, якобы «оставшись работать у бизнесмена, они тем самым подпишутся под его словами».
Напомним, на видео, которое Оснадчук выложил у себя в аккаунте, он сказал, что выступает против спецоперации на Украине и не поддерживает отправку туда россиян. По его словам, «нормальные парни» от участия в военных действиях уклоняются. Он также назвал мобилизованных жителей Пермского края «швалью» и «мясом».
Эксперт объяснил логику ударов по украинским ГЭС
Экономист Лизан: Россия дала понять Лондону и Вашингтону, что они не смогут изменить ход боевых действий на Украине
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Если бы Россия хотела погрузить Украину в тотальный блэкаут, она бы сделала это за пару дней. Но сейчас мы даем понять, что Киеву надо идти на переговоры, а Лондону и Вашингтону перестать вмешиваться в этот конфликт, заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан, комментируя сообщения об ударах ВС РФ по энергообъектам Украины.
«Изначально мы, вероятно, исходили из того, что бить будем исключительно по ТЭЦ и ТЭС. Сейчас же ставки повысились – перешли на подстанции, питающие ГЭС. Не исключаю, что в конечном счете «прилетать» будет и по открытым распределительным устройствам АЭС», – сказал экономист и политолог Иван Лизан.
«Это вызвано тем, что на Украине довольно быстро адаптировались к энергопотерям, снизив потребление электричества. Дело в том, что к моменту начала СВО мощности электростанций уже были избыточными для имеющегося потребления. Именно поэтому вся система неплохо себя чувствовала после первых ударов в сентябре, а потом и в начале октября», – замечает собеседник.
«Примечательно, что ГЭС не вносили особого вклада в украинскую электроэнергетику. Если исходить из общего объема выработки, они давали меньше 7% энергии. Но это маневровые мощности, а также предельно дешевая энергия. А для некоторых регионов они были крайне важны», – продолжает эксперт.
«Сейчас мы ударили по открытым распределительным устройствам (ОРУ), а не по самим станциям. Удар по ОРУ делает невозможной выдачу электроэнергии самой станцией, она просто выключается. Мы разрушили своего рода набор трансформаторов и выключателей», – объяснил Лизан.
«У России остается возможность произвести эти запчасти, разместить их на складах и в случае необходимости – все это быстро восстановить. В случае необходимости – это если объекты перейдут под наш контроль, разумеется. Практика Мариуполя показала, что заменить электроподстанцию мы в силах за пару месяцев», – напомнил он.
«Но если бы мы ударили, например, по дамбе или по машинным залам, то последствия пришлось бы устранять довольно долгое время. Речь шла бы о годах», – акцентировал экономист. «Поэтому наши задачи в тактическом плане ясны: ввергнуть Украину в состояние аварийных отключений, нарушить логистику, подорвать экономику, перевести железную дорогу с электровозов на тепловозы и остановить машину украинской пропаганды», – перечислил эксперт.
«Но я рассматриваю это еще и как принуждение Киева к переговорам. В противном случае за день-два можно было бы вогнать страну в состояние полнейшего блэкаута и не дать даже возможности восстановиться», – продолжил Лизан.
Собеседник также уверен, что сейчас Россия отправила сигналы не только в Киев, но и в США и Великобританию. «Это жирный намек Лондону и Вашингтону. Они могут бесконечно поставлять оружие Украине, но на деле уже ни на что повлиять они не в силах. Ну и Зеленскому это определенный сигнал тоже», – уточнил он.
«Время играет в пользу России. Это видно даже по новым территориям. Киеву же придется решать вопросы не только на фронте, но и в глубоком тылу. Это окажет серьезное влияние на моральный дух армии. Ведь они будут думать не о том, как убить побольше русских, а как согреться», – заключил Лизан.
Напомним, в понедельник ВС России продолжили воздействие на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате новой волны ударов ракетами и дронами повреждены 18 объектов в десяти регионах страны. Между тем профильное украинское издание Еlektrovesti сообщило о ракетных ударах по Днепровской, Днестровской и Кременчугской ГЭС.
Отметим, что Днепровская ГЭС, расположенная в городе Запорожье, это пятая ступень каскада Днепровских водохранилищ. Кременчугская ГЭС находится в городе Светловодске Кировоградской области, является третьей ступенью каскада. Днестровская ГЭС расположена на реке Днестр вблизи города Новоднестровска Черновицкой области.
Также, по предварительным данным, «прилеты» зафиксированы в районе Киевской ГЭС – это первая ступень Днепровского каскада. Вероятно, сам удар пришелся по Вышгородской подстанции.
Позже Минобороны России сообщило о нанесении высокоточных ударов по системам военного управления и энергетики Украины, цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены. Отметим, что систематические удары по энергетической инфраструктуре Украины наносятся с начала октября. Наиболее яркие атаки фиксировались 10 октября, а также 17 и 18 октября. Однако масштаб атак за 31 октября превзошел предыдущие дни.
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Пленные «азовцы» рассказали о своих зверствах
Боевики запрещенной в России террористической организации «Азов» дали показания о совершенных преступлениях
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Пленные бойцы полка «Азов» описали преступления, в которых участвовали по приказам командиров в Мариуполе.
Как отмечается в Telegram-канале «Кремлевская прачка», после этих рассказов становится понятно, почему Донбасс все эти годы хотел быть в составе России. Автор канала перефразирует известную поговорку «зачем нам враги, когда есть такие «защитники», и призывает наказать по заслугам нацистских угиловцев, а не обменивать замаравших руки в крови.
Ранее военнослужащий из ДНР рассказал, что попал в плен в конце марта в Мариуполе, когда он приехал навестить своих родителей. Он смог выжить после того, как его пытались казнить и нанесли не менее девяти ударов ножом, в том числе в голову и шею.
До этого освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции Луганской народной республики.
СМИ: Байден вышел из себя из-за Зеленского
NBC News: Неблагодарность Зеленского вывела Байдена из себя
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Президент США Джо Байден вышел из себя в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за его неблагодарности по поводу предоставленной Украине военной помощи, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
По данным СМИ, тот разговор состоялся в июне. «Байден едва закончил говорить Зеленскому, что одобрил выделение еще 1 млрд долларов в виде военной помощи Украине, когда Зеленский начал перечислять всю дополнительную помощь, в которой он нуждается, но не получает», – передает РИА «Новости».
После этого Байден вышел из себя и повысил голос. По словам американского президента, Зеленский мог бы проявить чуть больше благодарности.
Отмечается, что до этого разговора недовольство Байдена копилось в течение нескольких недель. По данным источников, в Белом доме считали, что США делают все возможное и настолько быстро, насколько это возможно, однако Зеленского это не устраивает.
«После того, как Зеленский получил отпор во время июньского телефонного разговора, его команда решила попытаться разрядить напряженность, придя к выводу, что разногласия с президентом США непродуктивны», – сообщили источники.
Однако в тот же день Зеленский выразил Байдену благодарность за полученную помощь, а отношения между ними улучшились.
Напомним, 28 октября сообщалось, что США выдадут украинским властям новый пакет помощи на 275 млн долларов.
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Названы основные сложности при наступлении на Угледар
Донецкий депутат Бердичевский: России необходимо как можно скорее нанести удар по ВСУ в Угледаре
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ВСУ продолжают стягивать силы в район Угледара, поэтому ВС России необходимо как можно скорее нанести удар по противнику. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя активизацию боевых действий под Угледаром и Артемовском.
«В Артемовске сейчас в основном работают «вагнеровцы». И они уверенно продвигаются, постепенно перемалывая украинские подразделения», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Ситуацию осложняет тот факт, что туда постоянно перебрасываются дополнительные силы в виде украинского спецназа. Там идет серьезная борьба, противник яростно защищается. Но, на мой взгляд, там недостаточно активно работает наша артиллерия и авиация», – продолжил он.
Отдельного внимания заслуживают Угледар и село Павловка. «Эти населенные пункты расположены таким образом, что вокруг них находятся господствующие высоты. Именно там расположился противник», – заметил Бердичевский.
«Взять Павловку – это одно. Но нам надо будет активно продвигаться дальше. Несмотря на то, что Угледар почти в три раза меньше Павловки, именно он доставит нам больше всего проблем», – рассуждает донецкий депутат.
«Город очень хорошо укреплен, почти как Авдеевка. И туда постоянно перебрасываются дополнительные силы ВСУ. Так что нам просто нельзя ждать стабилизации погоды или пока подмерзнут дороги. Угледаром надо заняться очень плотно прямо сейчас», – уверен Бердичевский.
Между тем командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале написал, что противнику бессмысленно дальше удерживать Павловку.
«Это не ключевая для ВСУ позиция. Но переправиться через наполненную дождями реку им будет непросто, учитывая огневой контроль российских войск. Так что врагу остается либо драться, либо сдаться», – пишет он.
Военачальник также объяснил, почему после летнего отступления приходится снова брать Павловку. «Проблема организации линии обороны в селах в том, что под укрытия приходится использовать подвалы, в которых пробиваются бойницы в направлении фронта. И тогда боец видит только то, что происходит впереди. В прошлый раз противник залетел на обычных машинах с фланга и оказался вне поля зрения», – рассказал Ходаковский.
«Когда ты сидишь в подвале во время зачистки, твое убежище становится твоей же ловушкой. Поэтому тогда попало в плен немало морпехов, включая командиров рот. Не потому, что они были слабы духом, а потому что оказались заложниками организации обороны», – подчеркнул командир бригады.
Он так же, как и Бердичевский, указал на то, что Павловка фактически находится «как на ладони». «Сам Угледар, нависающий над местностью, та еще проблема. От Павловки до первых многоэтажек Угледара всего тысяча восемьсот метров. Угледар все эти месяцы видел все на десятки километров вокруг, наводя артиллерию даже без БПЛА», – отмечает Ходаковский.
«На шахтных копрах рядом с Угледаром стоит мощная оптика, которую так и не смогли по какой-то причине уничтожить вместе с копрами ни авиацией, ни артиллерией. Пока она стоит, противник, и так имеющий преимущество по высоте, может не бояться наших РЭБ и корректировать огонь в любом направлении», – сетует военачальник.
Он также уверен, что переходить к наступлению на Угледар пока рано. «На этом участке фронта, взяв Павловку, просто необходимо двигаться дальше. В противном случае защитники Павловки снова попадут в заложники. Подвоз необходимого и ротации будут затруднены, перемещаться по Павловке будет невозможно. Кроме того, брать укрепленный Угледар при такой погоде будет очень непросто», – заключил Ходаковский.
Ранее в «Группе Вагнера» сообщили, что стягивают силы к Артемовску для зачистки и уничтожения диверсантов. По словам одного из бойцов формирования, эти действия необходимы для дальнейшего наступления на Артемовск. Он также уточнил, что продвижение сил на этом направлении активно обеспечивает артиллерия. По его словам, украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.
Между тем в Минобороны сообщили, что армия России продвинулась в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, военные РФ вышли к окраинам села Павловка в Донецкой народной республике.
В ходе наступления на Южно-Донецком направлении российские военные уничтожили силы противника в районах Новомихайловки и Владимировки в ДНР, а также завладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.
Газета ВЗГЛЯД писала о значении успеха ВС России на Угледарском направлении. Эксперты отмечали, что вероятная зачистка Павловки и дальнейшее освобождение Угледара открывает российским военным дорогу на Курахово. Это, в свою очередь, ухудшит положение украинских войск в Марьинке, которые обстреливают Донецк.
Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о борьбе за каждый клочок земли в Артемовске, куда вооруженные силы Украины стягивают резервы.
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В «Группе Вагнера» рассказали о стягивании сил к Артемовску
Один из бойцов «Группы Вагнера» рассказал о стягивании подразделений к Артемовску для зачистки и уничтожения диверсантов
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«Группа Вагнера» стягивает подразделения к городу Артемовск, который власти Украины переименовали в Бахмут, для зачистки и уничтожения диверсионных групп, сообщил один из бойцов вагнеровской группировки «Бахмут».
Как сообщил один из бойцов вагнеровской группировки «Бахмут», подразделения «Группы Вагнера» выдвигаются в сторону лесополос под Артемовском для зачистки, обнаружения неразминированных участков, уничтожения диверсионных групп, передает РИА «Новости».
По словам бойца, эти действия необходимы для дальнейшего наступления на Артемовск. Он также уточнил, что продвижение сил на этом направлении активно обеспечивает артиллерия. По его словам, украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.
Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о борьбе за каждый клочок земли в Артемовске, куда вооруженные силы Украины стягивают резервы.
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Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия пообещала ответить Британии за теракт в Севастополе
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Россия проработает практические меры в связи с ролью Британии в произошедшем 29 октября теракте в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне.
В российском диппредставительстве заявили, что произошедший 29 октября теракт в Севастополе показал степень вовлеченности британских спецслужб в ход боевых действий на Украине. В посольстве указали, что, по имеющейся у Минобороны России информации, подготовка авиационного и морского удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота России в Севастополе осуществлялась под руководством находящихся на Украине британских специалистов, передает ТАСС.
Российские дипломаты подчеркнули, что произошедшее не может быть квалифицировано иначе как террористический акт, а приведенная информация является наглядным свидетельством подлинной степени вовлеченности военных и специальных служб Соединенного Королевства в ход военных действий на Украине.
В посольстве РФ в Лондоне констатировали, что британская разведка уже и не считает нужным скрывать, что щедро делится с Вооруженными силами Украины оперативными разведывательными данными. Кроме того, российская сторона отметила, что британский оборонно-промышленный комплекс деятельно участвует в поставках на Украину вооружений, которые используются украинскими карателями и нацистскими формированиями для убийства мирного населения и уничтожения гражданской инфраструктуры.
В российском диппредставительстве также констатировали, что в командном звене и боевых порядках Вооруженных сил Украины «на земле» участвуют британские наемники из числа «отставных» военных, а также праворадикалов и неонацистов.
Российские дипломаты напомнили также об официально объявленных Лондоном планах построить для Украины две военно-морские базы – в Очакове и Бердянске. При этом в посольстве РФ в Лондоне констатировали, что реализовать задуманное властям Британии в Бердянске не удалось, а вот военно-морская инфраструктура в городе Очаков Николаевской области уже задействована в подготовке ударных и диверсионных операций против объектов на территории Российской Федерации.
В российском диппредставительстве обратили внимание, что в результате действий Вооруженных сил Украины, организованных при участии британских специалистов, российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и вынуждена приостановить ее реализацию на неопределенный срок. В связи с этим российские дипломаты возложили всю ответственность за срыв зерновой сделки на Украину и ее западных кураторов.
В посольстве РФ указали, что судьбы мирных жителей России, да и Украины, а также перспективы слома с трудом согласованного механизма обеспечения продовольствием жителей развивающихся стран, в Лондоне, разумеется, не принимают в расчет.
В российском диппредставительстве пообещали, что практические шаги в связи с британской ролью в нападении у берегов Крыма 29 октября будут проработаны.
Ранее МИД России анонсировал практические шаги в связи с причастностью британских специалистов к подготовке теракта в Черном море и обучению украинских военных. Минобороны Британии отказалось признать причастность Королевских ВМС к терактам на «Северных потоках» и атаке на корабли ЧФ и гражданские суда в Севастополе.
Конгрессмен США призвал «уничтожить Россию» из-за традиционных ценностей
Конгрессмен США Раскин заявил о необходимости уничтожить Россию из-за ее следования традиционным ценностям
Россия должна быть уничтожена, так как это православная страна и она исповедует традиционные ценности, заявил конгрессмен США Джейми Раскин.
По его словам, Россия – это православная страна, исповедующая традиционные ценности, поэтому она должна быть уничтожена любой ценой, передает Ura.ru со ссылкой на Fox News.
Ранее сообщалось, что Белый дом будет готов к переговорам с Россией, если на грядущих выборах в Конгресс победит Республиканская партия.
Российский офицер рассказал о деморализации боевиков ВСУ
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Украинские боевики на Запорожском направлении деморализованы после провала последних попыток прорыва и больших потерь, заявил командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа ВС России с позывным «Владимир».
Российский офицер рассказал, что полученные в результате радиоперехвата данные свидетельствуют о том, что противник деморализован, наступать не хочет, активность боевиков ВСУ снижается. Вместе с этим он сообщил, что украинские националисты пытаются проводить различные диверсии и провокации. Офицер выразил мнение, что в Вооруженных силах Украины вынашивают планы реванша, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что последнюю попытку прорыва с применением танков и бронетехники на Запорожском направлении украинские боевики предпринимали 14 сентября, но были разбиты и отошли на исходные позиции, а после этого регулярно предпринимали безуспешные попытки нащупать слабые места в линии обороны российских войск.
Говоря о влиянии погоды на боевые действия, российский офицер констатировал, что сейчас осень, листва опала, а так называемая зеленка уходит. По его словам, в этом есть свои плюсы и минусы, так как противнику сложнее скрыть свои перемещения, как и нашим бойцам. Изменение температуры воздуха тоже влияет на выполнение боевых задач, добавил офицер.
Накануне лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ готовят город Запорожье к уличным боям, создавая из него укрепленный район.
Бизнесмен Пригожин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить губернатора Петербурга Беглова
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Российский миллиардер Евгений Пригожин отправил заявление о преступлении в Генпрокуратуру России с предложением провести проверку в отношении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Заявление Пригожина было опубликовано в Telegram-канале бизнесмена. Отмечается, что он попросил проверить возможный факт создания Бегловым организованного преступного сообщества на территории Петербурга «с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его окружение коррумпированных чиновников».
Также сообщается, что текст документа до окончания проверки опубликован не будет, копия заявления направлена Беглову.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную «Вагнер», отметив, что благодаря отваге ее бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран. Прежде Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК «Вагнер».
В Кремле отметили вклад Пригожина в помощь стране.
Сбитая ПВО Украины ракета упала в Молдавии
Сбитая ВСУ ракета упала в молдавском населенном пункте Наславча, расположенном через реку от Винницкой области Украины, сообщает пресс-служба МВД Молдавии.
По информации ведомства, ракета упала в северной части села, в результате инцидента никто не пострадал, в некоторых строениях выбиты окна. В данный момент район оцеплен, работают следователи, передает ТАСС.
Утром в понедельник были слышны взрывы в Полтавской и Винницкой областях Украины.
До этого практически во всех украинских регионах объявили воздушную тревогу.
Ходаковский назвал сложности наступления на Павловку
Командир батальона «Восток» перечислил сложности ведения наступательных действий на Павловку в ДНР
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При установившейся погоде Павловка в ДНР для противника как на ладони, наступление в село преждевременно, заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
В своем Telegram-канале военный отметил, что ночью были приостановлены боевые действия, так как ни российские военные, ни противник толком не понимали, кто где находится. По этой логике удерживать Павловку противнику теперь уже нет большого смысла, так как она для него не является ключевой позицией, а переправа через наполненную дождями речку ставит противника в затруднительное положение: «отойти ему будет непросто, а значит – или драться, или сдаваться».
По его словам, проблема организации линии обороны в селах заключается в том, что под укрытия приходится использовать подвалы, в которых боец не видит ничего вокруг – только то, что впереди. В Павловке противник залетел на обычных машинах с фланга и оказался вне поля зрения.
«А когда ты сидишь в подвале во время зачистки, подвал становится твоей ловушкой», – пояснил он.
Нависающий над местностью Угледар также является проблемой. «От Павловки до первых многоэтажек Угледара всего тысяча восемьсот метров, при этом водная преграда, как нельзя более полноводная при такой погоде. Угледар все эти месяцы видел все на десятки километров вокруг, наводя артиллерию даже без БПЛА – Павловка для него вообще как на ладони», – подчеркнул Ходаковский.
По его мнению, наступление на Павловку в данный момент преждевременно. «На этом участке фронта, взяв Павловку, просто необходимо двигаться дальше на Угледар – иначе защитники Павловки снова попадут в заложники. Подвоз необходимого и ротации будут затруднены, перемещаться по Павловке будет невозможно: тысяча восемьсот метров до преобладающих высот делают наших парней мишенью даже для пулеметов – а брать укрепленный Угледар при такой погоде будет очень непросто», – заметил он.
Британцы потребовали выслать отказавшуюся мыть посуду украинку
Британцы остро отреагировали на случай с украинской беженкой, которая обвинила приютившую ее семью в рабстве
Читатели таблоида The Mirror прокомментировали новость про украинскую беженку, которая пожаловалась полиции на то, что ее поработили и заставляют помогать по дому.
Так, пользователь Mrjustathought написал в комментариях в The Mirror, что «этих неблагодарных людей нужно отправить домой».
Причем wimo добавил, что украинке сначала стоит домыть посуду.
«Я предполагаю, что ей не нравилось работать на Украине», – выразил свое мнение kilevan.
А комментатор stevescarpio заверил, что «она будет в безопасности на Западной Украине».
«Если вы остановились в чьем-то доме, то из приличия убрали бы за собой. Если бы кто-то помог вам, потому что вы беженец, вы бы сделали все возможное в благодарность», – отметил TheTruthIsThis.
Redlady369 добавила, что именно по этой причине большинство людей в Британии не примет беженцев. «Независимо от того, сколько правительство платит. Такие истории появляются каждую неделю», – заключила она.
Ранее уехавшая в Британию украинская гражданка заявила, что приютившая ее 42-летняя жительница Акфилда Ханна Дебенхэм, поработила ее, заставляя больше помогать по дому. Вскоре прошло расследование, которое не нашло подтверждений этим заявлениям. После этого британка попросила искать украинку новое жилье.