Командир одного из подразделений ВС России рассказал о деморализации боевиков ВСУ на запорожском направлении

Украинские боевики на запорожском направлении деморализованы после провала последних попыток прорыва и больших потерь, заявил командир одного из артиллерийских подразделений Южного военного округа ВС России с позывным «Владимир».

Российский офицер рассказал, что полученные в результате радиоперехвата данные свидетельствуют о том, что противник деморализован, наступать не хочет, активность боевиков ВСУ снижается. Вместе с этим он сообщил, что украинские националисты пытаются проводить различные диверсии и провокации. Офицер выразил мнение, что в Вооруженных силы Украины вынашивают планы реванша, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что последнюю попытку прорыва с применением танков и бронетехники на Запорожском направлении украинские боевики предпринимали 14 сентября, но были разбиты и отошли на исходные позиции, а после этого регулярно предпринимали безуспешные попытки нащупать слабые места в линии обороны российских войск.

Говоря о влиянии погоды на боевые действия, российский офицер констатировал, что сейчас осень, листва опала и так называемая «зеленка» уходит. По его словам, в этом есть свои плюсы и минусы, так как противнику сложнее скрыть свои перемещения, как и нашим бойцам. Изменение температуры воздуха тоже влияет на выполнение боевых задач, добавил офицер.

Накануне лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что ВСУ готовят город Запорожье к уличным боям, создавая из него укрепленный район.