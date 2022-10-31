МИД: Страны Запада крышуют враждебные России украинские call-центры мошенников

Дипломат Чернухин рассказал о крышующих украинские мошеннические call-центры странах Запада

Начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД Эрнест Чернухин рассказал о поставленных на поток на территории Украины массовых случаев мошенничества в отношении россиян – так называемых call-центрах, которые размещались в Днепропетровске и Харькове.

По словам Чернухина, в схеме задействован целый конгломерат государств, в который помимо собственно Украины входят Германия, США, Польша, Британия и Эстония, которые проводят политику инфраструктурной поддержки и крышевания враждебных России call-центров, пишут «Известия».

По его словам, российская сторона информировала о ситуации Интерпол, там приняли к сведению, но никакой реакции не последовало, что свидетельствует о двойных стандартах этой структуры.

По словам Чернухина, страны Запада допускают использование этого инструмента в отношении России, но не приемлют в отношении развитых европейских государств, при этом появляются данные о том, что «окучиваются» и прибалтийские, и польские граждане, и граждане европейских государств с помощью этой наработанной схемы.

Ранее банк «Открытие» предупредил клиентов, что телефонные мошенники стали активно предлагать россиянам быстро сделать визу или вид на жительство в другую страну, приобрести фальшивые медицинские справки и даже помочь вычеркнуть близкого человека из мобилизационных списков.