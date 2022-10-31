В России за сутки госпитализировали 491 человека с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России за прошедшие сутки госпитализировали 491 человека с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за минувшие сутки госпитализирован 491 человек, что на на 19,6% меньше по сравнению с 30 октября.

Выписаны в связи с выздоровлением 7073 человека, это на 21,5% меньше по сравнению с 30 октября. «Выявлен 5781 новый случай COVID. Подтвержден 71 летальный исход», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

При этом показатель госпитализации за минувшую неделю в расчете на 100 тыс. населения составил 5,5, снизившись по сравнению с предыдущей на 11,3%.

Увеличение заболеваемости отмечено в 23 субъектах; более, чем в среднем по стране, – в десяти регионах.

Накануне в России госпитализировали 1330 человек, что на 4,9% больше по сравнению с 28 октября.